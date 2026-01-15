हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'द राजा साब' हिट है या फ्लॉप ? बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों से समझिए क्या है प्रभास की फिल्म का हाल

'द राजा साब' हिट है या फ्लॉप ? बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों से समझिए क्या है प्रभास की फिल्म का हाल

The Raja Saab Box Office Collection: 'द राजा साब' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 6 दिन हो चुके हैं. इस दौरान इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 15 Jan 2026 12:02 PM (IST)
Preferred Sources

प्रभास स्टारर फिल्म 'द राजा साब' साल 2026 की मच अवेटेड फिल्म थी. रिलीज से पहले फिल्म को लेकर काफी बज भी बन गया था. हालांकि 9 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद फिल्म को लेकर हर किसी की एक्साइटमेंट छू मंतर हो गई. हालांकि इसने ओपनिंग दमदार की थी लेकिर फिर निगेटिव रिव्यू ने इसकी वो लुटिया डुबोई कि इसके लिए चंद करोड़ कमाना भी मुश्किल हो गया है. चलिए यहां बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों से समझते हैं कि प्रभास की इस मोटे बजट में बनी फिल्म का क्या हाल हुआ है?

'द राजा साब' ने छठे दिन कितनी की कमाई?
'द राजा साब'  बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ता पूरा करने से पहले ही दम तोड़ती हुई नजर आ रही है. फिल्म को दर्शकों ने सिरे से नकार दिया है और इसी के साथ ये बड़ी मुश्किल से चंद करोड़ कमा पा रही है. खासतौर पर वीकडेज में इसकी कमाई में काफी मंदी देखी गई. सोमवार के बाद मंगलवार को भी इसने कम कलेक्शन किया. हालांकि बुधवार को इसकी कमाई में मामूली तेजी आई. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक मारुति द्वारा निर्देशित हॉरर कॉमेडी फिल्म ने बुधवार को रिलीज के 6ठे दिन 5.2 करोड़ कमाए. जिसके बाद इसका भारत में कुल नेट कलेक्शन 124.65 करोड़ रुपये हो गया है.

'द राजा साब' का भाषा के मुताबिक डे वाइज कलेक्शन
'द राजा साब' तेलुगु सहित हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज हुई है. वहीं इसने 6 दिन में तेलुगु में सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है.

  • रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने अपने प्रीमियर के दौरान कुल 9.15 करोड़ कमाए थे.
  • इसके बाद इसने पहले दिन 53.75 करोड़ कमाए, जिसमें तेलुगु से 47 करोड़  हिंदी से 6 करोड़,  तमिल से 55 लाख,  कन्नड़ से 1 लाख और  मलयालम से भी 1 लाख रुपये कमाए.
  • वहीं दूसरे दिन इसने 26 करोड़ कमाए थे. इसमें तेलुगु से 20.65 करोड़, हिंदी से 5.1 करोड़,  तमिल से 5 लाख और  कन्नड़ से 6 लाख रुपये और मलयालम से 4 लाख रुपये का कलेक्शन किया.
  • तीसरे दिन फिल्म ने 19.1 करोड़ का कलेक्शन किया. इसमें तेलुगु से 14.2 करोड़, हिंदी से 4.65 करोड़, तमिल से 15 लाख, कन्नड़ से 7 लाख र मलयालम भाषा से लाख रुपये कमाए.
  •  वहीं चौथे दिन इस फिल्म ने 6.6 करोड़ की कमाई की थी. जिसमें से तेलुगु में 4.98 करोड़, हिंदी में 1.5 करोड़, तमिल में 7 लाख रुपये, कन्नड़ में 3 लाख रुपये और मलयालम में 2 लाख रुपये कमाए.
  • इसके बाद 5वें दिन 'द राजा साब' ने 4.8 करोड़ कमाए. जिसमें तेलुगु में 3.27 करोड़ रुपये, हिंदी में 1.4 करोड़ रुपये, तमिल में 8 लाख रुपये, कन्नड़ में 3 लाख रुपये और मलयालम में 2 लाख रुपये का कलेक्शन किया.
  • वहीं छठे दिन फिल्म की सभी भाषाओं को मिलाकर कमाई 5.25 करोड़ रुपये रही है.

'द राजा साब' का कितना है बजट
'द राजा साब' बॉक्स ऑ़फिस पर उम्मीदों के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई. इसी के साथ आपको बता दें कि ये फिल्म काफी मोटे बजट में बनाई गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म की लागत 300 से 400 करोड़ के बीच है.


'द राजा साब' हिट हुई या फ्लॉप
'द राजा साब' बॉक्स ऑफिस पर रिलीज का एक हफ्ता पूरा होने वाला है और 300-400 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म अपनी आधी लागत तो छोड़िए 200 करोड़ भी नहीं कमा पाई. साफ है कि इस फिल्म में दर्शक दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं. ऐसे में बड़े बजट में बनी ये फिल्म अब फ्लॉप होती ही नजर आ रही है. बता दें कि 'द राजा साब' में प्रभास के अलावा संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहन और जरीना वहाब ने अहम रोल प्ले किया है. 

 

Published at : 15 Jan 2026 12:02 PM (IST)
