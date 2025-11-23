हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शादी के बंधन में बंधे 'क्योंकि सास भी...' फेम अश्लेषा सावंत और संदीप बसवाना, देखें ड्रीमी वेडिंग फोटोज

शादी के बंधन में बंधे 'क्योंकि सास भी...' फेम अश्लेषा सावंत और संदीप बसवाना, देखें ड्रीमी वेडिंग फोटोज

Ashlesha Sawant and Sandeep Baswana Wedding Pics: 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' फेम एक्ट्रेस अश्लेषा सवांत और संदीप बसवाना ने शादी कर ली है. 23 साल साथ रहने के बाद कपल ने अपना रिश्ता ऑफिशियल कर दिया है.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 23 Nov 2025 10:25 PM (IST)
Ashlesha Sawant and Sandeep Baswana Wedding Pics: 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' फेम एक्ट्रेस अश्लेषा सवांत और संदीप बसवाना ने शादी कर ली है. 23 साल साथ रहने के बाद कपल ने अपना रिश्ता ऑफिशियल कर दिया है.

अश्लेषा सावंत ने 41 साल की उम्र में शादी रचा ली है. उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम पार्टनर संदीप बसवाना को अपना लाइफ पार्टनर बना लिया है. अश्लेषा की ड्रीमी वेडिंग फोटोज भी सामने आ गई हैं.

1/8
अश्लेषा सावंत और संदीप बसवाना ने 23 साल साथ रहने के बादअपना रिश्ता ऑफिशियल कर दिया है. कपल ने वृंदावन के चंद्रोदय मंदिर में शादी की है.
अश्लेषा सावंत और संदीप बसवाना ने 23 साल साथ रहने के बादअपना रिश्ता ऑफिशियल कर दिया है. कपल ने वृंदावन के चंद्रोदय मंदिर में शादी की है.
2/8
अश्लेषा और संदीप बेहद इंटीमेट सेरमनी में शादी के बंधन में बंधे. उन्होंने अपने फैमिली के बीच ट्रेडिशनल रीति-रिवाजों से शादी की.
अश्लेषा और संदीप बेहद इंटीमेट सेरमनी में शादी के बंधन में बंधे. उन्होंने अपने फैमिली के बीच ट्रेडिशनल रीति-रिवाजों से शादी की.
3/8
अपने ड्रीमी डे के लिए अश्लेषा ने पिंक कलर की सिंपल साड़ी चुनी थी. इसे उन्होंने मैचिंग ब्लाउज के साथ ड्रेप किया था.
अपने ड्रीमी डे के लिए अश्लेषा ने पिंक कलर की सिंपल साड़ी चुनी थी. इसे उन्होंने मैचिंग ब्लाउज के साथ ड्रेप किया था.
4/8
हाथों में लाल चूड़ा और गोल्डन जूलरी पहने अश्लेषा ने अपना ब्राइडल लुक पूरा किया था. सटल मेकअप उनके लुक को एलिगेंट टच दे रहा था.
हाथों में लाल चूड़ा और गोल्डन जूलरी पहने अश्लेषा ने अपना ब्राइडल लुक पूरा किया था. सटल मेकअप उनके लुक को एलिगेंट टच दे रहा था.
5/8
वहीं संदीप ऑफ व्हाइट शेरवानी के साथ मैचिंग वेस्ट कोट पहने खूब जच रहे थे. अपने लुक को उन्होंने मैचिंग शॉल के साथ फाइनल किया था.
वहीं संदीप ऑफ व्हाइट शेरवानी के साथ मैचिंग वेस्ट कोट पहने खूब जच रहे थे. अपने लुक को उन्होंने मैचिंग शॉल के साथ फाइनल किया था.
6/8
अश्लेषा और संदीप ने अपनी वेडिंग फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. इनमें वो कभी शादी की रस्में करते नजर आ रहे हैं तो कभी एक-दूसरे संग पोज देते दिखाई दे रहे हैं.
अश्लेषा और संदीप ने अपनी वेडिंग फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. इनमें वो कभी शादी की रस्में करते नजर आ रहे हैं तो कभी एक-दूसरे संग पोज देते दिखाई दे रहे हैं.
7/8
इन फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा- 'और बस यूं ही, हम मिस्टर और मिसेज के रूप में एक नए चैप्टर में शामिल हो गए... परंपरा ने हमारे दिलों में जगह बना ली. हम सभी आशीर्वादों के लिए ग्रेटिट्यूड से भरे हैं. मैं कहना चाहती हूं कि जस्ट मैरिड.'
इन फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा- 'और बस यूं ही, हम मिस्टर और मिसेज के रूप में एक नए चैप्टर में शामिल हो गए... परंपरा ने हमारे दिलों में जगह बना ली. हम सभी आशीर्वादों के लिए ग्रेटिट्यूड से भरे हैं. मैं कहना चाहती हूं कि जस्ट मैरिड.'
8/8
अब फैंस अश्लेषा और संदीप को शादी की मुबारकबाद दे रहे हैं और कमेंट करके दोनों की बलाएं ले रहे हैं.
अब फैंस अश्लेषा और संदीप को शादी की मुबारकबाद दे रहे हैं और कमेंट करके दोनों की बलाएं ले रहे हैं.
Published at : 23 Nov 2025 10:15 PM (IST)
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Ashlesha Sawant Sandeep Baswana

टेलीविजन फोटो गैलरी

