'कॉकटेल 2' से लेकर 'आवारापन 2' तक, साल 2026 में होगा सीक्वल्स का धमाका, जानें- कब रिलीज होंगी ये फिल्में

'पति पत्नी और वो दो':- 'पति पत्नी और वो' के सीक्वल 'पति पत्नी और वो दो' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस फिल्म में वामिका गब्बी, आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और मनजोत सिंह जैसे एक्टर्स नजर आएंगे. ये फिल्म 15 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 'पति पत्नी और वो दो' साल 2019 में आई कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे और भूमि पेडनेकर की फिल्म 'पति पत्नी और वो' का सीक्वल है.