'मुझे नहीं पता कहां है...', गोविंदा के बारे में पूछते ही पत्नी सुनीता आहूजा का रिएक्शन हुआ वायरल
Sunita Ahuja Video: सुनीता आहूजा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो गोविंदा के लिए पूछे गए सवाल पर चौंकाने वाला जवाब देती है. उनके रिएक्शन ने लोगों का ध्यान खींच लिया है.
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा इन दिनों चर्चा में है. हाल ही में सुनीता 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3' के 15 अप्रैल वाले एपिसोड में नजर आईं, जहां वो अपने भांजे कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा शाह के साथ फोटो खिंचवाते दिखीं. लंबे वक्त के बाद उनके बीच सुलह हुई है और उन्हें साथ देखकर फैंस भी बहुत खुश हुए. इसी बीच सुनीता का एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें पैप्स उनसे गोविंदा के बारे में पूछते दिखे. हालांकि सुनीता ने जो जवाब दिया, वो चौंकाने वाला था और अब उनका रिएक्शन वायरल हो गया है.
कहां हैं गोविंदा?
वायरल वीडियो में जब उनसे पूछा गया कि गोविंदा सर कहां हैं? वो कुछ समय से नजर नहीं आ रहे हैं. तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, 'सर होंगे, घर पर होंगे. मुझे नहीं पता कहां है.' इस बीच सुनीता व्हाइट शर्ट और जींस में दिखीं और हाथ में अपने पेट डॉग को पकड़े थीं. अब सुनीता का ये रिएक्शन देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
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गोविंदा और सुनीता का रिश्ता
बता दें कि गोविंदा और सुनीता के रिश्ते को लेकर पिछले कुछ सालों में तलाक और अफेयर की कई खबरें और अफवाहें सामने आई हैं. हालांकि टाइम्स नाउ के साथ बातचीत के सुनीता आहूजा ने बताया था कि उनका रिश्ता मजबूर है और तलाक की खबरें बेबुनियाद है. वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, दोनों ने अफवाहों को खारिज किया और बताया कि तलाक की खबरें गलतफहमी के कारण फैली है.
इसके अलावा ईटी टाइम्स के साथ बातचीत में सुनीता ने बताया था कि 2025 उनके लिए खराब था क्योंकि गोविंदा के अफेयर की खबरें आ रही थी. साथ ही कहा था कि वो लड़की उसे प्यार नहीं करती, सिर्फ पैसा चाहती है. साथ ही उन्होंने कई पॉडकास्ट और इंटरव्यू में कहा था कि जब तक वो खुद नहीं देखतीं, वो इन बातों पर भरोसा नहीं करेंगी और अगर बात सच होती है तो गोविंदा को कभी माफ नहीं करेंगी.
हालांकि टू मच टॉक शो के साथ गोविंदा ने कहा था कि रिश्ते में उतार चढ़ाव आते है, लेकिन उनका रिश्ता मजबूत है और वो परिवार के साथ है. इसके बावजूद कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि दोनों अलग रहते है. इस बीच सुनीता का ये वीडियो इन अफवाहों को फिर से हवा दे रहा है और कई सवाल खड़े कर रहा है.
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Source: IOCL