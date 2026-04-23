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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'कॉकटेल 2' से लेकर 'आवारापन 2' तक, साल 2026 में होगा सीक्वल्स का धमाका, जानें- कब रिलीज होंगी ये फिल्में

'कॉकटेल 2' से लेकर 'आवारापन 2' तक, साल 2026 में होगा सीक्वल्स का धमाका, जानें- कब रिलीज होंगी ये फिल्में

Bollywood Sequel Films 2026: साल 2026 में बॉलीवुड की कई मोस्ट अवेटेड सीक्वल फिल्में रिलीज होने वाली हैं. चलिए रिलीज डेट के साथ पूरी लिस्ट चेक करते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Apr 2026 05:42 PM (IST)
Bollywood Sequel Films 2026: साल 2026 में बॉलीवुड की कई मोस्ट अवेटेड सीक्वल फिल्में रिलीज होने वाली हैं. चलिए रिलीज डेट के साथ पूरी लिस्ट चेक करते हैं.

बॉक्स ऑफिस पर होगा सीक्वल्स का बोलबाला

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'कॉकटेल 2':- शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सैनन की फिल्म 'कॉकटेल 2' का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. होमी अदजानिया फिल्म के डायरेक्टर हैं. ये फिल्म 19 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. बता दें कि 'कॉकटेल 2' साल 2012 में आई फिल्म 'कॉकटेल' का सीक्वल है, जिसमें सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी की तिकड़ी नजर आई थी.
'कॉकटेल 2':- शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सैनन की फिल्म 'कॉकटेल 2' का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. होमी अदजानिया फिल्म के डायरेक्टर हैं. ये फिल्म 19 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. बता दें कि 'कॉकटेल 2' साल 2012 में आई फिल्म 'कॉकटेल' का सीक्वल है, जिसमें सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी की तिकड़ी नजर आई थी.
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'पति पत्नी और वो दो':- 'पति पत्नी और वो' के सीक्वल 'पति पत्नी और वो दो' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस फिल्म में वामिका गब्बी, आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और मनजोत सिंह जैसे एक्टर्स नजर आएंगे. ये फिल्म 15 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 'पति पत्नी और वो दो' साल 2019 में आई कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे और भूमि पेडनेकर की फिल्म 'पति पत्नी और वो' का सीक्वल है.
'पति पत्नी और वो दो':- 'पति पत्नी और वो' के सीक्वल 'पति पत्नी और वो दो' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस फिल्म में वामिका गब्बी, आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और मनजोत सिंह जैसे एक्टर्स नजर आएंगे. ये फिल्म 15 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 'पति पत्नी और वो दो' साल 2019 में आई कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे और भूमि पेडनेकर की फिल्म 'पति पत्नी और वो' का सीक्वल है.
Published at : 23 Apr 2026 05:42 PM (IST)
Tags :
Awarapan 2 Cocktail 2

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