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'कॉकटेल 2' से लेकर 'आवारापन 2' तक, साल 2026 में होगा सीक्वल्स का धमाका, जानें- कब रिलीज होंगी ये फिल्में
Bollywood Sequel Films 2026: साल 2026 में बॉलीवुड की कई मोस्ट अवेटेड सीक्वल फिल्में रिलीज होने वाली हैं. चलिए रिलीज डेट के साथ पूरी लिस्ट चेक करते हैं.
बॉक्स ऑफिस पर होगा सीक्वल्स का बोलबाला
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Published at : 23 Apr 2026 05:42 PM (IST)
Tags :Awarapan 2 Cocktail 2
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