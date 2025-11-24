कपूर फैमिली सालों से ऑडियंस को बड़े पर्दे पर एंटरटेन कर रही है. पृथ्वीराज कपूर से लेकर रणबीर कपूर तक सभी ने अपनी यादगार परफॉर्मेंस से फैंस का दिल जीता है. अब कपूर फैमिली एक शो लेकर आई है. इस शो का नाम है 'डायनिंग विद द कपूर्स'. इस शो में लगभग पूरी कपूर फैमिली है. शो नेटफ्लिक्स पर उपल्बध है. रणबीर कपूर की बुआ के बेटे अरमान जैन शो को प्रमोट भी कर रहे हैं.

अरमान जैन लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कैसे मुश्किल वक्त में पूरी कपूर फैमिली एक साथ होती है. सैफ अली खान पर जब चाकू से अटैक हुआ था, और करिश्मा के एक्स हसबैंड संजय कपूर का जब निधन हुआ था तो पूरी फैमिली एक साथ थीं.

कपूर फैमिली ने कैसे किया हैंडल?

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में उन्होंने कहा, 'अच्छे और बुरे समय में कपूर फैमिली हमेशा एक-दूसरे के लिए मजबूती से खड़ी रहती है. हम एक आर्मी की तरह साथ आते हैं. ये राज कपूर-कृष्णा कपूर के जमाने से शुरू हुआ. मैंने देखा है कि ये मेरी मां में भी है. वो हमेशा मुस्कुराती रहती हैं. हाल ही में हुईं कुछ घटनाओं और हमारे परिवार में बहुत सारे नुकसानों के साथ ये बहुत मुश्किल वक्त रहा है. लेकिन सबसे अच्छी बात और डाइनिंग विद द कपूर्स बनाने का मकसद ये है कि फैमिली हर समय एक-दूसरे के लिए खड़ी रहती है. बाउंस बैक पूरी तरह से हमारे DNA का हिस्सा है. ये एक जेनरेशनल चीज है.'

आलिया शो का हिस्सा क्यों नहीं?

इस शो के ट्रेलर में आलिया भट्ट और अगस्त्य नंदा नजर नहीं आए थे. इस बारे में अरमान ने कहा, 'सभी के बिजी शेड्यूल हैं. सभी की पहले से ही कई कमिटमेंट्स हैं. जब भी हमारा गेट टुगेदर होता है जैसे दिवाली और क्रिसमस पार्टी तो कुछ लोग इसमें नहीं होते हैं. क्योंकि सभी लोग काम में बिजी होते हैं. काम सबसे जरुरी है. इस शो में निखिल नंदा भी नहीं हैं क्योंकि वो काम की वजह से दिल्ली में थे.'