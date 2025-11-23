इन फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा- 'और बस यूं ही, हम मिस्टर और मिसेज के रूप में एक नए चैप्टर में शामिल हो गए... परंपरा ने हमारे दिलों में जगह बना ली. हम सभी आशीर्वादों के लिए ग्रेटिट्यूड से भरे हैं. मैं कहना चाहती हूं कि जस्ट मैरिड.'