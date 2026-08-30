जेब में बचे थे सिर्फ 20 पैसे, 3 दिन तक नहीं मिला खाना, जावेद अख्तर ने याद किए स्ट्रगल के दिन

जावेद अख्तर बॉलीवुड के जाने-माने स्क्रीनराइटर और गीतकार हैं. उन्होंने अपने करियर में कई ऐसी फिल्में लिखी हैं, जिन्हें आज भी याद किया जाता है. हालांकि, इस मुकाम तक पहुंचने का उनका सफर बिल्कुल आसान नहीं था. कॉलेज खत्म करने के बाद 1964 में महज 19 साल की उम्र में जावेद अख्तर मुंबई पहुंचे थे. उस वक्त उनकी जेब में सिर्फ 27 पैसे थे. फिल्म इंडस्ट्री में काम पाने के लिए उन्होंने करीब छह साल तक संघर्ष किया. इस दौरान कई बार उन्हें भूखे रहना पड़ा, उनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था और कभी-कभी उन्हें ये भी पता नहीं होता था कि अगला खाना कहां से मिलेगा.

राज कपूर या गुरु दत्त के साथ काम करना चाहते थे जावेद अख्तर

हाल ही में 'लेट्स टॉक विद देवना जी' के साथ बातचीत में जावेद अख्तर ने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया और बताया कि किस तरह उन्होंने मुश्किल हालात में खुद को संभाले रखा. जावेद अख्तर ने बताया कि कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने तय कर लिया था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद वो मुंबई जाएंगे और किसी बड़े डायरेक्टर के साथ काम करेंगे. उस समय उनकी पसंद में सिर्फ दो नाम थे- राज कपूर और गुरु दत्त.

उन्होंने कहा, 'मैं पूरी तरह से तय कर चुका था कि ग्रेजुएशन के बाद मैं मुंबई जाऊंगा और किसी बड़े डायरेक्टर को असिस्ट करूंगा. मेरी लिस्ट बहुत छोटी थी- राज कपूर या गुरु दत्त, लेकिन मुंबई पहुंचने के बाद मेरी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाईं. जब मैं मुंबई पहुंचा तो उसके करीब छह-सात दिन बाद ही गुरु दत्त का निधन हो गया था. मैंने आरके स्टूडियो मुंबई आने के करीब पांच साल बाद देखा. राज कपूर के साथ काम करना तो दूर की बात है.'

कभी खाना मिला, कभी नहीं

मुंबई पहुंचने के बाद जावेद अख्तर को आसानी से काम नहीं मिला. गुजारा चलाने के लिए उन्होंने लिखने से जुड़े छोटे-मोटे काम करने शुरू किए. इस दौरान वो फिल्मों के लिए घोस्ट राइटिंग भी करते थे, लेकिन उन्हें कभी इसका क्रेडिट नहीं मिला. जावेद अख्तर ने बताया, 'कभी-कभी मुझे घोस्ट राइटिंग का काम मिल जाता था. किसी फिल्म में किसी कॉमेडियन के लिए 10 सीन लिखने होते थे. वो लोग मुझे बुलाते थे और एक सीन के 100 रुपये देते थे. अगर 10 सीन होते थे तो मुझे 1,000 रुपये मिलते थे. इसी तरह मैं किसी तरह अपना गुजारा करता था. मेरे दोस्तों ने भी मेरा बहुत साथ दिया और मेरा ख्याल रखा.'

कई बार अगले खाने का भी पता नहीं होता था

जावेद अख्तर ने बताया कि 1964 से 1970 तक के छह साल उनके लिए बेहद मुश्किल थे. इस दौरान उनकी जिंदगी में ऐसा कोई तय ठिकाना या कमाई नहीं थी, जिस पर वो भरोसा कर सकें. उन्होंने कहा, 'वो छह साल रुक-रुककर चले. कभी मेरे पास रहने की जगह होती थी, कभी नहीं होती थी. कभी खाना मिल जाता था और कभी नहीं मिलता था, लेकिन मेरे पास कोई प्लान B नहीं था. कई बार जब मैं सुबह उठता था तो मुझे बिल्कुल पता नहीं होता था कि दोपहर या रात का खाना कहां से मिलेगा या मिलेगा भी या नहीं.'

