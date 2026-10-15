एक्सप्लोरर
'दिल से देसी', लाल सूट और बिंदी में खूब जंचीं करीना कपूर खान, देखें Pics
करीना कपूर जो भी पहनती हैं उसे बेहद कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करती हैं. अब एक बार फिर रेड सूट में उनके गॉर्जियस लुक ने फैंस का ध्यान खींचा है. चलिए देखते हैं उनकी ये खूबसूरत तस्वीरें.
करीना कपूर ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर रेड सूट में कुछ फोटोज शेयर की हैं. इस ट्रेडीशनल लुक में करीना कपूर बला की खूबसूरत लग रही हैं. हर पोज में उनकी अदाएं दिल चुराने वाली हैं. उनकी ये फोटोज देख फैंस फिर से उनकी खूबसूरती और बेबो की अदाओं के दीवाने हो गए हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 15 Oct 2026 09:55 PM (IST)
Tags :KAREENA KAPOOR
बॉलीवुड
8 Photos
'एक्ट्रेस बनने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हो', जब फिल्म से निकाल दी गई थीं हेमा मालिनी
बॉलीवुड
7 Photos
नवरात्रि के पांचवें दिन येलो साड़ी में दिखेंगी सबसे खास, एक्ट्रेसेस के लुक्स से लें इंस्पिरेशन
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
Live Updates: 'जेलर 2' करेगी बंपर ओपनिंग! 10 बजे तक 52 करोड़ के हुई पार
मनोरंजन
दुर्गा पूजा में पहुंचीं काजोल, सैफ-बॉबी से नागार्जुन-मलाइका तक ने भी की शिरकत
मनोरंजन
विद्या बालन करेंगी पर्थ के पहले भारतीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन, जनवरी 2027 में होगा आयोजन
मनोरंजन
'सत्ता परिवर्तन होना ही चाहिए', सीजेपी प्रोटेस्ट के सपोर्ट में एक्टर प्रकाश राज, बोले- हमें क्यों रोक रहे
Advertisement
बॉलीवुड
8 Photos
'एक्ट्रेस बनने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हो', जब फिल्म से निकाल दी गई थीं हेमा मालिनी
एबीपी लाइव
Opinion