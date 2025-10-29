हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडक्या सूरज पंचोली ने हमेशा के लिए छोड़ दिया है बॉलीवुड? एक्टर ने पोस्ट कर बताया अफवाहों का सच

क्या सूरज पंचोली ने हमेशा के लिए छोड़ दिया है बॉलीवुड? एक्टर ने पोस्ट कर बताया अफवाहों का सच

Sooraj Pancholi On Quitting Films Rumours: सूरज पंचोली के बॉलीवुड छोड़ने के रूमर्स फैले हुए हैं. वहीं एक्टर ने अब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर इन अफवाहों का सच बताया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 29 Oct 2025 03:01 PM (IST)
बीते दिन खबरें फैल गई थीं कि सूरज पंचोली ने करियर के 10 साल बाद बॉलीवुड को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है. इन खबरों ने फैंस को हैरान कर दिया था. वहीं अब एक्टर ने खुद इन रूमर्स पर रिएक्शन दिया है. दरअसलसूरज पंचोली ने. बुधवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक छोटा सी स्टेटमेंट जारी कर इन दावों का सच बताया है.

क्या सूरज पंचोली ने छोड़ दिया है बॉलीवुड? 
बता दें की सूरज पंचोली ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने की खबरों को खारिज कर दिया उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा है, "कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिनमें कहा जा रहा है कि मैंने फिल्में छोड़ दी हैं, मैं क्लियर कर दूं कि यह बिल्कुल सच नहीं है.” अपने पोस्ट के कैप्शन में, सूरज ने अपने बारे में निगेटिव बातें फैलाने वालों की भी आलोचना की और हैशटैग 'नफरत करने वाले नफरत करेंगे.' गौरतलब है कि अभिनेता ने अपने पोस्ट का कमेंट सेक्शन भी बंद कर दिया है.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sooraj P (@soorajpancholi)

सूरज पंचोली का विवादास्पद इतिहास
सूरज पंचोली की ज़िंदगी में उस समय बड़ा तूफान आ गया था जब जून 2013 में अभिनेत्री और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड जिया खान को उनकी मां राबिया खान ने उनके घर में फंदे से लटकते हुए पाया. खान ने कथित तौर पर सूरज पंचोली के साथ अपने रिश्ते का ब्यौरा देते हुए छह पन्नों का एक लेटर भी लिखा था. जिया की मौत के बाद, उनकी मां ने सूरज और उनके परिवार पर जिया के साथ 'दुर्व्यवहार' करने का आरोप लगाया था. इसके बाद उन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया, सूरज को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन बाद में ज़मानत पर रिहा कर दिया गया था.

 सूरज की ज़मानत के बाद, जिया की मां ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया और मामले की जांच केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने की मांग की थी. केंद्रीय जाँच एजेंसी ने दिसंबर 2015 में एक आरोपपत्र दायर किया जिसमें उन्होंने पंचोली पर भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया. हालांकि, सूरज को 2023 में इस मामले से बरी कर दिया गया था.

सूरज पंचोली का एक्टिंग में कमबैक
जिया खान मौत मामले में बरी होने के बाद, सूरज पंचोली ने अभिनय में कमबैक किया. वह केसरी वीर में नज़र आए, जो इसी साल मई में सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. यह फिल्म उन गुमनाम योद्धाओं की कहानी है जिन्होंने सोमनाथ मंदिर को हमलावर ताकतों से बचाने के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी.  सूरज पंचोली के अलावा, इस फिल्म में सुनील शेट्टी भी निडर वेगड़ा जी की भूमिका में नजर आए थे.

प्रिंस धीमान द्वारा निर्देशित और चौहान स्टूडियोज़ के बैनर तले कनुभाई चौहान द्वारा निर्मित, केसरी वीर को दर्शकों से कुछ ठंडा रिस्पॉन्स मिला था और यह बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप साबित हुई थी.

 

 

Published at : 29 Oct 2025 03:01 PM (IST)
Sooraj Pancholi
