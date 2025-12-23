हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Sunidhi Chauhan Interview: 'क्रिएटर्स के लिए सबसे अच्छा समय है', सुनिधि चौहान बोलीं- घर बैठे कमा सकते हैं और फेम पा सकते हैं

Sunidhi Chauhan Interview: सिंगर सुनिधि चौहान ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया है कि स्ट्रगल कर रहे लोगों के लिए ये सुनहरा दौर है. सिंगर के मुताबिक लोग घर बैठे नेम और फेम कमा सकते हैं.

By : रेखा त्रिपाठी | Updated at : 23 Dec 2025 05:13 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया के इस दौर में बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो रातोरात फेमस हो जाते हैं. वहीं कुछ ऐसे लोग भी है जो बहुत मेहनत के बावजूद भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, खासकर बात जब म्यूजिक इंडस्ट्री में. लेकिन आज के दौर में अगर किसी के पास वाकई टैलेंट है तो उसे मशहूर होने से कोई नहीं रोक सकता. ये बात कह रही हैं बॉलीवुड की मशहूर सिंगर सुनिधि चौहान.

सुनिधि चौहान का मानना है कि आज का दौर क्रिएटर्स के लिए बहुत ही अच्छा है. आज स्ट्र्गल कर रहे लोगों को किसी लेबल या गॉडफादर की जरुरत नहीं है. वो घर बैठे अपनी पहचान बना सकते हैं.

'आज सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है'
सुनिधि चौहान ने एबीपी लाइव से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा- 'कुछ कर गुजरने वाले लोगों के लिए ये सबसे अच्छा समय है. उन्हें किसी लेबल की जरूरत नहीं, न किसी के मदद की. आज सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है. अगर आप कुछ अच्छा बनाते हैं, तो बस डाल दीजिए, आपको अपना ऑडियंस मिल जाएगा.'

'नकली लोग पॉपुलरिटी की वजह से मौके पा...'
म्यूजिक इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे लोगों को भी सुनिधि ने यही राय दी. उन्होंने कहा- 'ये संगीत या किसी भी क्रिएटर के लिए सबसे अच्छा समय है. अब कुछ लोग नकली भी होते हैं और कुछ लोगों के पास रियल टैलेंट होता है. नकली लोग पॉपुलरिटी की वजह से मौके पा लेते हैं, लेकिन टिकते नहीं. एक-दो चीजें करेंगे और परत खुल जाएगी. लेकिन टैलेंटेड लोगों को सोशल मीडिया का शुक्रगुजार होना चाहिए.'

'कितने घर सिर्फ इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर बनकर चल रहे हैं'
सुनिधि चौहान ने ये भी कहा कि सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप कमाई भी कर सकते हैं. सुनिधि ने कहा- 'मैंने सुना है मोनेटाइजेशन भी होता है. यूट्यूब चैनल हो तो वहीं से कमाई होने लगती है. कितने घर सिर्फ इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर बनकर चल रहे हैं, ये अच्छी बात है. सुनिधि खुद भी रील्स देखती हैं. वो कहती हैं कि कई बार म्यूजिक इंडस्ट्री को लेकर लोग बहुत अच्छी जानकारी दे रहे होते हैं. उन्होंने कहा- 'मैं कई ऐसे पेज देखती हूं जो बताते हैं 'ये सुना है', 'इसे ब्रेक डाउन करते हैं', 'ऐसा होना चाहिए था', 'वैसा था', वो लोग बस जानकारी दे रहे होते हैं. और ऐसे बहुत लोग हैं जो जानना चाहते हैं. भले उन्हें ये न पता हो कि जानकारी सही है या नहीं, लेकिन कम से कम बहुतों का भला हो रहा है.'

आपको बता दें कि इन दिनों सुनिधि चौहान अपने ‘I Am Home Tour’ को लेकर सुर्खियों में हैं. इस टूर के दौरान वो भारत के 10 शहरों मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई, चंडीगढ़, जयपुर, इंदौर, लखनऊ और कोलकाता में लाइव कंसर्ट करेंगी. इसका आयोजन एबीपी नेटवर्क के एंटरटेनमेंट वर्टिकल ‘BAE’ के साथ हो रहा है.  सुनिधि चौहान का ये टूर दिसंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच तक चलेगा. 

About the author रेखा त्रिपाठी

पवन रेखा एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
Published at : 23 Dec 2025 05:13 PM (IST)
Tags :
Sunidhi Chauhan
