Sunidhi Chauhan Interview: 'क्रिएटर्स के लिए सबसे अच्छा समय है', सुनिधि चौहान बोलीं- घर बैठे कमा सकते हैं और फेम पा सकते हैं
Sunidhi Chauhan Interview: सिंगर सुनिधि चौहान ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया है कि स्ट्रगल कर रहे लोगों के लिए ये सुनहरा दौर है. सिंगर के मुताबिक लोग घर बैठे नेम और फेम कमा सकते हैं.
सोशल मीडिया के इस दौर में बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो रातोरात फेमस हो जाते हैं. वहीं कुछ ऐसे लोग भी है जो बहुत मेहनत के बावजूद भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, खासकर बात जब म्यूजिक इंडस्ट्री में. लेकिन आज के दौर में अगर किसी के पास वाकई टैलेंट है तो उसे मशहूर होने से कोई नहीं रोक सकता. ये बात कह रही हैं बॉलीवुड की मशहूर सिंगर सुनिधि चौहान.
सुनिधि चौहान का मानना है कि आज का दौर क्रिएटर्स के लिए बहुत ही अच्छा है. आज स्ट्र्गल कर रहे लोगों को किसी लेबल या गॉडफादर की जरुरत नहीं है. वो घर बैठे अपनी पहचान बना सकते हैं.
'आज सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है'
सुनिधि चौहान ने एबीपी लाइव से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा- 'कुछ कर गुजरने वाले लोगों के लिए ये सबसे अच्छा समय है. उन्हें किसी लेबल की जरूरत नहीं, न किसी के मदद की. आज सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है. अगर आप कुछ अच्छा बनाते हैं, तो बस डाल दीजिए, आपको अपना ऑडियंस मिल जाएगा.'
'नकली लोग पॉपुलरिटी की वजह से मौके पा...'
म्यूजिक इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे लोगों को भी सुनिधि ने यही राय दी. उन्होंने कहा- 'ये संगीत या किसी भी क्रिएटर के लिए सबसे अच्छा समय है. अब कुछ लोग नकली भी होते हैं और कुछ लोगों के पास रियल टैलेंट होता है. नकली लोग पॉपुलरिटी की वजह से मौके पा लेते हैं, लेकिन टिकते नहीं. एक-दो चीजें करेंगे और परत खुल जाएगी. लेकिन टैलेंटेड लोगों को सोशल मीडिया का शुक्रगुजार होना चाहिए.'
'कितने घर सिर्फ इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर बनकर चल रहे हैं'
सुनिधि चौहान ने ये भी कहा कि सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप कमाई भी कर सकते हैं. सुनिधि ने कहा- 'मैंने सुना है मोनेटाइजेशन भी होता है. यूट्यूब चैनल हो तो वहीं से कमाई होने लगती है. कितने घर सिर्फ इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर बनकर चल रहे हैं, ये अच्छी बात है. सुनिधि खुद भी रील्स देखती हैं. वो कहती हैं कि कई बार म्यूजिक इंडस्ट्री को लेकर लोग बहुत अच्छी जानकारी दे रहे होते हैं. उन्होंने कहा- 'मैं कई ऐसे पेज देखती हूं जो बताते हैं 'ये सुना है', 'इसे ब्रेक डाउन करते हैं', 'ऐसा होना चाहिए था', 'वैसा था', वो लोग बस जानकारी दे रहे होते हैं. और ऐसे बहुत लोग हैं जो जानना चाहते हैं. भले उन्हें ये न पता हो कि जानकारी सही है या नहीं, लेकिन कम से कम बहुतों का भला हो रहा है.'
सोशल मीडिया पर कंटेंट देखने वालों को भी सुनिधि ये एक सलाह दी. उन्होंने कहा- 'जो भी कंटेंट आप कंज़्यूम कर रहे हैं, बहुत सावधानी से करें, क्योंकि गलत भी हो सकता है, सही भी.'
View this post on Instagram
आपको बता दें कि इन दिनों सुनिधि चौहान अपने ‘I Am Home Tour’ को लेकर सुर्खियों में हैं. इस टूर के दौरान वो भारत के 10 शहरों मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई, चंडीगढ़, जयपुर, इंदौर, लखनऊ और कोलकाता में लाइव कंसर्ट करेंगी. इसका आयोजन एबीपी नेटवर्क के एंटरटेनमेंट वर्टिकल ‘BAE’ के साथ हो रहा है. सुनिधि चौहान का ये टूर दिसंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच तक चलेगा.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL