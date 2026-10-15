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'एक्ट्रेस बनने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हो', जब फिल्म से निकाल दी गई थीं हेमा मालिनी
हेमा मालिनी को पहली फिल्म से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. ‘सीता और गीता’ और ‘शोले’ जैसी फिल्मों से उन्होंने बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाई.
कम उम्र में फिल्म से निकाले जाने के बाद भी हेमा मालिनी ने अपने सपने का पीछा नहीं छोड़ा. राज कपूर के साथ ‘सपनों का सौदागर’ से शुरुआत कर उन्होंने ‘सीता और गीता’ और ‘शोले’ जैसी फिल्मों से खूब नाम कमाया.
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Published at : 15 Oct 2026 07:16 PM (IST)
Tags :Hema Malini
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