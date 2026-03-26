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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडमां बनने के बाद Kiara Advani का ग्लैमरस कमबैक,कृति सेनन से सौम्या टंडन तक ने क्लासी लुक्स से लूटी महफिल

मां बनने के बाद Kiara Advani का ग्लैमरस कमबैक,कृति सेनन से सौम्या टंडन तक ने क्लासी लुक्स से लूटी महफिल

मुंबई में हाल ही में एक अवॉर्ड फंक्शन का आयोजन हुआ था, जहां बॉलीवुड सेलेब्स से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक के कलाकारों का जमावड़ा देखने को मिला. इस दौरान सभी ने अपने अंदाज में महफिल में चार चांद लगा दिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Mar 2026 11:47 AM (IST)
मुंबई में हाल ही में एक अवॉर्ड फंक्शन का आयोजन हुआ था, जहां बॉलीवुड सेलेब्स से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक के कलाकारों का जमावड़ा देखने को मिला. इस दौरान सभी ने अपने अंदाज में महफिल में चार चांद लगा दिया.

कियारा आडवाणी से लेकर कृति सेनन और सौम्या टंडन तक ने इस इवेंट में खूब लाइम लाइट बटोरी. इन हसीनाओं के ग्लैमरस अंदाज ने लोगों का दिल जीत दिया.

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कृति सेनन इस इवेंट में ग्रीन ड्रस पहन कर पहुंची थीं, जिसमें वो ग्लैमरस के साथ-साथ काफी सिजलिंग भी लगीं.
कृति सेनन इस इवेंट में ग्रीन ड्रस पहन कर पहुंची थीं, जिसमें वो ग्लैमरस के साथ-साथ काफी सिजलिंग भी लगीं.
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रकुल प्रीत सिंह का का इस इवेंट में एक नया लुक देखने को मिला. फैंस को रकुल की न्यू हेयर स्टाइल बेहद पसंद आई.
रकुल प्रीत सिंह का का इस इवेंट में एक नया लुक देखने को मिला. फैंस को रकुल की न्यू हेयर स्टाइल बेहद पसंद आई.
Published at : 26 Mar 2026 10:31 AM (IST)
Tags :
Kiara Advani Saumya Tandon Kirti Sanon Rupali Ganguly Hina Khan

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