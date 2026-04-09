Dhurandhar 2 Box Office Day 22 Live: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' थमने को नहीं तैयार, 22वें दिन दोपहर 1 बजे तक कमा डाले 1 करोड़
Dhurandhar 2 Box Office Day 22: रणवीर सिंह की धुरंधर 2 की कमाई अब घटनी शुरू हो गई है. हालांकि ये पहले ही पहाड़ जैसा कलेक्शन कर चुकी है. यहां इसके 22वें दिन की कमाई और ऑक्यूपेंसी जानें
धुरंधर 2 सिनेमाघरों में 19 मार्च को रिली हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुली अपने तीन हफ्ते पूरे कर लिए हैं.इस स्पाई थ्रिलर ने इस दौरान जमकर कमाई की है और देश की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है. हालांकि जैसा कि उम्मीद थी ये फिल्म अब उस फेज़ में आ गई है जहां इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में गिरावट देखी जाने लगी है. बावजूद इसके हर गुजरते दिन के साथ, इस स्पाई एक्शन फिल्म ने इंडियन सिनेमा के लिए एक नया बेंचमार्क सेट किया है. चलिए यहां जानते हैं धुरंधर 2 रिलीज के 22वें दिन कितनी कमाई कर रही है और इसकी ऑक्यूपेंसी कितनी है?
धुरंधर 2 ने 21वें दिन कितना किया था कलेक्शन? (Dhurandhar 2 BO Day 21)
सैकनिल्क के मुताबिक 21वें दिन, धुरंधर 2: द रिवेंज ने 13093 शो में 7.90 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था.
इसी के साथ इसका भारत में 21 दिनं का नेट कलेक्शन 1041.27 करोड़ रहा.
वहीं इसका टोटल ग्रॉस कलेक्शन 1246.67 करोड़ है.
धुरंधर 2 के 22वें दिन का कलेक्शन (Dhurandhar 2 BO Day 22 Live)
धुरंधर 2 ने यूं तो धुआंधार कमाई कर ली है लेकिन अब इसकी कमाई गिरती जा रही है. रिलीज के 22वें दिन यानी तीसरे बुधवार के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने दोपहर 1 बजे तक 1.30 करोड कमाए हैं. हालांकि रात 10.30 बजे के बाद ही फाइनल आंकड़े पता चलेंगे.
|डे
|बॉक्स ऑफिस
|ऑक्यूपेंसी
|22वां दिन (Live)
|1.38 करोड़ (दोपहर 1 बजे तक)
|10.2%
धुरंधर 2 के 22वें दिन की ऑक्यूपेंसी
22वें दिन यानी तीसरे गुरुवार धुरंधर 2 की दोपहर 1 बजे तक की ऑक्यूपेंसी 10.2% दर्ज की जा रही है.
धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन Day Wise
|धुरंधर 2 डे वाइज
|बॉक्स ऑफिस
|पेड प्रिव्यू
|43 करोड़
|पहला दिन
|102.55 करोड़
|दूसरा दिन
|80.72 करोड़
|तीसरा दिन
|113 करोड़
|चौथा दिन
|114.85 करोड़
|पांचवां दिन
|65 करोड़
|छठा दिन
|56.60 करोड़
|सातवां दिन
|48.75 करोड़
|आठवां दिन
|49.70 करोड़
|नौंवा दिन
|41.75 करोड़
|दसवां दिन
|62.85 करोड़
|11वां दिन
|68.10 करोड़
|12वां दिन
|25.30 करोड़
|13वां दिन
|27.25 करोड़
|14वां दिन
|20.10 करोड़
|15वां दिन
|18.30 करोड़
|16वां दिन
|21.55 करोड़
|17वां दिन
|25.65 करोड़
|18वां दिन
|28.25 करोड़
|19वां दिन
|10 करोड़
|20 वां दिन
|10.10 करोड़
|21वां दिन
|7.90 करोड़
|टोटल
|1041.27 करोड़
धुरंधर 2 का वर्ल्डवाइड कलेक्शन
बता दें कि ओवरसीज़ में, फ़िल्म ने 21वें दिन 3 करोड़ का कलेक्शन किया, जिससे अब तक इसकी टोटल ओवरसीज़ ग्रॉस कमाई 407.00 करोड़ हो गई है. इसी के साथ दुनिया भर में इसका ग्रॉस कलेक्शन 1653.67 करोड़ हो गया है.
धुरंधर 2 के बारे में
धुरंधर 2 में रणवीर सिंह ने हमजा का रोल प्ले किया है. दिसंबर 2025 में आई धुरंधर के इस सीक्वल में हमजा के अतीत की कहानी दिखाई गई है. फिल्म में सारा अर्जुन, संजय दत्त, राकेश बेदी, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, मानव गोहिल और गौरव गेरा जैसे कई कलाकारों ने अपने किरदारों को दोहराया है.
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Source: IOCL