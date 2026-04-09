हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAnant Ambani Birthday Live: अनंत अंबानी के बर्थडे सेलिब्रेशन से लिए सेलेब्स का जामनगर पहुंचना जारी, बेटी संग काजोल भी हुईं रवाना

Anant Ambani Birthday Live: अनंत अंबानी के बर्थडे सेलिब्रेशन से लिए सेलेब्स का जामनगर पहुंचना जारी, बेटी संग काजोल भी हुईं रवाना

Anant Ambani Birthday Celebration Jamnagar Live: मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए B टाउन के तमाम सेलेब्स जामनगर पहुंच रहे हैं. इससे जुड़े सारे अपडेट्स के लिए यहां बने रहिए

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Apr 2026 02:05 PM (IST)

LIVE

Key Events
Anant Ambani Birthday Celebration Jamnagar Live Updates Shah Rukh Khan Salman Khan Ranveer Singh and Many Celebs Reached Anant Ambani Birthday Live: अनंत अंबानी के बर्थडे सेलिब्रेशन से लिए सेलेब्स का जामनगर पहुंचना जारी, बेटी संग काजोल भी हुईं रवाना
Anant Ambani Birthday Celebration Jamnagar Live Updates
Source : Instagram

Background

मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के सबसे छोटे बेटे, अनंत अंबानी (Anant Ambani Birthday), 10 अप्रैल, 2026 को 31 साल के हो जाएंगे. वहीं अनंत के बर्थड के लिए अंबानी परिवार जामनगर में ग्रैंड सेलिब्रेशन होस्ट कर रहा है. इन सबके बीच अनंत का बर्थडे मनाने के लिए बॉलीवुज के तमाम सेलिब्रिटी जमनानगर पहुंच रहे हैं.

रणवीर सिंह से शाहरुख खान सहित तमाम सेलेब्स पहुंचे
धुरंधर 2 (Dhurandhar 2) की सफलता को एंजॉय कर रहे रणवीर सिंह बीते दिन जामनगर (Jamnagar) पहुंचे. वहीं शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) भी बीवी संग जामनगर पहुंचें. सलमान खान (Salman Khan) भी अनंत अंबानी के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए जामनगर पहुंच चुके हैं. इनके अलावा अनन्या पांडे, नूपुर सेनन, स्टेबिन बेन, शनाया कपूर, अगस्त्य नंदा, बोनी कपूर, रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख भी सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए जामनगर पहुंच चुके हैं. वहीं गुरुवार को भी तमाम सेलेब्स एयरपोर्ट पर नजर आए जो अनंत के बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए जामनगर के लिए रवाना हुए हैं.

अनंत अंबानी के ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में
अनंत अंबानी का बर्थडे सेलिब्रेशन शान और दिल से किए गए कामों का मिला-जुला रूप है. जामनगर में एंटरटेनमेंट की दुनिया के कुछ सबसे बड़े नामों के शामिल होने के साथ ही एक शानदार, स्टार-स्टडेड पार्टी होने वाली है, यह मौका परिवार की शुक्रगुजार होने की भावना को भी दिखाता है. एक सोच-समझकर उठाए गए कदम में, अंबानी परिवार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और जियो से जुड़े कर्मचारियों के लिए एक खास लंच का इंतज़ाम किया है, जिससे सेलिब्रेशन सिर्फ़ हाई-प्रोफाइल गेस्ट लिस्ट से आगे बढ़कर सबको शामिल करने वाला बन गया है.

फेस्टिवल से पहले, अनंत ने अपने माता-पिता मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के साथ पवित्र सिद्धिविनायक मंदिर में आशीर्वाद लिया और जामनगर जाने से पहले सेलिब्रेशन की शुरुआत आध्यात्मिक तरीके से की.

अनंत अंबानी की ग्रैंड वेडिंग पर एक नज़र
अनंत अंबानी की राधिका मर्चेंट के साथ शादी सबसे चर्चित इवेंट्स में से एक थी. महीनों तक चले शानदार प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन के बाद, इस कपल ने 12 जुलाई, 2024 को शादी की थी. यह फेस्टिवल मार्च में जामनगर में शुरू हुआ और तीन दिनों तक चला, जिसमें रिहाना जैसे इंटरनेशनल आर्टिस्ट ने परफॉर्मेंस दी. इस सेलिब्रेशन में टॉप सेलिब्रिटीज़ भी शामिल हुए, जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान की शानदार परफॉर्मेंस शामिल हैं.

14:04 PM (IST)  •  09 Apr 2026

Anant Ambani Birthday Celebration Live:अनंत ने बर्थडे सेलिब्रेशन से पहले की गौ सेवा

देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी ने अपने ग्रैंड बर्थडे बैश से पहले गौ सेवा की. उन्होंने दिल्ली की सबसे पुरानी गौशाला में 2 हजार गायों के चारा खिलाकर श्रद्धा की अनूठी मिसाल पेश की

14:02 PM (IST)  •  09 Apr 2026

Anant Ambani Birthday Celebration Live: हर साल खास अंदाज में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं अनंत

मुकेश और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी 10 अपैल को 31 साल के हो जाएंगे. अनंत हर साल अपने बर्थडे को खास अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं. अनंत अंबानी अपने बर्थडे वनतारा जामनगर में सेलिब्रेट करेंगे. ये प्रोजेक्ट उनके दिल के बेहद करीब है. 

