एक्सप्लोरर
शादी के बंधन में बंधे 'क्योंकि सास भी...' फेम अश्लेषा सावंत और संदीप बसवाना, देखें ड्रीमी वेडिंग फोटोज
Ashlesha Sawant and Sandeep Baswana Wedding Pics: 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' फेम एक्ट्रेस अश्लेषा सवांत और संदीप बसवाना ने शादी कर ली है. 23 साल साथ रहने के बाद कपल ने अपना रिश्ता ऑफिशियल कर दिया है.
अश्लेषा सावंत ने 41 साल की उम्र में शादी रचा ली है. उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम पार्टनर संदीप बसवाना को अपना लाइफ पार्टनर बना लिया है. अश्लेषा की ड्रीमी वेडिंग फोटोज भी सामने आ गई हैं.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 23 Nov 2025 10:15 PM (IST)
टेलीविजन
7 Photos
अंकिता लोखंडे ने शेयर की भतीजे के अन्नप्राशन की तस्वीरें, फैंस ने कहा- 'अब आपकी बारी'
टेलीविजन
7 Photos
क्रिस्टल डिसूजा ने इंटरनेट का ट्रैफिक किया अपने नाम, सिल्वर आउटफिट में खूब चमकीं हसीना
टेलीविजन
7 Photos
'कसौटी जिंदगी की' की 'कसक बजाज' 19 साल बाद हो चुकी हैं और भी ज्यादा ग्लैमरस, देखें 7 तस्वीरें
टेलीविजन
7 Photos
दिव्यांका त्रिपाठी की 'बहू' हैं बेहद ग्लैमरस, फोटोज देख दिशा पाटनी को भूल जाएंगे आप
टेलीविजन
7 Photos
इंडियाज गॉट टैलेंट में प्रेग्नेंट महिला ने उठाया 120 किलो वजन, मलाइका अरोड़ा के उड़े होश
टेलीविजन
7 Photos
ब्लैक बिकिनी में जेनिफर विंगेट ने दिखाया कातिलाना अंदाज, तस्वीरें देख दिल हार बैठेंगे आप
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल कांग्रेस का अध्यक्ष बदले जाने पर प्रतिभा सिंह की पहली प्रतिक्रिया, कह दी ये बड़ी बात
विश्व
'3 बच्चों की मां, अपना दिन बर्तन धोने...." अमेरिका के उपराष्ट्रपति की पत्नी ने शादी में तनाव की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी
क्रिकेट
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
ओटीटी
टाइमलेस हैं हॉलीवुड के ये हॉरर शोज, एक-एक एपिसोड है परफेक्ट, सभी हैं ओटीटी पर अवेलेबल
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
अंकिता लोखंडे ने शेयर की भतीजे के अन्नप्राशन की तस्वीरें, फैंस ने कहा- 'अब आपकी बारी'
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion