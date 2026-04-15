क्या फिर टल गई यश की फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज डेट? तारा सुतारिया ने बताई सच्चाई

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडक्या 4 जून को रिलीज नहीं होगी यश की 'टॉक्सिक'? फिर टल गई रिलीज डेट? तारा सुतारिया ने बताई सच्चाई

क्या 4 जून को रिलीज नहीं होगी यश की 'टॉक्सिक'? फिर टल गई रिलीज डेट? तारा सुतारिया ने बताई सच्चाई

Tara Sutaria On Toxic: एक बार फिर से ‘टॉक्सिक’ की रिलीज डेट आगे बढ़ने के रूमर्स फैले हुए हैं. वहीं तारा सुतारिया ने अब इन अफवाहों पर रिएक्ट किया है और सारा सच बताया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 15 Apr 2026 10:50 AM (IST)
Preferred Sources

यश की ‘टॉक्सिक’ साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. पहले ये 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी लेकिन फिर मेकर्स ने मिडिल ईस्ट टेंशन को देखते हुए इसकी रिलीज आगे बढ़ा दी थी. वहीं अब रूमर्स फैले हुए हैं कि ‘टॉक्सिक’ की रिलीज एक बार फिर टल गई है. ऐसे में फिल्म में अहम भूमिका निभा रहीं एक्ट्रेस तारा सुतारिया ने इन अफवाहों का सच बताया है.

क्या फिर टल गई ‘टॉक्सिक’ की रिलीज डेट?
बता दें कि रूमर्स तेजी से फैल रहे थे कि यश की पैन इंडिया फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज में देरी हो सकती है और यह 4 जून को तय तारीख पर रिलीज नहीं होरी. हालांकि,  तारा सुतारिया ने अब इन अटकलों को खारिज करते हुए फिल्म के पोस्टपोन्ड होने की अफवाहों पर विराम लगा दिया है. दरअसल हाल ही में, तारा फिल्म मेकर फराह खान के यूट्यूब व्लॉग में शामिल हुई थी और इस दौरान उन्होंने ‘टॉक्सिक’ की रिलीज़ डेट एक बार फिर आगे बढ़ने की अफवाहों को खारिज कर दिया. फराह के साथ बातचीत के बीच में, तारा ने कंफर्म किया कि फिल्म 4 जून, 2026 को ही रिलीज़ होगी.

‘धुरंधर 2’ से क्लैश होने वाली थी ‘टॉक्सिक’
केवीएन प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स के बैनर तले वेंकट के नारायण और यश द्वारा निर्मित यह फिल्म पहले 19 मार्च को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली थी और रणवीर सिंह की आदित्य धर द्वारा निर्देशित फिल्म 'धुरंधर 2' से क्लैश करने वाली थी. हालांकि, ईरान-इजराइल संघर्ष के कारण मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते फिल्म की रिलीज़ डेट 19 मार्च से बदलकर 4 जून कर दी गई थी.

टॉक्सिक के बारे में
यश और गीतू मोहनदास द्वारा लिखी गई और गीतू मोहनदास द्वारा निर्देशित फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' में यश ने लीड रोल प्ले किया है. फिल्म में कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया भी हैं.

 

Published at : 15 Apr 2026 10:25 AM (IST)
Tags :
Yash Tara Sutaria 'Toxic' Toxic
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
क्या 4 जून को रिलीज नहीं होगी यश की 'टॉक्सिक'? फिर टल गई रिलीज डेट? तारा सुतारिया ने बताई सच्चाई
क्या फिर टल गई यश की फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज डेट? तारा सुतारिया ने बताई सच्चाई
बॉलीवुड
मुस्लिम पति फरमान को छोड़कर भाई गई थी महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा? VIRAL वीडियो की सच्चाई आई सामने
मुस्लिम पति फरमान को छोड़कर भाई गई थी महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा? VIRAL वीडियो की सच्चाई आई सामने
बॉलीवुड
क्या अवनीत कौर ने कराई है बोटॉक्स और सर्जरी? एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'मेरी मम्मी की वजह से मेरे फीचर्स...'
क्या अवनीत कौर ने कराई है बोटॉक्स और सर्जरी? एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी
बॉलीवुड
Bhooth Bangala Advance Booking Day 1:अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' की कैसी चल रही एडवांस बुकिंग? कितने बिके टिकट, जानें सब यहां
अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' की कैसी चल रही एडवांस बुकिंग? कितने बिके टिकट, जानें सब यहां
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India US Relations: 40 मिनट की फोन कॉल में ट्रंप का PM मोदी को बड़ा मैसेज- 'मैं बस आपको बताना चाहता हूं कि...'
40 मिनट की फोन कॉल में ट्रंप का PM मोदी को बड़ा मैसेज- 'मैं बस आपको बताना चाहता हूं कि...'
पंजाब
'पंजाब चुनाव की तैयारी शुरू...' अशोक मित्तल के ठिकानों पर ED की रेड पर भगवंत मान ने कसा तंज
'पंजाब चुनाव की तैयारी शुरू...' अशोक मित्तल के ठिकानों पर ED की रेड पर भगवंत मान ने कसा तंज
विश्व
US Iran War News Live: भारत में LPG की नो टेंशन! 20 हजार 400 मीट्रिक टन गैस लेकर होर्मुज से कांडला पहुंचा टैंकर
Live: भारत में LPG की नो टेंशन! 20 हजार 400 मीट्रिक टन गैस लेकर होर्मुज से कांडला पहुंचा टैंकर
आईपीएल 2026
IPL 2026: लखनऊ के लिए मुसीबत बना 21 करोड़ का खिलाड़ी, 4 मैचों में सिर्फ 41 रन बनाए
IPL 2026: लखनऊ के लिए मुसीबत बना 21 करोड़ का खिलाड़ी, 4 मैचों में सिर्फ 41 रन बनाए
बॉलीवुड
Bhooth Bangala Advance Booking Day 1:अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' की कैसी चल रही एडवांस बुकिंग? कितने बिके टिकट, जानें सब यहां
अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' की कैसी चल रही एडवांस बुकिंग? कितने बिके टिकट, जानें सब यहां
विश्व
'चीन को नहीं खरीदने देंगे ईरान का तेल', होर्मुज को लेकर ट्रंप के करीबी की बड़ी धमकी
'चीन को नहीं खरीदने देंगे ईरान का तेल', होर्मुज को लेकर ट्रंप के करीबी की बड़ी धमकी
जनरल नॉलेज
Rain Prediction: मौजूदा टेक्नोलॉजी से पहले लोग कैसे लगाते थे बारिश का पुर्वानुमान, किस तकनीक का होता था यूज?
मौजूदा टेक्नोलॉजी से पहले लोग कैसे लगाते थे बारिश का पुर्वानुमान, किस तकनीक का होता था यूज?
टेक्नोलॉजी
AI बनेगा लाइफ सेवर, कई साल पहले ही ऐसे लगा लेगा दिल की बीमारियों का पता
AI बनेगा लाइफ सेवर, कई साल पहले ही ऐसे लगा लेगा दिल की बीमारियों का पता
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget