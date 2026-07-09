बॉलीवुड एक्ट्रेस अंजली आनंद इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'धमाल 4' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. ये फिल्म 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. एक्ट्रेस आजकल फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं. अंजलि ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बॉडी शेमिंग पर खुलकर बात की. उन्होंने 'धमाल 4' में अपने किरदार को मिले रिस्पॉन्स और अपने वजन को लेकर हो रही ट्रोलिंग के बारे में अपनी राय रखी.

अंजलि आनंद ने कही ये बात

इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में अंजलि ने अपनी आने वाली फिल्म 'धमाल 4' को मिले प्यार पर कहा, 'मैं इस वक्त बहुत खुश और इमोशनल हूं. बस यही उम्मीद है कि लोगों को फिल्म पसंद आए और सब कुछ अच्छा हो. मुझे इस फिल्म के बाद और भी अच्छे रोल मिलें. मेरे बारे में जो भी बातें हो रही हैं, मैं चाहती हूं कि आखिर में वही मेरे लिए अच्छी साबित हों.'

मेरे काम से पहले मेरा वजन देखते हैं...

जब अंजलि से पूछा गया कि आज भी उनके काम से ज्यादा उनके वजन की चर्चा होती है तो एक्ट्रेस ने कहा, 'हां, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि समाज अभी भी ऐसा ही सोचता है. लोग आज भी मेरे काम से पहले मेरा वजन देखते हैं. जब तक ऐसा होता रहेगा, मैं काम करती रहूंगी ताकि लोगों को साबित कर सकूं कि उनकी सोच गलत है.'

अंजलि ने आगे कहा, 'औरतों के लिए बेहतर किरदार लिखने में अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है. मैं भी यही कोशिश कर रही हूं. जितने ज्यादा लोग मुझे देखेंगे, उनकी सोच उतनी बदलेगी. तब राइटर्स और फिल्ममेकर्स ये समझेंगे कि इस कलाकार की काबिलियत के हिसाब से किरदार लिखा जा सकता है, सिर्फ उसके शरीर को देखकर नहीं. लोग किसी को मोटा होने पर, किसी को बहुत दुबला होने पर, किसी के रंग पर, किसी के गंजेपन पर, उसके लुक, कपड़ों या ब्रांड तक को लेकर शर्मिंदा करते हैं. शायद ये सब कभी पूरी तरह बंद ना हो.'

फिल्म 'धमाल 4' साइन करने को लेकर अंजलि आनंद ने बताया कि शुरुआत में उनके मन में काफी दुविधा थी, क्योंकि फिल्म में ऐसे बॉडी शेमिंग जोक्स हैं, जिनके खिलाफ वो हमेशा आवाज उठाती रही हैं. उन्होंने कहा, 'ये मेरे लिए बड़ी जिम्मेदारी थी. मैं हमेशा ऐसी चीजों के खिलाफ रही हूं जो समाज में गलत हैं. लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर समाज में ये सब हो रहा है, तो फिल्म सिर्फ लोगों को उनकी सच्चाई दिखा रही है. अगर किसी को इससे बुरा लगता है, तो शायद वो खुद भी ऐसा करता है.'

फिल्मों में फीमेल एक्टर्स के किरदारों पर बोलीं अंजलि आनंद

अंजलि आनंद ने मेनस्ट्रीम सिनेमा में महिलाओं के किरदारों को लेकर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि पहले प्लस-साइज महिला किरदारों को सिर्फ खाने-पीने वाली लड़की के तौर पर दिखाया जाता था. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि 'स्वीटू' जैसे किरदारों को सिर्फ डबल चॉकलेट फ्रैपुचीनो और मफिन खाते हुए दिखाया जाता था और उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता था.

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अंजलि ने कहा कि 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' के बाद चीजें बदलनी शुरू हुईं. फिल्म में गायत्री जैसे किरदार ने अपने लिए आवाज उठाई. उन्होंने कहा, 'आज फिल्मों में महिलाओं को अपनी बात रखने की जगह मिल रही है और वो उस जगह का पूरा इस्तेमाल भी कर रही हैं. बदलाव धीरे-धीरे हो रहा है, लेकिन एक दिन ये हर जगह जरूर पहुंचेगा.'

'धमाल 4' के प्रमोशन में झेली ट्रोलिंग

'धमाल 4' के प्रमोशन के दौरान झेली ट्रोलिंग पर अंजलि ने कहा, 'हमें पता था कि ट्रोलिंग होगी, इसलिए हमने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया. जितना ज्यादा आप ट्रोल्स पर ध्यान देंगे, वो उतने ही बढ़ेंगे. अगर उन्हें नजरअंदाज करें, तो यही जिंदगी है. कुछ लोग ट्रोल होते हैं, कुछ उसे संभाल लेते हैं और कुछ नहीं. हम तो सिर्फ ऐसे लोगों की सच्चाई दिखा रहे हैं, जो रोज ये सब झेलते हैं.'

जब उनसे पूछा गया कि ट्रोलिंग के बाद क्या 'धमाल 4' की टीम, अजय देवगन या फिल्म के डायरेक्टर ने उनका हालचाल पूछा, तो अंजलि हंसते हुए बोलीं- शायद उन्हें लगता है कि मैं ऐसी इंसान नहीं हूं जिसे इससे निपटने के लिए अलग से समझाने या संभालने की जरूरत पड़े. उन्हें पता है कि मैं सौ चोटें भी झेल लूं, फिर भी मजबूती से खड़ी रहूंगी.'

मैं अल्फ जैसी नहीं हूं...

'अगर मैं ये सोचूं कि मुझे 'अल्फा' जैसी फिल्म में कास्ट किया जाना चाहिए, तो ये मेरी गलतफहमी होगी. मैं जैसी दिखती हूं, उसी हिसाब से मुझे रोल मिलते हैं. जब लोगों की सोच बदलेगी और निर्देशक अलग नजरिए से देखेंगे, तभी चीजें बदलेंगी.'

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'धमाल 4' में नजर आएंगे ये कलाकार

'धमाल 4' की बात करें तो इस फिल्म में अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, रवि किशन, संजय मिश्रा, संजीदा शेख और ईशा गुप्ता जैसे एक्टर्स नजर आएंगे. इंद्र कुमार फिल्म के डायरेक्टर हैं. ये फिल्म 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.