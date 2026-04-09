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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'गुड्डी' से लेकर 'मिली' तक, इन 5 किरदारों ने जया बच्चन को बनाया था बॉलीवुड का सुपरस्टार

'गुड्डी' से लेकर 'मिली' तक, इन 5 किरदारों ने जया बच्चन को बनाया था बॉलीवुड का सुपरस्टार

Jaya Bachchan Birthday: एक्ट्रेस जया बच्चन 9 अप्रैल को अपना 78वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. आइए इस मौके पर एक्ट्रेस के उन 5 किरदारों के बारे जानें, जिन्होंने उन्हें बॉलीवुड का सुपरस्टार बना दिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 09 Apr 2026 01:27 PM (IST)
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बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस जया बच्चन फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी और असल जिंदगी में अपनी बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है. उन्होंने 15 साल की उम्र में बंगाली फिल्म 'महानगर' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड का रुख किया. उनकी पहली हिंदी फिल्म 'गुड्डी' थी. एक्ट्रेस ने अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों का दिल जीत लिया था. जया बच्चन का 9 अप्रैल को 78वां बर्थडे है. आइए इस खास मौके पर एक्ट्रेस के उन 5 किरदारों के बारे में जानें, जिन्होंने उन्हें सुपरस्टार बनाया.

'गुड्डी' 
ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में बनी फिल्म 'गुड्डी' जया बच्चन की पहली हिंदी फिल्म थी, जिसमें उन्होंने कुसुम उर्फ गुड्डी नाम की लड़की का किरदार निभाया था. इस फिल्म में धर्मेंद्र, उत्पल दत्त और समित भांजा जैसे एक्टर्स नजर आए थे. फिल्म में जया के चुलबुले अंदाज और मासूमियत ने दर्शकों को दिल जीत लिया था. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, 'गुड्डी' ने बॉक्स ऑफिस पर 78 लाख रुपये का कारोबार किया था. 

गुड्डी' से लेकर 'मिली' तक, इन 5 किरदारों ने जया बच्चन को बनाया था बॉलीवुड का सुपरस्टार

'सिलसिला'
साल 1981 में आई फिल्म 'सिलसिला' में जया बच्चन ने शोभा मल्होत्रा का रोल निभाया था. यश चोपड़ा फिल्म के डायरेक्टर थे. फिल्म में अमिताभ बच्चन, रेखा और शशि कपूर भी नजर आए थे. फिल्म में जया की एक्टिंग ने लोगों को उनका दीवाना बना दिया था. भले ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन इसकी कहानी लोगों को अच्छी लगी थी. 

गुड्डी' से लेकर 'मिली' तक, इन 5 किरदारों ने जया बच्चन को बनाया था बॉलीवुड का सुपरस्टार

'अभिमान'
फिल्म 'अभिमान' में जया बच्चन के साथ अमिताभ बच्चन, बिंदु और असरानी जैसे कलाकार नजर आए थे. 1973 में आई इस फिल्म में जया ने उमा नाम की एक गायिका और पत्नी की भूमिका निभाई थी. फिल्म में उन्होंने पति-पत्नी के बीच अहंकार के टकराव को बेहतरीन ढंग से पेश किया. यह फिल्म उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 85 लाख करोड़ रुपये कमाए थे.

गुड्डी' से लेकर 'मिली' तक, इन 5 किरदारों ने जया बच्चन को बनाया था बॉलीवुड का सुपरस्टार

'मिली'
जया बच्चन की फिल्म 'मिली' साल 1975 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में एक्ट्रेस ने कैंसर पीड़ित मिली खन्ना नाम की एक लड़की का किरदार निभाया था. फिल्म में दिखाई गई उनकी ज़िंदादिली ने दर्शकों का दिल जीत लिया था. यह जया की सबसे भावुक और याद की जाने वाली भूमिकाओं में से एक है. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, अशोक कुमार, असरानी और अरुणा ईरानी जैसे सितारे नजर आए थे.

गुड्डी' से लेकर 'मिली' तक, इन 5 किरदारों ने जया बच्चन को बनाया था बॉलीवुड का सुपरस्टार

'जंजीर'

गुड्डी' से लेकर 'मिली' तक, इन 5 किरदारों ने जया बच्चन को बनाया था बॉलीवुड का सुपरस्टार

प्रकाश मेहरा के निर्देशन में बनी फिल्म 'जंजीर' में जया बच्चन के साथ अमिताभ बच्चन ने काम किया था. इस एक्शन क्राइम फिल्म की कहानी लोगों को खूब पसंद आई, वहीं यह बॉक्स ऑफिस पर भी सुपरहिट साबित हुई. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ रुपये कमाए थे.

 
 
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Published at : 09 Apr 2026 01:27 PM (IST)
Tags :
Jaya Bachchan Jaya Bachchan Movies Jaya Bachchan Birthday
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