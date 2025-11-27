साउथ स्टार धनुष और बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की फिल्म 'तेरे इश्क में' रिलीज के लिए तैयार है. ये म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म 28 नवंबर, 2025 को थिएटर्स में रिलीज होगी. इस फिल्म के लिए धनुष और कृति ने करोड़ों फीस ली है. 'तेरे इश्क में' की रिलीज से पहले हम आपको फिल्म के बजट, स्टार कास्ट की फीस से लेकर एडवांस बुकिंग तक हर एक डिटेल दे रहे हैं.

'तेरे इश्क में' को आनंद एल राय ने डायरेक्ट किया है जिन्होंने धनुष की फिल्म 'रांझणा' भी बनाई थी. इस फिल्म में धनुष और कृति सेनन लीड रोल में हैं. दोनों पहली बार पर्दे पर इश्क फरमाते नजर आएंगे. इसके अलावा फिल्म प्रकाश राज, माहीर मोहिउद्दीन और सुशील दहिया भी अहम भूमिका अदा करते दिखेंगे. 'तेरे इश्क में' तीन भाषाओं- हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी.

'तेरे इश्क में' का बजट और स्टार कास्ट की फीस (Tere Ishk Mein Budget And Star Cast Fees)

रिपब्लिक भारत ने रिपोर्ट्स के हवाले से बताया है कि 'तेरे इश्क में' का बजट 70 से 100 करोड़ रुपए है. इस फिल्म के लिए धनुष ने मोटी फीस चार्ज की है. उन्हें फिल्म में शंकर का किरदार निभाने के लिए 15 करोड़ रुपए दिए गए हैं. वहीं मुक्ति का रोल निभाने के लिए कृति सेनन ने 5 करोड़ रुपए फीस वसूल की है. यानी धनुष को कृति सेनन से तीन गुना ज्यादा फीस अदा की गई है.

'तेरे इश्क में' की एडवांस बुकिंग (Tere Ishk Mein Advance Booking)

'तेरे इश्क में' को रिलीज होने में अब कुछ ही घंटे रह गए हैं और ऐसे में फिल्म एडवांस बुकिंग में धड़ाधड़ कमाई कर रही है. फिल्म अब तक (शाम 7 बजे तक) 1 लाख 60 हजार 500 टिकट बेच चुकी है और 3.78 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है. ब्लॉक सीट्स के साथ तेरे इश्क ने पहले दिन के लिए 7.13 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.

'तेरे इश्क में' का रनटाइम (Tere Ishk Mein CBFC Certification & Runtime)

धनुष और कृति सेनन की फिल्म को फिल्म को सीबीएफसी ने यू/ए (16+) सर्टिफिकेशन मिला. सीबीएफसी ने मेकर्स को एक मामूली बदलाव की सलाह दी है जिसके साथ ही फिल्म का टोटल रनटाइम 169.17 मिनट (2 घंटे, 49 मिनट और 17 सेकंड) हो गया है.