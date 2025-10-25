प्रभास को हिंदी दर्शक कितना पसंद करते हैं? जानें कैसा होगा 'स्पिरिट' और 'फौजी' का हाल

प्रभास अपनी दो अपकमिंग फिल्मों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. पैन इंडिया स्टार की दो फिल्में 'फौजी' और 'स्पिरिट' को लेकर काफी बज देखने को मिल रहा है. दर्शकों को लंबे समय से इस फिल्म का इंतजार है. अब जैसे-जैसे इसकी रिलीज डेट नजदीक आ रही है उसी तरह ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि प्रभास की इन डब्ड फिल्मों को हिंदी ऑडियंस पसंद करेंगी या नहीं.

प्रभास की फिल्मों पर हिंदी दर्शकों का इंप्रेशन

प्रभास लगातार अपनी फिल्मों से साउथ से लेकर बॉलीवुड तक में अपने नाम का डंका बजा रहे हैं. उनकी फिल्मों को हर तरह की ऑडियंस ने प्यार दिया है. अब 'फौजी' और 'स्पिरिट' का बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन जानने के लिए हमें प्रभास की हिंदी डब्ड फिल्मों का डेटा देखना होगा जो इस प्रकार है-

बाहुबली – 118.7 करोड़

बाहुबली 2 – 510.99 करोड़

साहो – 142.95 करोड़

राधे श्याम – 19.30 करोड़

आदिपुरुष – 135.04 करोड़

सालार पार्ट 1 – 153.84 करोड़

कल्कि 2898 एडी – 294.25 करोड़

बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक अगर इस डेटा को देखें तो इसमें प्रभास की 'आदिपुरुष' और 'राधे श्याम' को छोड़कर बाकी सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अपने नाम का डंका बजाया. इन दोनों फिल्मों के अलावा सभी सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर साबित हुई हैं. अब इस हिसाब से ये उम्मीद की जा सकती है कि 'स्पिरिट' और 'फौजी' भी बाजी अपने नाम कर ही लेंगी.



प्रभास की अपकमिंग फिल्में

पैन इंडिया स्टार प्रभास अपनी दोनों फिल्मों को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. जल्द ही ये फिल्म दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. फिल्मीबीट के रिपोर्ट की मानें तो प्रभास की फिल्म 'स्पिरिट' अगले साल 14 नवंबर को रिलीज होने वाली है.

तृप्ति डिमरी इस फिल्म में अभिनेता के ऑपोजिट नजर आने वाली हैं. वहीं प्रभास की दूसरी फिल्म फौजी अगले साल इंडिपेंडस डे के मौके पर रिलीज की जाएगी. इसके साथ ही कल्कि 2898 एडी पार्ट 2 भी प्रभास की लाइनअप फिल्मों के लिस्ट में शुमार हैं.