कंगना-माधवन की 'तनु वेड्स मनु 3’ हुई अनाउंस, जानें-कब से शुरू होगी शूटिंग

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडTanu Weds Manu 3: फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाएगी कंगना-माधवन की जोड़ी, 'तनु वेड्स मनु 3’ हुई अनाउंस, जानें-कब से शुरू होगी शूटिंग

Tanu Weds Manu 3: फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाएगी कंगना-माधवन की जोड़ी, 'तनु वेड्स मनु 3’ हुई अनाउंस, जानें-कब से शुरू होगी शूटिंग

Tanu Weds Manu 3: कंगना रनौत और आर माधवन की जोड़ी की फिल्म 'तनु वेड्स मनु ’ के दोनों पार्ट सुपर-डुपर हिट रहे थे. वहीं अब इसके तीसरे पार्ट की भी अनाउंसमेंट हो गई है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 11 Jun 2026 09:36 AM (IST)
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'तनु वेड्स मनु’ बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी. इसके बाद इसका दूसरा पार्ट 'तनु वेड्स मनु रिटर्न्स' को भी काफी पसंज किया गया था. वहीं फैस इसके तीसरे पार्ट का सालों से इंतजार कर रहे थे. फाइनली कंगना रनौत और आर माधवन की इस पॉपुलर फ़्रैंचाइजी के अगले चैप्टर पर ऑफिशियली मुहर लग गई है. जी हां 'तनु वेड्स मनु’ का तीसरा पार्ट कंफर्म हो गया है. जानते हैं इसकी शूटिंग कब से शुरू होगी?   

'तनु वेड्स मनु 3’ की हुई अनाउंसमेंट
'तनु वेड्स मनु’ की तीसरी इंस्टॉरमेंट का टाइटल 'तनु वेड्स मनु: द नेक्स्ट चैप्टर'  बताया जा रहा है. इरोस इनोवेशन ने हाल ही में एक बड़े कंटेंट स्लेट की अनाउंसमेंट की थी  जिसके साथ ही ये एक्साइटिंग ऐलान भी किया.  'तनु वेड्स मनु - द नेक्स्ट चैप्टर' का निर्देशन मिताक्षरा कुमार करेंगी, जो 'हीरामंडी' और 'द एम्पायर' में अपने काम के लिए जानी जाती हैं. इस प्रोजेक्ट को रुद्रक सोमा ज्योति लिमिटेड के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया जाएगा. हालांकि मेकर्स ने प्रोडक्शन का कोई डिटेल्ड शेड्यूल शेयर नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट की शूटिंग अगले साल शुरू हो जाएगी.

कंगना-माधवन की जोड़ी को देखने के लिए फैंस एक्साइटेड
इस फ्रैंचाइजी के फैंस के लिए सबसे बड़ी बात है तनु और मनु के तौर पर कंगना रनौत और आर माधवन की वापसी. उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने ही पहली दो फ़िल्मों को ज़बरदस्त कामयाबी दिलाई थी और इन किरदारों को मॉडर्न हिंदी रोमांटिक कॉमेडी फ़िल्मों के सबसे यादगार किरदारों में से एक बना दिया था.

हालांकि मेकर्स ने कहानी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन फिल्म में कंगना के रोल को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं. एक्ट्रेस ने 'तनु वेड्स मनु रिटर्न्स' में डबल रोल निभाया था, जिसमें उन्होंने तनु और कुसुम सांगवान (जिन्हें 'दत्तो' के नाम से जाना जाता है) दोनों का किरदार निभाया था. अब जब इसका तीसरा पार्ट बन रहा है, तो लोगों में इस बात को लेकर काफी एक्साइटमेंट है कि क्या कंगना फिर से कई रोल निभा सकती हैं. इंडस्ट्री में चर्चा है कि फिल्म में ट्रिपल रोल भी हो सकता है, हालांकि मेकर्स ने ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं किया है.

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फिल्म की कास्ट की भी हो रही चर्चा
कंगना और माधवन के अलावा, फैंस इस फ्रेंचाइजी के जाने-पहचाने चेहरों को फिर से देखने की उम्मीद कर रहे हैं. जिनमें दीपक डोबरियाल, जिमी शेरगिल, स्वरा भास्कर और मोहम्मद जीशान अय्यूब जैसे स्टार्स शामिल हैं इन्हें पिछली फिल्मों में भी अहम रोल निभाए थे, हालांकि अभी तक कास्टिंग को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है.

पहली 'तनु वेड्स मनु' 2011 में आई थी और रोमांस, ह्यूमर और यादगार किरदारों की वजह से दर्शकों को खूब पसंद आई थी. आनंद एल राय के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने कंगना और आर माधवन को बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में से एक बना दिया था.

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Published at : 11 Jun 2026 09:36 AM (IST)
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Kangana Ranaut R. Madhavan Tanu Weds Manu 3
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