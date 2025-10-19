हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडDiwali Party: हार्ट शेप डीपनेक ब्लाउज में खूब जचीं नुसरत, ऑरेंज लहंगे में बला की हसीन दिखीं नरगिस फाखरी, देखें तस्वीरें

Diwali Party: हार्ट शेप डीपनेक ब्लाउज में खूब जचीं नुसरत, ऑरेंज लहंगे में बला की हसीन दिखीं नरगिस फाखरी, देखें तस्वीरें

Diwali Party 2025: निखिल आडवाणी की दिवाली पार्टी से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं. जिसमें बॉलीवुड सितारों का ग्लैम लुक देखने को मिला. आप भी डालिए इनकी तस्वीरों पर एक नजर.....

By : सखी चौधरी  | Updated at : 19 Oct 2025 11:11 AM (IST)
Diwali Party 2025: निखिल आडवाणी की दिवाली पार्टी से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं. जिसमें बॉलीवुड सितारों का ग्लैम लुक देखने को मिला. आप भी डालिए इनकी तस्वीरों पर एक नजर.....

बॉलीवुड सितारों पर इस वक्त दिवाली का खुमार चढ़ा हुआ है. बीती रात निखिल आडवाणी ने एक शानदार दिवाली पार्टी रखी. जिसमें बी-टाउन की कई हसीनाएं और कपल्स शामिल हुए. इस दौरान सभी ट्रेडिशनल अवतार में दिखे. नीचे देखिए तस्वीरें....

1/8
एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने इस पार्टी में पति अंगद बेदी के साथ शिरकत की. दोनों ट्रेडिशनल लुक में पोज देते नजर आए.
एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने इस पार्टी में पति अंगद बेदी के साथ शिरकत की. दोनों ट्रेडिशनल लुक में पोज देते नजर आए.
2/8
ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहुंची थी. दोनों ने व्हाइट आउटफिट में ट्विनिंग की थी.
ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहुंची थी. दोनों ने व्हाइट आउटफिट में ट्विनिंग की थी.
3/8
निखिल आडवाणी की दिवाली पार्टी में जेनेलिया डिसूजा और रितेश देशमुख का रॉयल लुक देखने को मिला. दोनों ने ब्लश करते हुए पैप्स को पोज दिए.
निखिल आडवाणी की दिवाली पार्टी में जेनेलिया डिसूजा और रितेश देशमुख का रॉयल लुक देखने को मिला. दोनों ने ब्लश करते हुए पैप्स को पोज दिए.
4/8
अली फजल भी अपनी पत्नी ऋचा चड्ढा के साथ दिवाली पार्टी में शामिल हुए. ऋचा ने पिंक और पर्पल शेड का खूबसूरत सूट पहना है.
अली फजल भी अपनी पत्नी ऋचा चड्ढा के साथ दिवाली पार्टी में शामिल हुए. ऋचा ने पिंक और पर्पल शेड का खूबसूरत सूट पहना है.
5/8
रकुल प्रीत सिंह अपने पति जैकी भगनानी के साथ स्पॉट हुई. दोनों ने पैप्स को एकसाथ पोज भी दिए.
रकुल प्रीत सिंह अपने पति जैकी भगनानी के साथ स्पॉट हुई. दोनों ने पैप्स को एकसाथ पोज भी दिए.
6/8
फिल्ममेकर करण जौहर का इस दिवाली पार्टी में अतरंगी लुक देखने को मिला. जो काफी चर्चा में बना हुआ है.
फिल्ममेकर करण जौहर का इस दिवाली पार्टी में अतरंगी लुक देखने को मिला. जो काफी चर्चा में बना हुआ है.
7/8
एक्ट्रेस नुसरत भरूचा दिवाली पार्टी में मरून लहंगा पहनकर पहुंची, जिसे उन्होंने हार्टशेप डिजाइन वाले ब्लाउज के साथ पेयर किया था.
एक्ट्रेस नुसरत भरूचा दिवाली पार्टी में मरून लहंगा पहनकर पहुंची, जिसे उन्होंने हार्टशेप डिजाइन वाले ब्लाउज के साथ पेयर किया था.
8/8
शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत भी निखिल आडवाणी की दिवाली पार्टी में पहुंची. जो ब्लू लहंगे में बहुत ही सुंदर लग रही थी.
शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत भी निखिल आडवाणी की दिवाली पार्टी में पहुंची. जो ब्लू लहंगे में बहुत ही सुंदर लग रही थी.
Published at : 19 Oct 2025 11:11 AM (IST)
Tags :
Nargis Fakhri Nushrratt Bharuccha Diwali Party 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दीयों और मोमबत्ती पर पैसा बर्बाद मत करो', अखिलेश यादव के बयान पर भड़की VHP, कहा- खुद को यदुवंशी बताने वाले जिहादियों...
'दीयों और मोमबत्ती पर पैसा बर्बाद मत करो', अखिलेश के बयान पर भड़की VHP, कहा- खुद को यदुवंशी बताने वाले जिहादियों...
बिहार
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में...’
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में दांत फंसा कर मार दो’
क्रिकेट
8 रन पर आउट होकर भी 'हिटमैन' रोहित शर्मा ने बनाया 'महारिकॉर्ड', ये कारनामा करने वाले 5वें भारतीय
8 रन पर आउट होकर भी 'हिटमैन' रोहित शर्मा ने बनाया 'महारिकॉर्ड', ये कारनामा करने वाले 5वें भारतीय
विश्व
वॉशिंगटन से लेकर लंदन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतरे लोग
वॉशिंगटन से लेकर लंदन ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर लोग
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

महागठबंधन से अलग हुई JMM, अकेले चुनाव लड़ने का किया एलान
BIHAR POLITICS: महागठबंधन में 'महा-लड़ाई'! RJD-Congress आमने-सामने, Chirag Paswan को भी झटका
Sansani: DIG के घर 'धन-वर्षा'! खाकी में छिपा था काले धन का 'कुबेर'? | CBI Crackdown
UP News: युवती का हाईवोल्टेज ड्रामा! मां से नाराज बेटी टावर पर चढ़ी | ABP News
Bihar Election 2025: महागठबंधन में मतभेद की कितनी 'गांठें'? Tejashwi Yadav | Nitish Kumar

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दीयों और मोमबत्ती पर पैसा बर्बाद मत करो', अखिलेश यादव के बयान पर भड़की VHP, कहा- खुद को यदुवंशी बताने वाले जिहादियों...
'दीयों और मोमबत्ती पर पैसा बर्बाद मत करो', अखिलेश के बयान पर भड़की VHP, कहा- खुद को यदुवंशी बताने वाले जिहादियों...
बिहार
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में...’
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में दांत फंसा कर मार दो’
क्रिकेट
8 रन पर आउट होकर भी 'हिटमैन' रोहित शर्मा ने बनाया 'महारिकॉर्ड', ये कारनामा करने वाले 5वें भारतीय
8 रन पर आउट होकर भी 'हिटमैन' रोहित शर्मा ने बनाया 'महारिकॉर्ड', ये कारनामा करने वाले 5वें भारतीय
विश्व
वॉशिंगटन से लेकर लंदन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतरे लोग
वॉशिंगटन से लेकर लंदन ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर लोग
टेलीविजन
जमाई राजा फेम निया शर्मा ने खरीदी मर्सिडीज, करोड़ों में है कीमत, बोलीं- सारा पैसा चला गया, EMI शुरू
जमाई राजा फेम निया शर्मा ने खरीदी मर्सिडीज, करोड़ों में है कीमत, बोलीं- सारा पैसा चला गया, EMI शुरू
ट्रेंडिंग
इतने में घर आ जाएगा! ये है दुनिया का सबसे महंगा बर्गर, कीमत जान उड़े यूजर्स के होश
इतने में घर आ जाएगा! ये है दुनिया का सबसे महंगा बर्गर, कीमत जान उड़े यूजर्स के होश
विश्व
पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुरंत सीजफायर के लिए तैयार, दोहा मीटिंग के बाद कतर में हुआ ऐलान
पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुरंत सीजफायर के लिए तैयार, दोहा मीटिंग के बाद कतर में हुआ ऐलान
जनरल नॉलेज
दशहरे के 20 दिनों बाद ही क्यों मनाई जाती है दिवाली? जानें इसके पीछे की वजह
दशहरे के 20 दिनों बाद ही क्यों मनाई जाती है दिवाली? जानें इसके पीछे की वजह
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget