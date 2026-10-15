'एक्ट्रेस बनने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हो', जब फिल्म से निकाल दी गई थीं हेमा मालिनी

हेमा मालिनी ने कई फिल्मों में अलग-अलग किरदार निभाकर लोगों का दिल जीता. शोले ,ड्रीम गर्ल, खुशबू, मीरा और किनारा जैसी फिल्मों से हेमा मालिनी ने अपनी एक्टिंग से अलग पहचान बनाई. करीब 150 फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने डांस, निर्देशन और राजनीति में भी अपनी अलग पहचान बनाई.