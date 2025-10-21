हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडEk Deewane Ki Deewaniyat Collection Day 1: 'एक दीवाने की दीवानियत' ने तोड़े 5 रिकॉर्ड, हर्षवर्धन राणे के करियर की टॉप ओपनर बनी

Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office Collection Day 1: 'एक दीवाने की दीवानियत' ने हर्षवर्धन राणे की अब तक की सभी फिल्मों को ओपनिंग डे पर मात दे दी है. अब ये एक्टर के करियर की सबसे बड़ी ओपनर बन गई है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 21 Oct 2025 04:49 PM (IST)
बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. दिवाली के मौके पर बड़े पर्दे पर आई फिल्म को अभी रिलीज हुए आधा दिन ही हुआ है और इसने बॉक्स ऑफिस पर 5 रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. 'एक दीवाने की दीवानियत' ने हर्षवर्धन राणे की अब तक की सभी फिल्मों के ओपनिंग कलेक्शन को करारी शिकस्त दे दी है.

'एक दीवाने की दीवानियत' रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कलेक्शन कर रही है. सैकनिल्क ने फिल्म के पहले दिन के शुरुआती कलेक्शन के आंकड़े जारी कर दिए हैं. इसके मुताबिक हर्षवर्धन राणे की रोमांटिक फिल्म ने अब तक (शाम 4 बजे तक) 4.72 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है. इसी के साथ 'एक दीवाने की दीवानियत' हर्षवर्धन के करियर की सबसे बड़ी ओपनर बन गई है.

हर्षवर्धन राणे के करियर की हाइएस्ट ओपनर बनी
'एक दीवाने की दीवानियत' ने हर्षवर्धन राणे की अब तक की सभी फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को पीछे छोड़ी दिया है. इससे पहले फिल्म 'सनम तेरी कसम' एक्टर की सबसे बड़ी ओपनर थी जिसने री-रिलीज पर पहले दिन 4.25 करोड़ रुपए कमाए थे. जबकि 2016 में पहली बार रिलीज पर 'सनम तेरी कसम' ओपनिंग डे पर 1.3 करोड़ रुपए ही कमा पाई थीं.

'एक दीवाने की दीवानियत' ने तोड़े 5 रिकॉर्ड
ओपनिंग डे पर 'एक दीवाने की दीवानियत' ने हर्षवर्धन राणे की कुल 5 फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को पछाड़ दिया है. इस लिस्ट में 'सनम तेरी कसम' (4.35 करोड़- री-रिलीज) के साथ-साथ 'सवि' (2.05 करोड़), 'पलटन' (1.50 करोड़), 'दंगे' (15 लाख) और 'तारा वर्सेज बिलाल' (11 हजार) शामिल हैं.

'थामा' से पिछड़ी 'एक दीवाने की दीवानियत'
'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस पर आयुष्मान खुराना की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'थामा' से टकराई है. इसके बावजूद फिल्म अपना दबदबा बनाने में कामयाब हुई है. हालांकि कलेक्शन के मामले में 'थामा' हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म से आगे चल रही है. जहां 'एक दीवाने की दीवानियत' ने अब तक 4.72 करोड़ कमाए हैं तो वहीं 'थामा' अब तक बॉक्स ऑफिस पर 13.01 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 21 Oct 2025 04:42 PM (IST)
Harshvardhan Rane Ek Deewane Ki Deewaniyat Thamma Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office Collection
