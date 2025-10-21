कृति सेनन की बहन को डेट नहीं कर रहे स्टेबिन बेन, सिंगर ने नूपुर सेनन संग असल रिश्ते का किया खुलासा
Stebin Ben On Dating Rumors: स्टेबिन बेन ने नूपुर सेनन को डेट करने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है और बताया है कि वो सिंगल हैं. सिंगर ने बताया है कि नूपुर उनकी सिर्फ अच्छी दोस्त हैं.
सिंगर स्टेबिन बेन को लेकर लंबे समय से ऐसी खबरें थीं कि वो कृति सेनन की बहन और एक्ट्रेस नूपुर सेनन को डेट कर रहे हैं. दोनों को अक्सर एक साथ इवेंट्स में देखा जाता है. स्टेबिन को नूपुर सेनन के फैमिली फंक्शन्स में भी स्पॉट किया जाता है. हाल ही में दिवाली पर भी सिंगर नूपुर और कृति सेनन के साथ नजर आए थे. लेकिन अब स्टेबिन ने नूपुर को डेट करने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है और बताया है कि वो सिंगल हैं.
हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक हालिया इंटरव्यू में स्टेबिन बेन ने नूपुर सेनन के साथ अपने असल रिश्ते का सच बताया है. अपने रिलेशनशिप स्टेटर पर उन्होंने कहा- 'मैंने अभी तक कुछ भी अनाउंस नहीं किया है, इसलिए जाहिर है मैं अभी भी सिंगल हूं और अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा हूं. कोई नहीं जानता कि सही समय कब आएगा और जब वो आएगा, तो मैं सब कुछ पब्लिक कर दूंगा. मैं इस मामले में बहुत ट्रेडिशनल हूं.'
नूपुर सेनन संग क्या है स्टेबिन का रिश्ता?
नूपुर सेनन को डेट करने की अफवाहों पर स्टेबिन बेन ने कहा- 'ये ठीक है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में लोगों को आपके बारे में बातचीत की जरूरत होती है, इसलिए मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है. मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि लोग मेरे बारे में बात करें, बशर्ते वो सब पॉजीटिव हो, मेरी इमेज या इज्जत को कोई नुकसान न पहुंचाए. नूपुर मेरी अच्छी दोस्त हैं, इसलिए सच कहूं तो, मैं इसे गलत नहीं लेता और न ही अफवाहों को दूर करने की कोशिश करता हूं.'
'लोगों को अफवाहें पसंद आती हैं...'
स्टेबिन आगे कहते हैं- 'ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि लोग जो भी बातें कर रहे हैं और कहानियां बना रहे हैं, मुझे उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए. मुझे अपने करियर और म्यूजिक के बारे में सोचना चाहिए. ये सब तो बस फायदे हैं क्योंकि लोगों को अफवाहें पसंद आती हैं.'
