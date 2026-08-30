'सबकी मजबूरियां होती हैं...', सलमान खान के 'इट्स डन ब्रो' वाले बयान पर बोले सोनम वांगचुक

सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक हाल ही में उस वक्त चर्चा में आए, जब वो जुलाई 2026 में जंतर-मंतर पर हुए छात्रों के प्रदर्शन में लंबे समय तक भूख हड़ताल पर बैठे थे. उनके आंदोलन ने पूरे देश को हिला डाला था. कई लोगों ने उनसे भूख हड़ताल को खत्म करने की अपील की थी. इसमें बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान का भी नाम शामिल है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, सलमान खान ने अपने X हैंडल पर पोस्ट कर सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की थी। उन्होंने 'सोनम इट्स डन ब्रो' लिखते हुए उनसे अपना अनशन तोड़ने को कहा था. सलमान ने ये भी कहा था कि अगर वो चाहें तो उनके घर से उनके लिए खाना भिजवा सकते हैं. सलमान का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और देखते ही देखते इस पर कई मीम्स बनने लगे. अब सोनम वांगचुक ने पहली बार सलमान खान के इसी वायरल 'इट्स डन ब्रो' बयान पर अपनी चुप्पी तोड़ी है.

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क्या बोले सोनम वांगचुक?

प्रखर गुप्ता के पॉडकास्ट में सोनम वांगचुक से सलमान खान के उस वायरल ट्वीट को लेकर सवाल किया गया. उनसे बताया गया कि नीट प्रोटेस्ट के दौरान सलमान का 'इट्स डन ब्रो' वाला ट्वीट काफी वायरल हुआ था और उस पर कई मीम्स भी बने थे. इस पर सोनम वांगचुक ने कहा, टमजबूरियां होती होंगी सबकी, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा... आगे-पीछे हर तरफ देखना पड़ता है. उन्होंने कुछ कहा, इसका मैं सम्मान करता हूं. बाकी मजबूरियों पर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा.'

सोनम वांगचुक ने आमिर खान को भी दिया जवाब

इसी बातचीत के दौरान सोनम वांगचुक ने आमिर खान का भी जिक्र किया. दरअसल, बीते दिनों एक इवेंट में आमिर ने कहा था कि फिल्म '3 इडियट्स' सोनम वांगचुक पर नहीं बनी है और वो उनसे कभी मिल ही नहीं थे, लेकिन इसके बाद एक वीडिया वायरल हुआ, जिसमें दोनों एक अवॉर्ड शो में नजर आए. इस पर सोनम वांगचुक ने कहा, 'आमिर उस वक्त अपनी रोल में शायद इतने खो गए होंगे कि उन्हें उनकी मुलाकात याद नहीं होगी.'

बता दें कि जुलाई 2026 में जंतर-मंतर पर हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान सलमान खान ने छात्रों के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किए थे. उन्होंने छात्रों से प्रदर्शन खत्म कर अपने-अपने घर लौटने की अपील भी की थी.

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