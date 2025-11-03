आदित्य सरपोतदार निर्देशित और मैडॉक के हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइजी की फिल्म ‘थामा’ साल की मच अवेटेड फिल्म थी. इस रोमांटिक हॉरर कॉमेडी ने सिनेमाघरों में दस्तक देन के बाद उम्मीद के मुताबिक धमाकेदार ओपनिंग की और फिर ये देखते ही देखते 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर गई है. वही दूसरे वीकेंड पर इसकी कमाई में तेजी भी देखी गई है. चलिए यहां जानते हैं ‘थामा’ ने रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे संडे को कितना कलेक्शन किया है?

‘थामा’ ने 13वें दिन कितनी की कमाई?

आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' ने रिलीज के पहले हफ्ते में शानदार कारोबार किया लेकिन दूसरे हफ्ते में एंट्री करते ही इसे अब सिनेमाघरों में एसएस राजामौली की 'बाहुबली: द एपिक' से कड़ी टक्कर मिल रही है. इस कारण ‘थामा’ वीकेंड पर धमाकेदार कमाई करने से चूक गई है. हालांकि इसके कलेक्शन मे थोड़ी तेजी जरूर देखी गई.

फिल्म के कारोबार की बात करें तो ‘थामा’ ने पहले हफ्ते में 108.4 करोड़ का कारोबार किया था. वहीं 11वें दिन यानी दूसरे फ्राइडे को इस फिल्म ने 3 करोड़ का कलेक्शन किया जबकि 12वें दिन ‘थामा’ ने 46.67 फीसदी की तेजी दिखाते हुए 4.4 करोड़ की कमाई की.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘थामा’ ने रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे संडे को 3.85 करोड़ का कारोबार किया है.

इसी के साथ ‘थामा’ की 13 दिनों की कुल कमाई अब 119.65 करोड़ रुपये हो गई है.

‘थामा’ बनी आयुष्मान खुराना की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म

‘थामा’ दूसरे वीकेंड पर बेशक बंपर कमाई नहीं कर पाई लेकिन ये 119.65 करोड़ की कमाई कर आयुष्मान खुराना के करियर की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. इसने एक्टर की 2017 में आई बाला के 116.38 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन को मात दे दी है. अब इसके निशाने पर बधाई हो (137.31 करोड़ रुपये) है. तीसरे वीकेंड तक ‘थामा’ 'बधाई' हो को भी पछाड़ सकती है.

‘थामा’ को मिल पाएगा हिट का टैग?

‘थामा’ के शुरुआती हफ्ते की कमाई देखकर लग रहा था कि ये जल्द ही अपनी लागत वसूल कर लेगी लेकिन ये फिल्म 100 करोड़ का आंकडा पार करने के बाद मंडी का शिकार हो गई है. यहां तक की दूसरे वीकेंड पर भी इसकी कमाई में खास तेजी नहीं आई. ऐसे में ये फिल्म रिलीज के 13 दिन बाद 119.65 करोड़ रुपये ही कमा पाई है. वहीं हिट का टैग हासिल करने के लिए ‘थामा’ को बॉक्स ऑफिस पर अपनी लागत (145 करोड़) से दुगनी कमाई करनी पड़ेगी.

हालांकि फिल्म की कमाई की रफ्तार देखते हुए तो इसके लिए अब हिट का टैग हासिल करना नामुमकिन लग रहा है. वैसे भी दूसरे मंडे से वीकडेज में एंट्री करते ही इसके कलेक्शन में पहले ही गिरावट आनी शुरू हो जाएगी. ऐसे में ये अपनी लागत वसलू कर ले वही बहुत बड़ी बात है. अब देखने वाली बात होगी कि ‘थामा’ अब बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म कर पाती है.