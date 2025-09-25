क्रिकेट और बॉलीवुड का रिश्ता पुराना है. अक्सर देखने को मिलता है कि बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को क्रिकेटर्स से प्यार हो जाता है. इतना ही नहीं बल्कि बहुत सारे क्रिकेटर्स को एक्टिंग में हाथ आजमाते हुए भी देखा गया है. कहने का मतलब ये है कि क्रिकेटर्स किसी ना किसी तरह से बॉलीवुड से जुड़े होते हैं.

ऐसा ही कुछ कनेक्शन क्रिकेटर रोहित शर्मा का भी बॉलीवुड से है. बता दें रोहित शर्मा की वाइफ रितिका सजदेह और सलमान खान के छोटे भाई सोहेल खान की एक्स वाइफ सीमा सजदेह दोनों कजिन हैं. बता दें कॉर्नस्टोन स्पोर्ट एंड एंटरटेनमेंट के मालिक बंटी सचदेव की सगी बहन हैं सीमा सजदेह.

बंटी की कंपनी में काम करती थीं रितिका

ऐसे में रितिका भी बंटी की कजिन ही हुईं. बंटी की कंपनी क्रिकेटर्स समेत कई सेलेब्स को मैनेज करती है. उन्हीं में से एक रोहित शर्मा भी हैं. बंटी की इसी कंपनी की वजह से रितिका और रोहित की मुलाकात हुई थी. क्योंकि उस दौरान बंटी की कंपनी में ही रितिका काम किया करती थीं.





अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रितिका ने बंटी की कंपनी को ज्वॉइन कर लिया था. वहीं, उनकी मुलाकात रोहित शर्मा से हुई थी.रितिका और रोहित के घर जब बेटी का जन्म हुआ था तो सीमा ने ही सबसे पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया था. जब रितिका के भाई कुणाल सजदेह की शादी हुई थी उसमें सीमा अपनी फैमिली के साथ पहुंची थीं.

फिल्मी है रोहित की लव स्टोरी

रितिका और रोहित की लव स्टोरी एकदम फिल्मी है. पहली मुलाकात के बाद दोनों धीरे-धीरे दोस्त बने, फिर 6 साल तक एक-दूसरे को डेट किया. उसके बाद रोहित ने बेहद ही खास अंदाज में रितिका को शादी के लिए प्रपोज किया था. बता दें उन्होंने क्रिकेट ग्राउंड में अपनी लेडी लव को प्रपोज किया था.

