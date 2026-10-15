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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडविद्या बालन करेंगी पर्थ के पहले भारतीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन, जनवरी 2027 में होगा आयोजन

विद्या बालन करेंगी पर्थ के पहले भारतीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन, जनवरी 2027 में होगा आयोजन

विद्या बालन 22 से 24 जनवरी 2027 तक पर्थ में होने वाले भारतीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन करेंगी. इस आयोजन का मकसद भारतीय फिल्मों को नए दर्शकों तक पहुंचाना और भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच रिश्ते मजबूत करना है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 15 Oct 2026 09:53 PM (IST)
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पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पहली बार आयोजित होने वाले भारतीय फिल्म महोत्सव में मशहूर एक्ट्रेस विद्या बालन शामिल होंगी. ऑस्ट्रेलिया में भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देने की दिशा में एक नई शुरुआत.

पर्थ में पहली बार आयोजित होने वाला इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ पर्थ (IFFP) 22 से 24 जनवरी 2027 तक होगा. इस महोत्सव में भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री विद्या बालन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी और आधिकारिक तौर पर महोत्सव का उद्घाटन करेंगी. यह ऑस्ट्रेलिया में भारतीय सिनेमा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. इस महोत्सव के जरिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दर्शकों को पहली बार भारतीय फिल्मों की विविधता, समृद्ध कहानियों और अलग-अलग संस्कृतियों से जुड़ी कहानियों को देखने का मौका मिलेगा.

 
 
 
 
 
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इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ पर्थ, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न (IFFM) और इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ सिडनी (IFFS) की टीम की एक नई पहल है. मेलबर्न में आयोजित होने वाला फिल्म महोत्सव भारत के बाहर भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े आयोजनों में से एक है. इन दोनों महोत्सवों की सफलता के बाद अब पर्थ में भी भारतीय फिल्मों के लिए एक नया मंच तैयार किया जा रहा है. इसके जरिए भारतीय फिल्मों, फिल्म निर्माताओं और दर्शकों को जोड़ने के साथ-साथ भारत और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूत किया जाएगा.

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भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ेंगे रिश्ते

इस फिल्म महोत्सव की घोषणा हाल ही में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर रोजर कुक की भारत यात्रा के दौरान की गई थी. यह पहल दोनों क्षेत्रों के बीच बढ़ते सांस्कृतिक और रचनात्मक संबंधों को दर्शाती है. इस महोत्सव की शुरुआत भारतीय सिनेमा को नए दर्शकों तक पहुंचाने और फिल्मों के माध्यम से दोनों क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान के नए अवसर पैदा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

विद्या बालन की खास मौजूदगी

विद्या बालन भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित और सराही जाने वाली अभिनेत्रियों में से एक हैं. उन्होंने अपने करियर में हमेशा अलग तरह की कहानियों और महिला-केंद्रित फिल्मों को बढ़ावा दिया है. अपनी दमदार अदाकारी और यादगार किरदारों के जरिए उन्होंने दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई है. 

इस पहले महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में उनकी मौजूदगी इसे और खास बनाएगी. साथ ही, यह महोत्सव दिखाएगा कि भारतीय सिनेमा किस तरह अलग-अलग संस्कृतियों, भाषाओं और क्षेत्रों के लोगों को एक साथ जोड़ सकता है.

फेस्टिवल डायरेक्टर ने कही यह बात

महोत्सव की घोषणा पर बात करते हुए फेस्टिवल डायरेक्टर मितु भौमिक लांगे एएम ने कहा, “पर्थ में भारतीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत करना हमारे लिए बहुत खास और गर्व का पल है. मेलबर्न और सिडनी में भारतीय सिनेमा के लिए सफल मंच तैयार करने के बाद अब हम इस महोत्सव को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तक ले जाने और वहां के नए दर्शकों व फिल्म प्रेमियों से जुड़ने के लिए बेहद उत्साहित हैं. 

सिनेमा में लोगों को जोड़ने, सीमाओं से परे जाने और एक-दूसरे को बेहतर ढंग से समझने की ताकत होती है. हमें खुशी है कि विद्या बालन हमारे पहले महोत्सव की मुख्य अतिथि होंगी. हम ऐसा महोत्सव आयोजित करना चाहते हैं, जो भारतीय कहानियों की शानदार विविधता का जश्न मनाने के साथ-साथ भारत और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंध भी बनाए.”

भारतीय सिनेमा को मिलेगा नया मंच

इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ पर्थ का उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया में भारतीय सिनेमा के लिए एक नया और खास मंच तैयार करना है, जहां दर्शक, फिल्म निर्माता और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोग एक साथ आएंगे. इस महोत्सव में भारतीय सिनेमा की अलग-अलग भाषाओं, शैलियों और विचारों पर आधारित कहानियों को जगह मिलेगी. इसके साथ ही, फिल्मों के जरिए बातचीत, नए सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के अवसर भी पैदा किए जाएंगे.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 15 Oct 2026 09:53 PM (IST)
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