बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र बीते महीने 89 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं. धर्मेंद्र के जाने के गम से अब तक उनके फैंस और फैमिली उबर नहीं पाए हैं. धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में भी एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव थे. उनकी फिल्म इक्कीस रिलीज होने वाली थी. धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस अब 1 जनवरी को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म की सनी और बॉबी स्पेशल स्क्रीनिंग रखेंगे.

इक्कीस में अगस्त्य नंदा और सिमर भाटिया लीड रोल में नजर आएंगे. ये एक बायोपिक है. जिसमें धर्मेंद्र भी अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म देओल परिवार के लिए बहुत स्पेशल है. वो इसे लेकर बहुत इमोशनल हैं. धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल और बॉबी देओल अपने पापा को आखिरी बार बड़े पर्दे पर देखने के लिए इक्कीस की स्पेशल स्क्रीनिंग होस्ट करने वाले हैं.

कब होगी स्पेशल स्क्रीनिंग

रिपोर्ट्स की मानें तो इक्कीस की स्पेशल स्क्रीनिंग अगले हफ्ते मुंबई में होने वाली है. ये पल देओल परिवार के लिए बहुत इमोशनल होने वाला है. धर्मेंद्र को आखिरी बार बड़े पर्दे पर देखना बहुत खास होगा. स्पेशल स्क्रीनिंग किस दिन होगी अभी ये साफ नहीं किया गया है.

धर्मेंद्र ने नहीं देखी पूरी फिल्म

इक्कीस को श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है. हाल ही में न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में श्रीराम राघवन ने खुलासा किया है कि धर्मेंद्र ने अपनी फिल्म पूरी नहीं देखी है. उन्होंने फिल्म का सिर्फ पहला पार्ट ही देखा है. सेंकड हाफ वो नहीं देख पाए थे. उन्होंने कहा- 'मैं अक्टूबर में उनसे मिलने गया था. उस समय वह ठीक थे, लेकिन उनकी सेहत बहुत अच्छी नहीं थी. उन्होंने पहला हाफ देख लिया था और दूसरे हाफ का इंतजार कर रहे थे. मैं चाहता था कि वो पूरी फिल्म देखें मगर दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया.'

