Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'दिल से देसी', लाल सूट और बिंदी में खूब जंचीं करीना कपूर खान, देखें Pics

'दिल से देसी', लाल सूट और बिंदी में खूब जंचीं करीना कपूर खान, देखें Pics

करीना कपूर जो भी पहनती हैं उसे बेहद कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करती हैं. अब एक बार फिर रेड सूट में उनके गॉर्जियस लुक ने फैंस का ध्यान खींचा है. चलिए देखते हैं उनकी ये खूबसूरत तस्वीरें.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 15 Oct 2026 09:55 PM (IST)
करीना कपूर जो भी पहनती हैं उसे बेहद कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करती हैं. अब एक बार फिर रेड सूट में उनके गॉर्जियस लुक ने फैंस का ध्यान खींचा है. चलिए देखते हैं उनकी ये खूबसूरत तस्वीरें.

करीना कपूर ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर रेड सूट में कुछ फोटोज शेयर की हैं. इस ट्रेडीशनल लुक में करीना कपूर बला की खूबसूरत लग रही हैं. हर पोज में उनकी अदाएं दिल चुराने वाली हैं. उनकी ये फोटोज देख फैंस फिर से उनकी खूबसूरती और बेबो की अदाओं के दीवाने हो गए हैं.

1/7
लाल सूट और बिंदी में करीना कहर ढा रही हैं. उनके सूट और दुपट्टे के बॉर्डर पर गोल्डन वर्क भी है, जो उनके सिंपल सूट को अट्रैक्टिव बना रहा है. उनका दुपट्टा इस लुक में ग्रेस एड कर रहा है. गोल्डन हील्स और ट्रेडिशनल ज्वेलरी ने इस एथनिक लुक को परफेक्ट फिनिश दी है.
लाल सूट और बिंदी में करीना कहर ढा रही हैं. उनके सूट और दुपट्टे के बॉर्डर पर गोल्डन वर्क भी है, जो उनके सिंपल सूट को अट्रैक्टिव बना रहा है. उनका दुपट्टा इस लुक में ग्रेस एड कर रहा है. गोल्डन हील्स और ट्रेडिशनल ज्वेलरी ने इस एथनिक लुक को परफेक्ट फिनिश दी है.
2/7
करीना का यह क्लोज़-अप लुक उनकी ब्यूटी को बखूबी दिखा रहा है. रेड सूट के साथ उन्होंने बालों को सॉफ्ट वेव्स के साथ खुला छोड़ा है और सटल मेकअप किया है. उनकी आंखों के एक्सप्रेशन इस तस्वीर को और खास बना रहे हैं.
करीना का यह क्लोज़-अप लुक उनकी ब्यूटी को बखूबी दिखा रहा है. रेड सूट के साथ उन्होंने बालों को सॉफ्ट वेव्स के साथ खुला छोड़ा है और सटल मेकअप किया है. उनकी आंखों के एक्सप्रेशन इस तस्वीर को और खास बना रहे हैं.
3/7
इस तस्वीर में करीना कपूर रेड कुर्ते के खूबसूरत प्रिंट को फ्लॉन्ट कर रही हैं. उन्होंने अपने दुपट्टे को कंधे की एक साइड पर रखा है. फ्रंट पोज में उनका कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा है.
इस तस्वीर में करीना कपूर रेड कुर्ते के खूबसूरत प्रिंट को फ्लॉन्ट कर रही हैं. उन्होंने अपने दुपट्टे को कंधे की एक साइड पर रखा है. फ्रंट पोज में उनका कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा है.
4/7
