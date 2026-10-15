'दिल से देसी', लाल सूट और बिंदी में खूब जंचीं करीना कपूर खान, देखें Pics

करीना कपूर खान हर बार अपने लुक्स से ये साबित कर देती हैं कि उनका फैशन सेंस कमाल का है. वो वेस्टर्न आउटफिट पहने या कुछ एथनिक, हमेशा ही शानदार लगती हैं. लेकिन देसी आउटफिट से उन्हें खास प्यार है, जो उनकी इस पोस्ट के कैप्शन में भी झलक रहा है. उन्होंने इस पोस्ट के साथ लिखा है, 'दिल से देसी'