आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर ‘थामा’ आदित्य सरपोतदार द्वारा निर्देशित है. यह फिल्म 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसे दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था. यह मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स (MHCU) की पांचवीं फिल्म हैं. इस यूनिवर्स ने पहले से ही स्त्री, भेड़िया, स्त्री 2 और मुंज्या जैसी हिट फिल्में दी हैं. वहीं ‘थामा’ की कमाई की बात करें तो इसने अभी तक अच्छी कमाई की है. वहीं तीसरे वीकेंड पर भी इसने शानदार कलेक्शन किया है. हालांकि अब तीसरे मंडे को एक बार फिर इसकी कमाई गिर गई है. चलिए यहां जानते हैं ‘थामा’ ने रिलीज के 21वें दिन कितना कलेक्शन किया है?

‘थामा’ ने 21वें दिन कितना कलेक्शन किया है?

दिवाली पर रिलीज हुई ‘थामा’ ने रिलीज के पहले दिन 24 करोड़ रुपये की शानदार कमाई के साथ ओपनिंग की थी. इसके बाद इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 108.4 करोड़ रुपये कमाए. वहीं दूसरे हफ्ते में इसने 18.7 करोड़ रुपये कमाए. वहीं इस फिल्म ने 18वें दिन यानी तीसरे शुक्रवार को 80 लाख कमाए. जबकि 19वें दिन इसने 87.50 फीसदी की तेजी के साथ 1.5 करोड़ का कारोबार किया और 20वें दिन इस फिल्म ने 10 फीसदी की ग्रोथ के साथ 1.65 करोड़ रुपये कमाए.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘थामा’ ने रिलीज के 21वें दिन तीसरे सोमवार को 25 लाख रुपये कमाए हैं.

इसी के साथ ‘थामा’ की 21 दिनों की कुल कमाई अब 131.3 करोड़ रुपये हो गई है.

‘थामा’ बनने वाली है आयुष्मान की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म

‘थामा’ की कमाई में किलीज के 21वें दिन भारी गिरावट दर्ज की गई और ये बड़ी मुश्किल से लाखों कमा पाई है. हालांकि घटकी कमाई के बावजूद ये आयुष्मान खुराना की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है. दरअसल ये अब 131.3 करोड़ की कमाई के बाद एक्टर की 2018 में आई ‘बधाई हो’ के भारत में लाइफटाइम नेट कलेक्शन 137.31 करोड़ को मात देने से इंचभर दूर है. हालांकि इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए इसे अभी 6 करोड़ और कमाने की जरूरत है. देखने वाली बात होगी कि ‘थामा’ अब ‘बधाई हो’ को कब तक मात दे पाती है.