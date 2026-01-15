सिंगर और म्यूजिक प्रोड्यूसर तलविंदर इन दिनों हर जगह छाए हुए हैं. कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन और स्टेबिन की शादी में उन्हें दिशा पाटनी के साथ देखा गया था. जिसके बाद से सोशल मीडिया पर दोनों की साथ में एक वीडियो जमकर वायरल हो रही है. इस वीडियो में दोनों ने एक-दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है. दिशा पाटनी के साथ वीडियो सामने आने के बाद हर कोई तलविंदर के बारे में जानना चाहता है. आइए आपको तलविंदर की नेटवर्थ के बारे में बताते हैं.

तलविंदर के बारे में बात करें तो उनका जन्म पंजाब के तरण तारण में 1997 में हुआ है. वो अपने परिवार के साथ 14 साल की उम्र में सैन फ्रेंसिसको में शिफ्ट हो गए थे. उसके बाद से ही उनका म्यूजिक के लिए पैशन बढ़ा. वो हिप-हॉप के साथ अपने पंजाबी कल्चर को शामिल करना नहीं भूलते हैं. उनका म्यूजिक लोगों को काफी पसंद आता है.

ये हैं हिट गाने

तलविंदर को सफलता रातोंरात नहीं मिली है. उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की है. वो पहले अपने गाने साउंडक्लाउड और यूट्यूब पर अपलोड करते थे और धीरे-धीरे सही जगह पर आए. 2022 में कम्मो जी और धुंधरा के इंटरनेट पर वायरल होने के बाद से वो जेन-जी के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं.

इतनी है नेटवर्थ

तलविंदर की नेटवर्थ की बात करें तो मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक ये 11.5 करोड़ है. इतनी नेटवर्थ तलविंदर ने अपने कॉन्सर्ट, म्यूजिक रिलीज, ब्रांड कोलेबरेशन और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से बनाई है.

तलविंदर और दिशा पाटनी इन दिनों छा गए हैं. हाल ही में मुंबई में नूपुर और स्टेबिन के रिसेप्शन पर भी दोनों को साथ में देखा गया था. दिशा की बात करें तो वो और टाइगर श्रॉफ लंबे समय तक डेट कर चुके हैं. हालांकि दोनों में से किसी ने कभी अपना रिलेशनशिप कंफर्म नहीं किया और न ही ब्रेकअप के बारे में कभी बात की.