Load More
Tags :
Mukesh Ambani Nita Ambani Anant Ambani शाहरुख खान Radhika Merchant Anant Ambani Birthday Anant Ambani Birthday Live Updates
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
टीवी के राम ने रणबीर कपूर को कहा 'संस्कारी बच्चा', बोले- वो रामायण के लिए बेस्टे देने की पूरी कोशिश करेंगे
टीवी के राम ने रणबीर कपूर को कहा 'संस्कारी बच्चा', बोले- वो रामायण के लिए बेस्टे देने की पूरी कोशिश करेंगे
बॉलीवुड
Anant Ambani Birthday Live: अनंत अंबानी के बर्थडे सेलिब्रेशन से लिए सेलेब्स का जामनगर पहुंचना जारी, बेटी संग काजोल भी हुईं रवाना
Live Updates: अनंत अंबानी के बर्थडे के लिए सेलेब्स का जामनगर पहुंचना जारी, बेटी संग काजोल भी हुईं रवाना
बॉलीवुड
'अमानुष' को शक्ति सामंत क्यों हिंदी और बंगाली में बनाना चाहते थे? उत्तम कुमार के सामने रखी थी हैरान करने वाली शर्त
'अमानुष' को शक्ति सामंत क्यों हिंदी और बंगाली में बनाना चाहते थे? हैरान कर देगी वजह
बॉलीवुड
समय रैना ने किया था Mukesh Khanna को रोस्ट, गुस्साए एक्टर ने किया पलटवार, बोले- 'वो मुंह काला करके....'
'समय रैना मुंह काला करके.....', कॉमेडियन पर जमकर बरसे मुकेश खन्ना
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 40 दिन बाद... सुपरपावर का 'सुपर सरेंडर' ?| Iran-israel War | Middle East War | Trump
UP: Pilibhit में मां की जान बचाने के लिए अस्पताल में सांप लेकर पहुंचा बेटा, डॉक्टरों में मचा हड़कंप
Chitra Tripathi: ट्रंप का सरेंडर या ईरान की कूटनीतिक फतह? | Iran US Israel War Ceasefire
Bharat Ki Baat: सीजफायर के बाद क्या थम जाएगी जंग ? | Iran US Israel War
Sandeep Chaudhary: Trump-ईरान दोस्ती या फिर कोई बड़ी साजिश? | Pakistan | US Iran War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप की मेहरबानियां कर्ज हैं पाकिस्तान पर? PAK जर्नलिस्ट ने शहबाज और मुनीर को दिखाया आईना, बोले- अमेरिका से दोस्ती खतरनाक...
ट्रंप की मेहरबानियां कर्ज हैं पाकिस्तान पर? PAK जर्नलिस्ट ने शहबाज और मुनीर को दिखाया आईना, बोले- अमेरिका से दोस्ती खतरनाक...
महाराष्ट्र
बारामती उपचुनाव: नाम वापसी के आखिरी दिन शरद पवार ने बदला मन? कांग्रेस की उम्मीदवारी पर दिया बड़ा बयान
बारामती उपचुनाव: शरद पवार ने बदला अपना मन? कांग्रेस की उम्मीदवारी पर दिया बड़ा बयान
इंडिया
भारत पहुंचते ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से कहा- शेख हसीना को लौटाओ, इंडिया ने क्या दिया जवाब?
भारत पहुंचते ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से कहा- शेख हसीना को लौटाओ, इंडिया ने क्या दिया जवाब?
आईपीएल 2026
IPL 2026 Stats: अभी किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप? इस बल्लेबाज ने खेली है सर्वोच्च रनों की पारी; देखें IPL 2026 के आंकड़े
अभी किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप? इस बल्लेबाज ने खेली है सर्वोच्च रनों की पारी; देखें IPL 2026 के आंकड़े
बॉलीवुड
वरुण धवन,मृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े की तिगड़ी 'है जवानी को इश्क होना है' में करेगी धमाका, जानें कब आएगा फर्स्ट लुक
वरुण धवन, मृणाल और पूजा की 'है जवानी को इश्क होना है' का फर्स्ट लुक कब होगा रिलीज,यहां जानें
चुनाव 2026
Kerala Election 2026: त्रिशूर में डेढ़ घंटा वोट डालने के लिए लाइन में खड़ा रहा 62 साल का शख्स, मतदान करते ही हुई मौत
Kerala Election 2026: त्रिशूर में डेढ़ घंटा वोट डालने के लिए लाइन में खड़ा रहा 62 साल का शख्स, मतदान करते ही हुई मौत
हेल्थ
Eye Discharge Causes: सावधान! नॉर्मल नहीं होता सुबह आंखों में जमने वाला मैल, पीला या हरा रंग इस बीमारी का संकेत
सावधान! नॉर्मल नहीं होता सुबह आंखों में जमने वाला मैल, पीला या हरा रंग इस बीमारी का संकेत
ट्रेंडिंग
ढोलू-कद्दू कहां हैं...सोशल मीडिया पर उठा सवाल तो दिल्ली एयरपोर्ट को देना पड़ा जवाब, क्यों ट्रेंड कर रहे ये दो डॉग्स?
ढोलू-कद्दू कहां हैं...सोशल मीडिया पर उठा सवाल तो दिल्ली एयरपोर्ट को देना पड़ा जवाब, क्यों ट्रेंड कर रहे ये दो डॉग्स?
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Embed widget