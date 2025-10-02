सुशांत सिंह राजपूत से जुबीन गर्ग तक, इन सेलेब्स की मौत पर उठे सवाल
Celebrities Death: सुशांत सिंह राजपूत से लेकर जुबीन गर्ग तक कई सितारों की मौत ने लोगों के बीच सवाल खड़े कर दिए. इन मामलों में जांच के बावजूद फैन्स और परिवार सच्चाई की मांग कर रहे हैं.
सुशांत सिंह राजपूत से लेकर जुबीन गर्ग तक कई मशहूर सितारों की अचानक हुई मौत ने पूरे देश को हिला कर रख दिया. इन घटनाओं ने सिर्फ फैन्स ही नहीं बल्कि आम लोगों के मन में भी गहरे सवाल खड़े कर दिए. जांच एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट्स में भले ही निष्कर्ष दिए हों, लेकिन अभी भी लोगों के मन में संकोच बना हुआ है. परिवार और चाहने वाले लगातार पूरी जांच और न्याय की उम्मीद कर रहे हैं. इन मौतों ने यह साबित कर दिया कि स्टार्स के जिंदगी की चमक के पीछे भी कई अनसुलझे रहस्य छिपे हो सकते हैं.
सुशांत सिंह राजपूत — मौत और विवाद
14 जून 2020 को बॉलीवुड के स्टार सुशांत सिंह राजपूत को उनके बांद्रा स्थित फ्लैट में मृत पाया गया. पोस्टमोर्टम रिपोर्ट में उनकी मौत को फांसी से दम घुटना बताया गया था. लेकिन शुरुआती रिपोर्ट में “आत्महत्या” के नाम पर मामला बंद करना लोगों को मंजूर नहीं था. सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया कि यह एक सोची समझी साजिश हो सकती है. उनकी मौत की जांच पहले मुंबई पुलिस ने की, बाद में मामला सीबीआई को सौंपा गया. 2025 में सीबीआई ने एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें कहा गया कि ‘किसी साजिश के सबूत नहीं मिले’ और घटना को आत्महत्या ही माना जाना चाहिए. हालांकि फैन्स, कई हस्तियां और मीडिया अब भी संदेह व्यक्त करते हैं कि मामला पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ.
दिव्या भारती मौत रहस्य
बॉलीवुड की यंग और पॉपुलर एक्ट्रेस दिव्या भारती की मौत 5 अप्रैल 1993 को मुंबई में हुई. रिपोर्ट के अनुसार, वह अपने अपार्टमेंट की खिड़की से गिर गई थीं. उनकी अचानक मौत ने पूरे फिल्म इंडस्ट्री और फैन्स को हक्का-बक्का कर दिया. हालांकि मौत को लेकर कई तरह की अफवाहें और विवाद सामने आए, कुछ ने इसे एक्सीडेंट तो कुछ ने साजिश बताया. दिव्या भारती की मौत आज भी बॉलीवुड में एक अनसुलझी और रहस्यमय घटना माना जाता है.
जिया खान — मौत और सवाल
जिया खान, बॉलीवुड की राइजिंग एक्ट्रेस थी, 3 जून 2013 को मुंबई में मृत पाई गई थी. उनकी मौत की आधिकारिक रिपोर्ट में इसे आत्महत्या बताया गया. जिया अपने करियर में कई फिल्मों में काम कर चुकी थीं और उनका फ्यूचर काफी ब्राइट माना जा रहा था. हालांकि परिवार और फैन्स ने मौत के आसपास कई सवाल उठाए और हत्या की आशंका जताई. इस मामले की जांच पुलिस ने की, लेकिन मामले में विवाद और संदेह अभी भी लोगों के मन में बने हुए हैं.
श्रीदेवी मृत्यु का रहस्य
श्रीदेवी, बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस थी, 24 फरवरी 2018 को दुबई में अपने परिवार के साथ एक शादी इवेंट में मौजूद थी. उनकी अचानक मौत से पूरा देश सदमे में आ गया. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत अचानक डूबने से हुई थी. हालांकि शुरुआती खबरों में दिल का दौरा या अन्य कारणों की भी अटकलें लगाई गईं. उनकी मौत के बाद परिवार और फैन्स ने शोक व्यक्त किया और बॉलीवुड इंडस्ट्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी.
जुबीन गर्ग — मौत और सवाल
असम के पॉपुलर सिंगर ज़ुबीन गर्ग की मौत 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में हुई. रिपोर्ट के अनुसार, उनकी मौत स्विमिंग के दौरान डूबने से हुई थी. यह घटना अचानक हुई, जिससे फैन्स और परिवार हैरान रह गए. सरकार ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम (SIT) गठित किया.परिवार और प्रशंसक उनकी मौत की सच्चाई सामने लाने की मांग कर रहे हैं.
