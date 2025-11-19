हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसुष्मिता सेन बर्थडे: बिन शादी दो बेटियों की मां बनीं, 'गोल्ड डिगर' कहे जाने पर दिया था मुंहतोड़ जवाब

Sushmita Sen Birthday: सुष्मिता सेन बॉलीवुड की मोस्ट टैलेंटेड अभिनेत्रियों में से एक हैं. एक्ट्रेस ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा सुर्खियां बटोरी हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 19 Nov 2025 12:47 PM (IST)
पूर्व मिस यूनिवर्स और बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन आज अपना 50वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. छोटे शहर से आई इस हसीना ने अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत ना केवल विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाई बल्कि हिंदी सिनेमा में भी अपनी दमदार अदाकारी से एक छाप छोड़ी है. वहीं सुष्मिता सेन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी हमेशा सुर्खियों मे रहीं. वे बिना शादी किए दो बेटियों की प्राउड मां भी हैं. चलिए आज एक्ट्रेस के बर्थडे पर उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं.

1994 में मिस यूनिवर्स का जीता था खिताब
1975 में एक बंगाली परिवार में जन्मी सुष्मिता सेन हैदराबाद की रहने वाली हैं. उनके पिता, सुबीर सेन, भारतीय वायु सेना के पूर्व विंग कमांडर थे और उनकी मां, शुभ्रा सेन, एक जूलरी डिजाइनर हैं. मॉडलिंग की दुनिया में उनका सफर 1994 में फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट में एंट्री करने के साथ शुरू हुआ. उन्होंने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत को रिप्रेजेंट किया और फिर 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर उन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया.


कैसे हुई फिल्मों में एंट्री?
दुनिया भर में पहचान बनाने के बाद, उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. सुष्मिता सेन ने 1996 में दस्तक से बॉलीवुड में कदम रखा था. इसके बाद उन्होंने बीवी नंबर 1, आंखें, मैं हूं ना और मैंने प्यार क्यों किया जैसी फिल्मों में अपनी दमदार अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत लिया. अपने जबरदस्त एक्टिंग और अट्रैक्टिव स्क्रीन प्रेज़ेंस के साथ, सेन  2000 के दशक की हिंदी सिनेमा की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक बन गई थीं.

उन्होंने न केवल मेनस्ट्रीम के सिनेमा पर अपना दबदबा बनाया है, बल्कि अनकंवेंशनल रोल निभाकर अपने वर्सेटैलिटी भी दिखाई है. वहीं अपने एक्टिंग करियर से एक ब्रेक के बाद, उन्होंने ओटीटी पर सीरीज़ आर्या के साथ कमबैक किया  जिसका पहला सीजन 2020 में आया था. और इस सीरीज को खूब पसंद किया गया. 2023 में इसका तीसरा सीजन आया था जो काफी हिट रहा था.


बिन शादी किए बनी दो बेटियों की नाम
अपने करियर में ही नहीं, बल्कि पर्सनल लाइफ में भी सुष्मिता सेन ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिन्होंने हर किसी को हैरान किया. उन्होंने अपने इन फैसलों से कई सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ा है. बता दें कि उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है और वे दो बेटियों को गोद लेकर एक प्राउड सिंगल मदर हैं. दरअसल सुष्मिता सेन 24 साल की उम्र में बेटी को गोद लेकर मां बनी थीं. उन्होंने 2000 में अपनी पहली बेटी रेनी को गोद लिया और 2010 में उनकी दूसरी बेटी अलीशा उनके परिवार में शामिल हुई थी.

गोल्ड डिगर कहे जाने पर दिया था मुंहतोड़ जवाब
सुष्मिता सेन ने अपनी लव लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं. उनके विक्रम भट्ट, ललित मोदी और रोहमन शॉल के साथ रिलेशनशिप चर्चा में रहे हालांकि इन सबके साथ उनका ब्रेकअप हो गया था. वहीं सुष्मिता सेन को गोल्ड डिगर भी कहा गया था जिसका उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया था.सुष्मिता ने कहा था, "यह अच्छा है कि ये कमेंट मेरे लिए आया और मैं 'गोल्ड डिगर' को डिफाइन कर सकी. इंसल्ट, इंसल्ट ही होती जब वह आपको मिलता है, लेकिन मैं इसे नहीं लेती. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे किसी का कोई लेना-देना नहीं होता."

एक शांत पूल की तस्वीर शेयर करते हुए, सुष्मिता ने लिखा था, "मेरे अस्तित्व और मेरी अंतरात्मा में पूरी तरह से सेंट्रड... मुझे पसंद है कि कैसे नेचर वननेस को एक्सपीरियंस करने के लिए अपनी सभी क्रिएशन को मिला देती है... और जब हम उस बैलेंस को तोड़ते हैं तो हम कितने विभाजित हो जाते हैं यह देखकर दिल टूट जाता है कि हमारे आस-पास की दुनिया कितनी दुखी और नाखुश होती जा रही है...

सो कॉल्ड बुद्धिजीवी अपनी अजीबोगरीब आदतों के साथ...अज्ञानी अपनी घटिया और कभी-कभी मज़ेदार गपशप के साथ, मेरे कभी दोस्त नहीं बने और जिन परिचितों से मैं कभी नहीं मिली...सभी अपनी शानदार राय और मेरी लाइफ और कैरेक्टर के बारे में डीप नॉलिज शेयर  कर रहे हैं...हर तरह से 'गोल्ड डिगर' कहकर पैसा बना रहे हैं!!! आह, ये टैलेंटेड लोग!!! मैं गोल्ड से भी ज़्यादा डिप डिग करती हूं...और मुझे हमेशा (हीरे पसंद रहे हैं!! और हां, मैं अब भी उन्हें खुद खरीदती हूँ!!!

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sushmita Sen (@sushmitasen47)

 

Published at : 19 Nov 2025 12:41 PM (IST)
Sushmita Sen Sushmita Sen Birthday
