'मुझे हिंदी लिरिक्स के बारे में नहीं पता था', 'सरके चुनर' गाने पर विवाद के बाद बोलीं नोरा फतेही- 'टारगेट ना करें'
Nora Fatehi On Sarke Chunar Song: एक्ट्रेस नोरा फतेही अपने नए गाने 'सरके चुनर' को लेकर विवादों में घिरी हुई हैं. विवाद के बाद ये गाना सोशल मीडिया से हटा दिया है. अब नोरा का रिएक्शन आया है.
हाल ही में रिलीज हुआ गाना 'सरके चुनर' विवादों में है. इस गाने पर नोरा फतेही ने परफॉर्म किया है. ये गाना अपकमिंग कन्नड़ फिल्म 'केडी द डेविल' का है. दो दिन पहले ये गाना यूट्यूब पर रिलीज हुआ. रिलीज होते ही ये अश्लील लिरिक्स की वजह से विवादों में आ गया. जिसके बाद मेकर्स ने इसे सोशल मडिया से हटा दिया है. वहीं अब नोरा फतेही ने इस विवाद अपना रिएक्शन दिया है.
'सरके चुनर' पर क्या बोलीं नोरा फतेही?
नोरा फतेही ने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि वो आलोचनाओं के लिए आभारी हैं क्योंकि इससे निर्माताओं को आखिरकार गाने को सोशल मीडिया से हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा. एक्ट्रेस ने कहा कि उन्होंने पहले ही इस बात को उठाया था कि गाने के हिंदी लिरिक्स 'आपत्तिजनक' हैं.
नोरा फातेही ने कहा, 'मैं सभी से अनुरोध करती हूं कि इस गाने को शेयर करना बंद कर दें क्योंकि आप इसे बेवजह बढ़ावा दे रहे हैं. इसके अलावा, मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग इसका इस्तेमाल मेरे चरित्र पर हमला करने के अवसर के रूप में कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है.' उन्होंने कहा, 'हालांकि, मैं ये दोहराना चाहती हूं कि मुझे इस गाने के हिंदी लिरिक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और मेरी फोटो के साथ इसका उपयोग करने के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी.'
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वीडियो में फातेही ने कहा कि उन्होंने ये गाना 3 साल पहले कन्नड़ भाषा में शूट किया था. उन्होंने आगे बताया कि यह गाना इसलिए किया क्योंकि यह एक बड़ी फिल्म का हिस्सा था और इसमें संजय दत्त जैसे अभिनेता थे. फातेही ने कहा कि उन्हें लगा था कि ये गाना 'नायक नहीं खलनायक हूं मैं' का रीमेक है. एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें कन्नड़ समझ नहीं आती इसलिए अनुवाद करने के मामले में उन्होंने फिल्म निर्माताओं पर भरोसा किया.
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Source: IOCL