हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीOTT Release: ओटीटी पर धमाकेदार हैं ये हफ्ता, रिलीज हो रही 'दिल्ली क्राइम सीजन 3' से 'जॉली एलएलबी 3' तक इतना कुछ, नोट कर लें तारीख

OTT Release This Week 10 To16 November: इस हफ्ते ओटीटी पर आपको जबरदस्त एंटरटेनमेंट मिलने वाला है. दरअसल डिजीटल प्लेटफॉर्म पर जॉली एएलबी 3 से दिल्ली क्राइम सीजन 3 तक कई फिल्में-सीरीज रिलीज हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 10 Nov 2025 09:45 AM (IST)
Preferred Sources

हर हफ्ते की तरह ये हफ्ता भी ओटीटी लवर्स के लिए जबरदस्त एंटरटेनमेंट से भरा रहने वाला है. दरअसल 10 नवंबर से 16 नवंबर तक पूरे वीक नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो हॉट स्टार सहित ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर क्राइम से लेकर सस्पेंस थ्रिलर और रोमांटिक तक अलग-अलग जॉनर की कई फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं.. चलिए यहां पूरी लिस्ट जान लेते हैं.

बैट-फैम सीज़न 1 (एनिमेटेड) (अंग्रेज़ी)
ये सीरीज मेरी लिटिल बैटमैन (2023) की कहानी को आगे बढ़ाती है और वेन मैनर और कैप्ड क्रूसेडर की घरेलू लाइफ के साथ-साथ उसके क्राइम के खिलाफ कोशिशों पर बेस्ड है. घर के सदस्यों में ब्रूस वेन, उसका बेटा डेमियन वेन (लिटिल बैटमैन), अल्फ्रेड पेनीवर्थ, अल्फ्रेड की भतीजी एलिसिया, मैन-बैट नाम का एक म्यूटेडेड क्रिएचर और क्लेयर नाम की एक रिफॉर्म सुपरविलेन शामिल हैं. इस सीरीज को 10 नवंबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

प्लेडेट (अंग्रेज़ी)
 केविन जेम्स और एलन रिचसन स्टारर प्लेडेट एक एक्शन कॉमेडी, जिसमें वे प्रीटीन लड़कों के दो गार्जियन की भूमिका निभा रहे हैं. ये लड़के प्लेडेट पर हैं, लेकिन कुछ ठीक नहीं है, और जल्द ही उनका पीछा किया जाने लगता है, जिससे वे सभी भागने पर मजबूर हो जाते हैं. इसे 12 नवंबर से प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

ए मेरी लिटिल एक्स-मास
स्टीव कार द्वारा निर्देशित अमेरिकी क्रिसमस रोमांटिक कॉमेडी, ए मेरी लिटिल एक्स-मास, होली हेस्टर द्वारा लिखी गई है और ये प्यार और फेस्टिव कियोस की एक हल्की-फुल्की कहानी है, ए मेरी लिटिल एक्स-मास को ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 12 नवंबर से स्ट्रीम कर सकते हैं.

बीइंग एडी
ये फीचर-लेंथ डॉक्यूमेंट्री एडी मर्फी के पांच दशक लंबे सफ़र को दर्शाती है. सैटरडे नाइट लाइव में उनके डेब्यू से लेकर हॉलीवुड के सबसे मशहूर कॉमेडियन में से एक बनने तक. इसमें क्रिस रॉक, डेव चैपल, जेमी फॉक्स और केविन हार्ट के इंटरव्यू शामिल हैं. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नेटफ्लिक्स 12 नवंबर से देख सकते हैं.

डायनामाइट किस
ये साउथ कोरियाई रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा गो दा-रिम नाम की एक अनमैरिड महिला की कहानी है, जो अपनी नौकरी बचाने के लिए शादीशुदा होने का नाटक करती है, लेकिन अपने बॉस के साथ एक एक्सीडेंटल किस के बाद मामला उलझ जाता है. इसे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर नेटफ्लिक्स पर 12 नवंबर से स्ट्रीम कर सकते हैं.

दिल्ली क्राइम सीजन 3
शेफाली शाह इस मच अवेटेज क्राइम ड्रामा के नए सीज़न में डीआईजी वर्तिका चतुर्वेदी के रूप में वापसी कर रही हैं. यह कहानी एक छोटे गए इनफेंट और एक इंटरनेशनल मानव तस्करी मामले के इर्द-गिर्द घूमती है. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स पर 13 नवंबर से देख सकते हैं.

दशावतार
सुबोध खानोलकर द्वारा निर्देशित दशावतार एक मराठी सस्पेंस थ्रिलर है.  दशावतार में दिलीप प्रभावलकर, भरत जाधव और महेश मांजरेकर ने अहम रोल प्ले किया हैं, जो विश्वास, रहस्य और नैतिकता की खोज करते हैं. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जी 5 पर 14 नवंबर से देख सकते हैं.

जॉली एलएलबी 3
सुभाष कपूर की लीगल कॉमेडी फ्रैंचाइज़ी की तीसरी किस्त में अक्षय कुमार और अरशद वारसी आमने-सामने हैं, उनके साथ सौरभ शुक्ला, हुमा कुरैशी और अमृता राव भी हैं. थिएटर में खूब धमाल मचाने के बाद अब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने वाली है. इसे ओटीटी प्लेटफ़ॉर् नेटफ्लिक्स और डिज़्नी+ हॉटस्टार पर 14 नवंबर से स्ट्रीम कर सकते हैं.

जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ
गैरेथ एडवर्ड्स द्वारा निर्देशित, यह फिल्म जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन का एक स्टैंडअलोन सीक्वल है, जो डायनासोर की कहानी को नए रोमांच और खतरों के साथ आगे बढ़ाती है. इसे 14 नवंबर से ओटीटी के प्लेटफॉर्म डिज़्नी+ हॉटस्टार पर एंजॉय कर सकते हैं.

निशानची
अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित, इस क्राइम ड्रामा में न्यूकमर ऐश्वर्या ठाकरे के साथ कुमुद मिश्रा, मोहम्मद जीशान अय्यूब और विनीत कुमार सिंह ने लीड रोल प्ले किया है. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठंडी साबित हुई थी और अब ये ओटीटी पर डेब्यू करने जा रही है. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर 14 नवंबर से देख सकते हैं.

तेलुसु कडा
नीरजा कोना द्वारा लिखित और निर्देशित तेलुसु कडा एक तेलुगु रोमांटिक ड्रामा है  जिसमें प्यार और पसंद के बारे में कहानी है. इस फिल्म में सिद्धु जोनालागड्डा, राशी खन्ना और श्रीनिधि शेट्टी ने अभिनय किया है. इसे ओटीटी प्लेटफार्म नेटफ्लिक्स पर 14 नवंबर से देख सकते हैं.

 

Published at : 10 Nov 2025 09:23 AM (IST)
Jolly Llb 3 Dashavatar Delhi Crime Season 3 Nishaanchi
Embed widget