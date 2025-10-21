Ek Deewane Ki Deewaniyat Collection Day 1: 'एक दीवाने की दीवानियत' ने तोड़े 5 रिकॉर्ड, हर्षवर्धन राणे के करियर की टॉप ओपनर बनी
Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office Collection Day 1: 'एक दीवाने की दीवानियत' ने हर्षवर्धन राणे की अब तक की सभी फिल्मों को ओपनिंग डे पर मात दे दी है. अब ये एक्टर के करियर की सबसे बड़ी ओपनर बन गई है.
बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. दिवाली के मौके पर बड़े पर्दे पर आई फिल्म को अभी रिलीज हुए आधा दिन ही हुआ है और इसने बॉक्स ऑफिस पर 5 रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. 'एक दीवाने की दीवानियत' ने हर्षवर्धन राणे की अब तक की सभी फिल्मों के ओपनिंग कलेक्शन को करारी शिकस्त दे दी है.
'एक दीवाने की दीवानियत' रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कलेक्शन कर रही है. सैकनिल्क ने फिल्म के पहले दिन के शुरुआती कलेक्शन के आंकड़े जारी कर दिए हैं. इसके मुताबिक हर्षवर्धन राणे की रोमांटिक फिल्म ने अब तक (शाम 4 बजे तक) 4.72 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है. इसी के साथ 'एक दीवाने की दीवानियत' हर्षवर्धन के करियर की सबसे बड़ी ओपनर बन गई है.
हर्षवर्धन राणे के करियर की हाइएस्ट ओपनर बनी
'एक दीवाने की दीवानियत' ने हर्षवर्धन राणे की अब तक की सभी फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को पीछे छोड़ी दिया है. इससे पहले फिल्म 'सनम तेरी कसम' एक्टर की सबसे बड़ी ओपनर थी जिसने री-रिलीज पर पहले दिन 4.25 करोड़ रुपए कमाए थे. जबकि 2016 में पहली बार रिलीज पर 'सनम तेरी कसम' ओपनिंग डे पर 1.3 करोड़ रुपए ही कमा पाई थीं.
'एक दीवाने की दीवानियत' ने तोड़े 5 रिकॉर्ड
ओपनिंग डे पर 'एक दीवाने की दीवानियत' ने हर्षवर्धन राणे की कुल 5 फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को पछाड़ दिया है. इस लिस्ट में 'सनम तेरी कसम' (4.35 करोड़- री-रिलीज) के साथ-साथ 'सवि' (2.05 करोड़), 'पलटन' (1.50 करोड़), 'दंगे' (15 लाख) और 'तारा वर्सेज बिलाल' (11 हजार) शामिल हैं.
'थामा' से पिछड़ी 'एक दीवाने की दीवानियत'
'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस पर आयुष्मान खुराना की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'थामा' से टकराई है. इसके बावजूद फिल्म अपना दबदबा बनाने में कामयाब हुई है. हालांकि कलेक्शन के मामले में 'थामा' हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म से आगे चल रही है. जहां 'एक दीवाने की दीवानियत' ने अब तक 4.72 करोड़ कमाए हैं तो वहीं 'थामा' अब तक बॉक्स ऑफिस पर 13.01 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है.
