Anant Ambani Birthday Live: अनंत अंबानी के बर्थडे सेलिब्रेशन से लिए सेलेब्स का जामनगर पहुंचना जारी, बेटी संग काजोल भी हुईं रवाना
Anant Ambani Birthday Celebration Jamnagar Live: मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए B टाउन के तमाम सेलेब्स जामनगर पहुंच रहे हैं. इससे जुड़े सारे अपडेट्स के लिए यहां बने रहिए
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मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के सबसे छोटे बेटे, अनंत अंबानी (Anant Ambani Birthday), 10 अप्रैल, 2026 को 31 साल के हो जाएंगे. वहीं अनंत के बर्थड के लिए अंबानी परिवार जामनगर में ग्रैंड सेलिब्रेशन होस्ट कर रहा है. इन सबके बीच अनंत का बर्थडे मनाने के लिए बॉलीवुज के तमाम सेलिब्रिटी जमनानगर पहुंच रहे हैं.
रणवीर सिंह से शाहरुख खान सहित तमाम सेलेब्स पहुंचे
धुरंधर 2 (Dhurandhar 2) की सफलता को एंजॉय कर रहे रणवीर सिंह बीते दिन जामनगर (Jamnagar) पहुंचे. वहीं शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) भी बीवी संग जामनगर पहुंचें. सलमान खान (Salman Khan) भी अनंत अंबानी के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए जामनगर पहुंच चुके हैं. इनके अलावा अनन्या पांडे, नूपुर सेनन, स्टेबिन बेन, शनाया कपूर, अगस्त्य नंदा, बोनी कपूर, रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख भी सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए जामनगर पहुंच चुके हैं. वहीं गुरुवार को भी तमाम सेलेब्स एयरपोर्ट पर नजर आए जो अनंत के बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए जामनगर के लिए रवाना हुए हैं.
अनंत अंबानी के ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में
अनंत अंबानी का बर्थडे सेलिब्रेशन शान और दिल से किए गए कामों का मिला-जुला रूप है. जामनगर में एंटरटेनमेंट की दुनिया के कुछ सबसे बड़े नामों के शामिल होने के साथ ही एक शानदार, स्टार-स्टडेड पार्टी होने वाली है, यह मौका परिवार की शुक्रगुजार होने की भावना को भी दिखाता है. एक सोच-समझकर उठाए गए कदम में, अंबानी परिवार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और जियो से जुड़े कर्मचारियों के लिए एक खास लंच का इंतज़ाम किया है, जिससे सेलिब्रेशन सिर्फ़ हाई-प्रोफाइल गेस्ट लिस्ट से आगे बढ़कर सबको शामिल करने वाला बन गया है.
फेस्टिवल से पहले, अनंत ने अपने माता-पिता मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के साथ पवित्र सिद्धिविनायक मंदिर में आशीर्वाद लिया और जामनगर जाने से पहले सेलिब्रेशन की शुरुआत आध्यात्मिक तरीके से की.
अनंत अंबानी की ग्रैंड वेडिंग पर एक नज़र
अनंत अंबानी की राधिका मर्चेंट के साथ शादी सबसे चर्चित इवेंट्स में से एक थी. महीनों तक चले शानदार प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन के बाद, इस कपल ने 12 जुलाई, 2024 को शादी की थी. यह फेस्टिवल मार्च में जामनगर में शुरू हुआ और तीन दिनों तक चला, जिसमें रिहाना जैसे इंटरनेशनल आर्टिस्ट ने परफॉर्मेंस दी. इस सेलिब्रेशन में टॉप सेलिब्रिटीज़ भी शामिल हुए, जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान की शानदार परफॉर्मेंस शामिल हैं.
Anant Ambani Birthday Celebration Live:अनंत ने बर्थडे सेलिब्रेशन से पहले की गौ सेवा
देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी ने अपने ग्रैंड बर्थडे बैश से पहले गौ सेवा की. उन्होंने दिल्ली की सबसे पुरानी गौशाला में 2 हजार गायों के चारा खिलाकर श्रद्धा की अनूठी मिसाल पेश की
Anant Ambani Birthday Celebration Live: हर साल खास अंदाज में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं अनंत
मुकेश और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी 10 अपैल को 31 साल के हो जाएंगे. अनंत हर साल अपने बर्थडे को खास अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं. अनंत अंबानी अपने बर्थडे वनतारा जामनगर में सेलिब्रेट करेंगे. ये प्रोजेक्ट उनके दिल के बेहद करीब है.
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Source: IOCL