तीन दिन तक रहे भूखे

जावेद अख्तर ने कहा, 'मुझे आज भी ये बात थोड़ी हैरान करती है कि मेरे मन में कभी आत्महत्या का ख्याल नहीं आया. हो सकता है कि मैं इसे गलत मानता रहा हूं, लेकिन ये विचार कभी मेरे दिमाग में आया ही नहीं. कभी नहीं. ऐसा कोई घर नहीं था, जहां मैं वापस जा सकता था. मुझे घर से निकाल दिया गया था.' जावेद अख्तर ने बातचीत में अपने संघर्ष के दिनों की एक और घटना याद की. उन्होंने कहा, 'मुझे पता था कि महिम में एक दरगाह है, जहां बाहर बैठे लोगों के लिए खाना मिल जाता था. लेकिन मुझे नहीं पता कि वो ख्याल मेरे मन में क्यों नहीं आया. ऐसा नहीं था कि मैंने उस विचार को ठुकरा दिया था. वो विचार बस मेरे दिमाग में आया ही नहीं.'

20 पैसे थे, बस से घर जाते या चना खाते?

जावेद अख्तर ने अपनी जिंदगी का एक और किस्सा सुनाया, जब उनकी जेब में सिर्फ 20 नए पैसे बचे थे. उन्होंने बताया कि एक प्रोड्यूसर के लिए उन्होंने करीब 10 सीन लिखे थे. प्रोड्यूसर ने उन्हें अगले दिन 1,000 रुपये देने का वादा किया था. अगले दिन जावेद पैसे लेने के लिए दादर स्थित प्रोड्यूसर के ऑफिस पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि ऑफिस बंद था. उस वक्त वो बांद्रा-खार के पास रहते थे और उनकी जेब में सिर्फ 20 नए पैसे थे. अब उनके सामने दो ही रास्ते थे- या तो वो उन पैसों से बांद्रा जाने के लिए बस का टिकट लेते और बाकी रास्ता पैदल चलते या फिर उन पैसों से कुछ खा लेते.

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जावेद अख्तर ने कहा, 'मेरे पास 20 पैसे थे. मैं उन पैसों से बांद्रा जाने के लिए बस का टिकट खरीद सकता था और फिर बाकी रास्ता पैदल चलकर घर पहुंच सकता था, या मैं कुछ खा सकता था. मैंने खाने का फैसला किया. मैंने चना खरीदा और दादर से बांद्रा की तरफ पैदल चलने लगा.'

कोहिनूर मिल देखकर सोचा- एक दिन यहां से कार में गुजरूंगा

रास्ते में जब वो कोहिनूर मिल के पास पहुंचे तो उनके मन में एक अजीब-सा ख्याल आया. उन्होंने सोचा कि ये मिल भले ही आगे चलकर बदल जाए, लेकिन एक दिन वो इसी रास्ते से अपनी कार में गुजरेंगे. जावेद अख्तर ने कहा, 'मैंने कोहिनूर मिल को देखा और सोचा कि इसकी बिल्डिंग बदल सकती है. इसका दोबारा निर्माण हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. लेकिन मुझे लगा कि ये मिल हमेशा यहां रहेगी. और एक दिन मैं इसी सड़क से अपनी कार में गुजरूंगा और इस जगह को देखूंगा. मुझे पूरा भरोसा था कि मेरी बायोग्राफी में इस दिलचस्प घटना का जिक्र जरूर होगा.'

ऐसे मिली जावेद अख्तर को बड़ी कामयाबी

मुंबई में करीब छह साल तक संघर्ष करने के बाद जनवरी 1970 में जावेद अख्तर की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया. उन्होंने लेखक सलीम खान के साथ मिलकर मशहूर लेखक जोड़ी सलीम-जावेद बनाई. दोनों ने साथ मिलकर हिंदी सिनेमा की कई बड़ी फिल्मों की कहानी और स्क्रीनप्ले लिखे और अपनी अलग पहचान बनाई. सलीम-जावेद की जोड़ी ने 'जंजीर', 'दीवार', 'शोले', 'डॉन' और 'त्रिशूल' जैसी फिल्मों के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई. इन फिल्मों ने हिंदी सिनेमा पर गहरी छाप छोड़ी और दोनों की जोड़ी उस दौर की सबसे चर्चित लेखन जोड़ियों में शामिल हो गई.

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