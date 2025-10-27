हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSunday Box Office Collection: संडे को बॉक्स ऑफिस पर 'थामा' ने मचाई धूम, जानें- 'एक दीवाने की दीवानियत' और 'कांतारा चैप्टर 1' का कैसा रहा हाल?

Sunday Box Office Collection 26 October: संडे को बॉक्स ऑफिस पर थामा ने धुआंधार परफॉर्म किया. चलिए यहां जानते हैं एक दीवाने की दीवानियत और कांतारा ने कितना कलेक्शन किया है?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 27 Oct 2025 08:14 AM (IST)
Preferred Sources

इन दिनों सिनेमाघरों में बॉलीवुड और साउथ की फिल्में भौकाल मचा रही हैं. इस हफ़्ते रिलीज़ हुई फिल्मों में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की 'थामा' और हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की 'एक दीवाने की दीवानियत' शामिल हैं. दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही हैं. वहीं इन दोनों फिल्मों के बीच, साउथ की ब्लॉकबस्टर हिट 'कांतारा ए लीजेंड: चैप्टर 1' भी अपनी पकड़ बनाए हुए है. चलिए यहां जानते हैं इन फिल्मों में से किसने संडे को सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है?

'थामा' ने संडे को कितना कलेक्शन किया?
आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' का बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी है. ये फिल्म रिलीज के पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार परफॉर्म कर रही है. 24 करोड़ रुपये की ज़बरदस्त ओपनिंग के बाद इस फिल्म ने दूसरे दिन 18.6 करोड़, तीसरे दिन 13 करोड़ और चौथे दिन 10 करोड़ और पांचवें दिन 13.1 करोड़ का कलेक्शन किया.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'थामा' ने रिलीज के 6ठे दिन यानी संडे को 13 करोड़ रुपये कमाए हैं.
  • इसी के साथ 'थामा' की 6 दिनों की कुल कमाई अब 91.70 करोड़ रुपये हो गई है.


'एक दीवाने की दीवानियत' ने संडे को कितना किया कलेक्शन?
हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा स्टारर रोमांटिक थ्रिलर 'एक दीवाने की दीवानियत' 19 अक्टूबर को रिलीज़ हुई थी. ये फिल्म भी दर्शकों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रही है. इसने पहले दिन 9 करोड़ रुपये कमाए थे. इसके बाद दूसरे दिन इसने 7.75 करोड़, तीसरे दिन 6 करोड़, चौथे दिन 5.5 करोड़ और 5वें दिन 6.25 करोड़ का कलेक्शन किया.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'एक दीवाने की दीवानियत' ने रिलीज के 6ठे दिन 6.75 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ 'एक दीवाने की दीवानियत' की 6 दिनों की कुल कमाई अब 41.25 करोड़ रुपये हो गई है.


‘कांतारा ए लीजेंड: चैप्टर 1’ ने चौथे संडे कितनी की कमाई?
कन्नड़ फिल्म ‘कांतारा ए लीजेंड: चैप्टर 1’ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि एक मजबूत कहानी और लोक-थीम वाली प्रस्तुति दर्शकों को लंबे समय तक सिनेमाघरों तक खींच सकती है. ऋषभ शेट्टी की फिल्म रिलीज़ के तीन हफ्ते से ज़्यादा समय बाद भी बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है/ शनिवार को फिल्म ने 9 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे इसकी कुल कमाई 579 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गई थी.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘कांतारा ए लीजेंड: चैप्टर 1’ ने रिलीज के चौथे संडे यानी 25वें दिन 10 करोड़ का कारोबार किया है.
  • इसी के साथ ‘कांतारा ए लीजेंड: चैप्टर 1’ की 25 दिनों की कुल कमाई अब 589.20 करोड़ रुपये हो गई है.


Published at : 27 Oct 2025 08:13 AM (IST)
Tags :
Kantara Chapter 1 Ek Deewane Ki Deewaniyat Thamma
पर्सनल कार्नर

