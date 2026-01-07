3 घंटे से ज्यादा बड़ी फिल्मों को लेकर हमेशा से लोगों का ये माइंडसेट रहा है कि इन फिल्मों को कौन देखेगा. लेकिन पुष्पा 2 और एनिमल और धुरंधर जैसी फिल्मों ने ये साबित किया है कि अगर फिल्म अच्छी हो तो उसके लंबे रनटाइम से कुछ फर्क नहीं पड़ता. अच्छी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती हैं. अब फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर भी खबरें आ रही हैं कि इसका भी रन टाइम 3 घंटे से ज्यादा का होने वाला है.

बॉलीवुड हंगामा ने सोर्स के हवाले से लिखा, 'बॉर्डर 2 लगभग 200 मिनट लंबी हो सकती है. फिल्म का रन टाइम 3 घंटे 20 मिनट हो सकता है. फाइनल टच के बाद ये रनटाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है. कुछ ही दिनों में रनटाइम फाइनल हो जाएगा.'

View this post on Instagram A post shared by VarunDhawan (@varundvn)

बॉर्डर 2 का रनटाइम क्यो है ज्यादा?

आगे उन्होंने लिखा, 'मेकर्स को लगता है कि इस फिल्म में रनटाइम ज्यादा होना चाहिए, ताकि व्यूअर्स को ये आईडिया लग सके कि वॉर को फिल्म में अच्छे से दिखाया गया है. इस फिल्म में 4 बड़े एक्टर्स सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी नजर आएंगे और उनके ट्रैक्स को भी प्रॉपर फिल्म में दिखाया जाना चाहिए. इसीलिए फिल्म का रनटाइम ज्यादा है. साथ ही मेकर्स ने ये भी एंश्योर किया है कि फिल्म में ड्रामा, देशभक्ति मोमेंट्स हो ताकि फैंस भी कनेक्ट्स कर सकें और वो खुद को सीटी मारने से रोक न पाएं.'

मालूम हो कि बॉर्डर 2 को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. फिल्म 23 जनवरी को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म को टी-सीरीज ने जे.पी. दत्ता फिल्म के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी के अलावा, मेधा राणा, मोना सिंह, सोनम बाजवा, अन्या सिंह जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड हैं. ये फिल्म 1997 में आई फिल्म बॉर्डर की सीक्वल है. बॉर्डर को फैंस ने खूब प्यार दिया था.