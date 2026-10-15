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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'एक्ट्रेस बनने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हो', जब फिल्म से निकाल दी गई थीं हेमा मालिनी

'एक्ट्रेस बनने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हो', जब फिल्म से निकाल दी गई थीं हेमा मालिनी

हेमा मालिनी को पहली फिल्म से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. ‘सीता और गीता’ और ‘शोले’ जैसी फिल्मों से उन्होंने बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाई.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Oct 2026 07:16 PM (IST)
हेमा मालिनी को पहली फिल्म से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. ‘सीता और गीता’ और ‘शोले’ जैसी फिल्मों से उन्होंने बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाई.

कम उम्र में फिल्म से निकाले जाने के बाद भी हेमा मालिनी ने अपने सपने का पीछा नहीं छोड़ा. राज कपूर के साथ ‘सपनों का सौदागर’ से शुरुआत कर उन्होंने ‘सीता और गीता’ और ‘शोले’ जैसी फिल्मों से खूब नाम कमाया.

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बॉलीवुड की एक्ट्रेस हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु में हुआ था , हेमा मालिनी की मां फिल्म निर्माण से जुडी थी , हेमा को बचपन से ही डांस सीखने का शौक था और उन्हें मौका भी मिला.
बॉलीवुड की एक्ट्रेस हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु में हुआ था , हेमा मालिनी की मां फिल्म निर्माण से जुडी थी , हेमा को बचपन से ही डांस सीखने का शौक था और उन्हें मौका भी मिला.
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हेमा मालिनी से बचपन से ही फिल्मों में काम करना चाहती थी , 13 - 14 साल की उम्र में ही हेमा को तमिल फिल्म वेन्निरा अदाई में काम करने का मौका मिला.
हेमा मालिनी से बचपन से ही फिल्मों में काम करना चाहती थी , 13 - 14 साल की उम्र में ही हेमा को तमिल फिल्म वेन्निरा अदाई में काम करने का मौका मिला.
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शुरुआत अच्छी थी लेकिन कुछ समय बाद निर्देशक सीवी श्रीधर ने हेमा को फिल्म से हटा दिया. उन्होंने हेमा के दुबले-पतले होने की वजह बताते हुए कहा कि वह एक्ट्रेस बनने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हैं.
शुरुआत अच्छी थी लेकिन कुछ समय बाद निर्देशक सीवी श्रीधर ने हेमा को फिल्म से हटा दिया. उन्होंने हेमा के दुबले-पतले होने की वजह बताते हुए कहा कि वह एक्ट्रेस बनने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हैं.
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इतनी काम उम्र में हेमा मालिनी को फिल्म से निकल जाने पर काफी बुरा लगा. हेमा मालिनी को डर था कि लोग उनका मज़ाक उड़ाएंगे और उनके डांस कार्यक्रम में आना भी बंद कर देंगे.
इतनी काम उम्र में हेमा मालिनी को फिल्म से निकल जाने पर काफी बुरा लगा. हेमा मालिनी को डर था कि लोग उनका मज़ाक उड़ाएंगे और उनके डांस कार्यक्रम में आना भी बंद कर देंगे.
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इतना सब होने के बावजूद भी हेमा मालिनी ने हार नहीं मानी. साल 1968 में उन्हें राज कपूर के साथ फिल्म ‘सपनों का सौदागर’ में काम करने का मौका मिला, जहां उन्होंने ड्रीम गर्ल के नाम से पहचान मिली.
इतना सब होने के बावजूद भी हेमा मालिनी ने हार नहीं मानी. साल 1968 में उन्हें राज कपूर के साथ फिल्म ‘सपनों का सौदागर’ में काम करने का मौका मिला, जहां उन्होंने ड्रीम गर्ल के नाम से पहचान मिली.
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साल 1970 में देव आनंद के साथ आई फिल्म जॉनी मेरा नाम से हेमा मालिनी काफी मशहूर होने लगी. इसके बाद धीरे धीरे हिंदी सिनेमा में उनके लिए सफलता के रास्ते खुलने लगे.
साल 1970 में देव आनंद के साथ आई फिल्म जॉनी मेरा नाम से हेमा मालिनी काफी मशहूर होने लगी. इसके बाद धीरे धीरे हिंदी सिनेमा में उनके लिए सफलता के रास्ते खुलने लगे.
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साल 1972 में आई सीता और गीता से हेमा मालिनी को बड़ी पहचान मिली. दो अलग स्वभाव वाली जुड़वां बहनों का किरदार निभाकर उन्होंने सिर्फ दर्शकों का दिल ही नहीं जीता बल्कि अभिनेत्री ने फिल्मफेयर पुरस्कार भी हासिल किया.
साल 1972 में आई सीता और गीता से हेमा मालिनी को बड़ी पहचान मिली. दो अलग स्वभाव वाली जुड़वां बहनों का किरदार निभाकर उन्होंने सिर्फ दर्शकों का दिल ही नहीं जीता बल्कि अभिनेत्री ने फिल्मफेयर पुरस्कार भी हासिल किया.
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हेमा मालिनी ने कई फिल्मों में अलग-अलग किरदार निभाकर लोगों का दिल जीता. शोले ,ड्रीम गर्ल, खुशबू, मीरा और किनारा जैसी फिल्मों से हेमा मालिनी ने अपनी एक्टिंग से अलग पहचान बनाई. करीब 150 फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने डांस, निर्देशन और राजनीति में भी अपनी अलग पहचान बनाई.
हेमा मालिनी ने कई फिल्मों में अलग-अलग किरदार निभाकर लोगों का दिल जीता. शोले ,ड्रीम गर्ल, खुशबू, मीरा और किनारा जैसी फिल्मों से हेमा मालिनी ने अपनी एक्टिंग से अलग पहचान बनाई. करीब 150 फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने डांस, निर्देशन और राजनीति में भी अपनी अलग पहचान बनाई.
Published at : 15 Oct 2026 07:16 PM (IST)
Tags :
Hema Malini

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