दिल्ली कॉन्सर्ट में सुनिधि चौहान का धमाल, सान्या मल्होत्रा संग स्टेज पर लगाया डांस का तड़का

मशहूर सिंगर सुनिधि चौहान ने हाल ही में दिल्ली में अपना लाइव कॉन्सर्ट किया था. जो फैंस के लिए पूरी तरह से एंटरटेनमेंट से भरा रहा. ये कॉन्सर्ट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था जहां सुनिधि अपने ‘आई एम होम इंडिया टूर’ के लिए परफॉर्म कर रही थीं. शो में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और माहौल शुरू से ही एनर्जी से भरा रहा.

स्टेज पर सान्या मल्होत्रा की सरप्राइज एंट्री

कॉन्सर्ट के दौरान एक्साइटमेंट तब और बढ़ गई जब बॉलीवुड एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा अचानक स्टेज पर नजर आईं. सुनिधि ने उन्हें खास मेहमान के तौर पर बुलाया जिससे ऑडियंस काफी खुश हो गई. किसी को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें ऐसा सरप्राइज देखने को मिलेगा.

‘आंख’ गाने पर साथ में किया जबरदस्त डांस

स्टेज पर आने के बाद सुनिधि और सान्या ने मिलकर फेमस गाने ‘आंख’ पर डांस किया. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सान्या ब्लू कलर के आउटफिट में थीं जबकि सुनिधि पर्पल कलर के स्टेज आउटफिट में पूरे जोश के साथ परफॉर्म कर रही थीं. दोनों की केमिस्ट्री ने शो को और खास बना दिया था.

सान्या का लुक

इस परफॉर्मेंस के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन आने लगे. कई यूजर्स ने सान्या के आउटफिट को पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट के एरास टूर से कंपेयर किया. तो कई लोगों ने मजाक में कहा कि सान्या का ये लुक पूरी तरह से 'टेलर स्विफ्ट कोडेड' लग रहा है.

फैंस ने जमकर की दोनों की तारीफ

कमेंट सेक्शन में फैंस ने सुनिधि और सान्या दोनों की खूब तारीफ की. किसी ने सान्या के डांस को स्मूद और ग्रेसफुल बताया तो किसी ने सुनिधि की स्टेज प्रेजेंस और हाई एनर्जी को शो की जान कहा. कई लोगों ने इसे दिल्ली का सबसे एलिट शो तक कह दिया.

मुंबई से शुरू हुआ था ‘आई एम होम इंडिया टूर’

सोचने की बात ये है कि सुनिधि चौहान का ‘आई एम होम इंडिया टूर’ जब मुंबई में क्रिसमस ईव के मौके पर शुरू हुआ था तो उस शो में एलिशा चिनाई ने सप्राइज एंट्री दी थी. अब दिल्ली कॉन्सर्ट में सान्या मल्होत्रा के जुड़ने से ये टूर और भी चर्चा में आ गया है.

वर्क फ्रंट पर दोनों कलाकारों का दमदार सफर

वर्क फ्रंट की बात करें तो सुनिधि चौहान कई सालों से म्यूजिक इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और उन्होंने धूम मचाले, बीड़ी जलाइले जैसे कई हिट गाने दिए हैं. वहीं सान्या मल्होत्रा अपने डांस और एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं. दोनों का ये स्टेज मोमेंट फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं रहा है.