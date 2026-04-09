चॉल से निकलकर टेरेंस लुईस कैसे बने मशहूर कोरियोग्राफर? गिनीज बुक में दर्ज है नाम

कई दिग्गज सितारों को अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाने वाले कोरियोग्राफर टेरेंस लुईस 10 अप्रैल को अपना 51 बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं. रियलिटी शो 'डांस इंडिया डांस' से घर-घर में मशहूर हुए टेरेंस आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर इंडस्ट्री में अपनी एक खास पहचान बनाई है. वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं. आइए टेरेंस के बर्थडे पर उनकी जिंदगी से रूबरू कराते हैं.

छिप-छिपकर कथक सीखते थे टेरेंस लुईस

टेरेंस का जन्म 10 अप्रैल, 1975 को मुंबई में हुआ था. महज 6 साल की उम्र से ही उनका रुझान बचपन से ही डांस की ओर था. डांस की तरफ अपने लगाव को समझते हुए टेरेंस ने इसे अपना पेशा बनाने की ठान ली थी. टेरेंस की ज़िंदगी में डांस ने स्कूल के दिनों में एक कॉम्पिटिशन के जरिए कदम रखा था. एक दिन क्लास में टीचर टेरेंस से पूछ बैठे कि क्या वह इसका हिस्सा बनना चाहेंगे तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी. टेरेंस ने न केवल इस डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया, बल्कि जीता भी. इसके बाद टेरेंस छिप-छिपकर कथक सीखने लगे.

जज की कुर्सी में भी बैठे टेरेंस लुईस

टेरेंस ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत फिल्म 'लगान' में कोरियोग्राफी से की, लेकिन उन्हें यह काम कुछ ज्यादा रास नहीं आया और कुछ ही समय में टेरेंस ने फिल्मों से दूरी बना ली थी. फिर टेरेंस ने फिटनेस इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम किया. वह गौरी खान, माधुरी दीक्षित, सुष्मिता सेन, सुजैन खान और बिपाशा बसु समेत कई सेलिब्रिटीज को ट्रेनिंग भी दे चुके हैं. इसके बाद उन्होंने टीवी शो में बतौर जज काम किया. टेरेंस बतौर जज 'डांस इंडिया डांस', 'नच बलिए', 'इंडिया बेस्ट डांसर 1 और 2' जैसे कई शो में काम कर चुके हैं.

वर्ल्ड रिकॉर्ड किया नाम

टेरेंस लुईस के नाम 'वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फोटोबुक' का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है. उन्होंने यह रिकॉर्ड बिग बाजार एंथम 'द डेनिम डांस' में काम करने के बाद सोशल मीडिया पर अपना डेनिम डांस फोटो शेयर करके किया था. ऐसे करके उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा फोटोबुक बना लिया था. बड़े पर्दे से लेकर छोटे पर्दे तक नाम कमाने वाले टेरेंस अपनी एक 'टेरेंस लुईस कंटेंपरेरी डांस' नामक एक कंपनी भी चलाते हैं. टेरेंस ने हॉलीवुड फिल्म 'ब्यूटी एंड द बीस्ट' को भी कोरियोग्राफ किया है.