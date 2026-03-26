एक्सप्लोरर
मां बनने के बाद Kiara Advani का ग्लैमरस कमबैक,कृति सेनन से सौम्या टंडन तक ने क्लासी लुक्स से लूटी महफिल
मुंबई में हाल ही में एक अवॉर्ड फंक्शन का आयोजन हुआ था, जहां बॉलीवुड सेलेब्स से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक के कलाकारों का जमावड़ा देखने को मिला. इस दौरान सभी ने अपने अंदाज में महफिल में चार चांद लगा दिया.
कियारा आडवाणी से लेकर कृति सेनन और सौम्या टंडन तक ने इस इवेंट में खूब लाइम लाइट बटोरी. इन हसीनाओं के ग्लैमरस अंदाज ने लोगों का दिल जीत दिया.
1/11
2/11
Published at : 26 Mar 2026 10:31 AM (IST)
बॉलीवुड
11 Photos
मां बनने के बाद Kiara Advani का ग्लैमरस कमबैक, कृति से सौम्या तक ने क्लासी लुक्स से लूटी महफिल
बॉलीवुड
7 Photos
नवरात्रि के आठवें दिन पहने पिंक कलर, एलिगेंट साड़ी लुक के लिए फॉलो करे बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के ये टिप्स
बॉलीवुड
11 Photos
295 करोड़ की नेटवर्थ, 50 करोड़ का बंगला, किंग साइज जिंदगी जीते हैं 'धुरंधर 2' के चौधरी असलम, देखें 11 तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
एयरपोर्ट पर स्टाइलिश लुक में स्पॉट हुए भूमि पेडनेकर और विक्की कौशल, कूल अंदाज में दिए पोज
बॉलीवुड
7 Photos
अनिल कपूर ने पत्नी सुनीता के बर्थडे पर लुटाया प्यार, पोस्ट शेयर कर लिखा दिल छू लेने वाला नोट
बॉलीवुड
7 Photos
'लापता लेडीज' की 'जया' संग रिलेशनशिप में हैं रोहित सराफ, पिछले साल से गुपचुप चल रहा है अफेयर!
बॉलीवुड
7 Photos
फरीदा जलाल और शबाना आजमी के साथ अभिषेक बच्चन की दिखी शानदार बॉन्डिंग, तस्वीरें हुईं वायरल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
‘धुरंधर 2’ ने दुनियाभर में काट दिया गदर, सात दिन में कलेक्शन हुआ 1000 करोड़ के पार
मनोरंजन
‘धुरंधर 2’ का 7वें दिन ताबड़तोड़ कलेक्शन, 600 करोड़ के हुई पार, 'छावा'के उड़ा दिए परखच्चे
मनोरंजन
पहलगाम टेरर अटैक पर बनेगी फिल्म, भूषण कुमार-विवेक अग्निहोत्री ला रहे 'ऑपरेशन सिंदूर'
मनोरंजन
'धुरंधर 2' के आने से 50 करोड़ी नहीं बन पाई 'द केरल स्टोरी 2', जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
Advertisement
बॉलीवुड
11 Photos
मां बनने के बाद Kiara Advani का ग्लैमरस कमबैक, कृति से सौम्या तक ने क्लासी लुक्स से लूटी महफिल
बॉलीवुड
7 Photos
नवरात्रि के आठवें दिन पहने पिंक कलर, एलिगेंट साड़ी लुक के लिए फॉलो करे बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के ये टिप्स
प्रेम कुमारJournalist
Opinion