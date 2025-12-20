बॉलीवुड के ही-मैन यानी धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं हैं. 24 नवंबर 2025 को निधन हो गया था, लेकिन जाते-जाते धर्मेंद्र फैंस के लिए अपनी आखिरी फिल्म तोहफे के तौर पर दे गए हैं. धर्मेंद्र की फिल्म 'इक्कीस' नए साल पर रिलीज के लिए तैयार है. इससे पहले सनी देओल ने 'इक्कीस' के सेट से धर्मेंद्र का एक वीडियो शेयर करके उन्हें याद किया है. इस वीडियो में धर्मेंद्र सभी से माफी मांगते नजर आए हैं.

सनी देओल ने 'इक्कीस' के सेट से धर्मेंद्र का बीटीएस वीडियो शेयर किया है जिसपर एक्टर ने लिखा- 'लव यू पापा.' इस वीडियो में धर्मेंद्र फिल्म की टीम के साथ नजर आ रहे हैं. वीडियो में सेट से उनके आखिरी दिन की झलकियां देखने को मिल रही हैं. इस दौरान वो केक काटकर शूट रैपअप करते भी दिखाई दिए.

'मुझे उसके लिए क्षमा कर देना'

सनी देओल ने धर्मेंद्र का 'इक्कीस' के सेट से जो वीडियो शेयर किया है, इसमें ही-मैन कहते हैं- 'मैं मैडॉक फिल्म्स का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं. टीम, कैप्टन श्रीराम जी... फिल्म बहुत अच्छे से बनाई गई है. मुझे लगता है भारत और पाकिस्तान दोनों को ये फिल्म देखनी चाहिए. मैं शूटिंग के आखिरी दिन के लिए खुश भी हूं और उदास भी हूं. मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूं. मुझसे कहीं पर कोई गलती हो गई हो तो मुझे उसके लिए क्षमा कर देना.'

'एक ऐसी मुस्कान जिसने अंधेरे को रोशन कर दिया'

इस वीडियो के साथ कैप्शन में सनी देओल ने इमोशनल नोट भी लिखा है. एक्टर ने लिखा- 'एक ऐसी मुस्कान जिसने अंधेरे को रोशन कर दिया. असीम उदारता. पापा के लिए हमारा प्यार दिलों में गहराई से बसा हुआ है. उन्होंने हमें अपनी आखिरी फिल्म 'इक्कीस' से नवाजा है. आइए इस नए साल पर सिनेमाघरों में उन्हें याद करें.' सनी देओल की इस पोस्ट पर बॉबी देओल ने ढेर सारे रेड हार्ट पोस्ट कर प्यार लुटाया है.

'इक्कीस' की रिलीज डेट और स्टार कास्ट

'इक्कीस' 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म से अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा और अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया डेब्यू करने जा रही हैं. श्रीराम राघवन के डायरेक्शन में बनी इस वॉर-बेस्ड फिल्म में जयदीप अहलावत भी नजर आएंगे.