करीना के इस फोटो में ध्यान सीधा उनके इयरिंग्स और आंखों पर जा रहा है. उन्होंने ड्रॉप पैटर्न के गोल्डन प्लेटेड इयरिंग्स पहने हैं. वहीं करीना की कातिलाना निगाहें उनके इस लुक की जान हैं. एक यूजर ने तो उनकी तारीफ में लिखा, 'काजल हिट्स डिफरेंट व्हेन इट्स बेबो'
करीना के इस फोटो में ध्यान सीधा उनके इयरिंग्स और आंखों पर जा रहा है. उन्होंने ड्रॉप पैटर्न के गोल्डन प्लेटेड इयरिंग्स पहने हैं. वहीं करीना की कातिलाना निगाहें उनके इस लुक की जान हैं. एक यूजर ने तो उनकी तारीफ में लिखा, 'काजल हिट्स डिफरेंट व्हेन इट्स बेबो'
5/7
करीना कपूर ने अपनी इस पोस्ट के साथ दिलजीत दोसांझ का वालियां गाना लगाया है. ये गाना उनकी इन स्टनिंग फोटोज के लिए एक दम परफेक्ट है.
करीना कपूर ने अपनी इस पोस्ट के साथ दिलजीत दोसांझ का वालियां गाना लगाया है. ये गाना उनकी इन स्टनिंग फोटोज के लिए एक दम परफेक्ट है.
6/7
करीना कपूर की तस्वीरें सामने आते ही फैंस ने कमेंट सेक्शन में तारीफों की झड़ी लगा दी है. रणबीर सिंह और टीवी एक्ट्रेस तान्या शर्मा ने भी उनकी तारीफ करते हुए कमेंट किया है.
करीना कपूर की तस्वीरें सामने आते ही फैंस ने कमेंट सेक्शन में तारीफों की झड़ी लगा दी है. रणबीर सिंह और टीवी एक्ट्रेस तान्या शर्मा ने भी उनकी तारीफ करते हुए कमेंट किया है.
7/7
करीना कपूर खान हर बार अपने लुक्स से ये साबित कर देती हैं कि उनका फैशन सेंस कमाल का है. वो वेस्टर्न आउटफिट पहने या कुछ एथनिक, हमेशा ही शानदार लगती हैं. लेकिन देसी आउटफिट से उन्हें खास प्यार है, जो उनकी इस पोस्ट के कैप्शन में भी झलक रहा है. उन्होंने इस पोस्ट के साथ लिखा है, 'दिल से देसी'
करीना कपूर खान हर बार अपने लुक्स से ये साबित कर देती हैं कि उनका फैशन सेंस कमाल का है. वो वेस्टर्न आउटफिट पहने या कुछ एथनिक, हमेशा ही शानदार लगती हैं. लेकिन देसी आउटफिट से उन्हें खास प्यार है, जो उनकी इस पोस्ट के कैप्शन में भी झलक रहा है. उन्होंने इस पोस्ट के साथ लिखा है, 'दिल से देसी'
Published at : 15 Oct 2026 09:55 PM (IST)
Tags :
KAREENA KAPOOR

बॉलीवुड फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Jailer 2 Box Office Day 1 Live Updates: रजनीकांत की 'जेलर 2' करेगी बंपर ओपनिंग! 10 बजे तक 52 करोड़ के हुई पार
Live Updates: 'जेलर 2' करेगी बंपर ओपनिंग! 10 बजे तक 52 करोड़ के हुई पार
मनोरंजन
दुर्गा पूजा उत्सव में मां तनुजा संग पहुंचीं काजोल, सैफ-बॉबी से नागार्जुन-मलाइका तक ने भी की शिरकत
दुर्गा पूजा में पहुंचीं काजोल, सैफ-बॉबी से नागार्जुन-मलाइका तक ने भी की शिरकत
मनोरंजन
विद्या बालन करेंगी पर्थ के पहले भारतीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन, जनवरी 2027 में होगा आयोजन
विद्या बालन करेंगी पर्थ के पहले भारतीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन, जनवरी 2027 में होगा आयोजन
मनोरंजन
'सत्ता परिवर्तन होना ही चाहिए', सीजेपी प्रोटेस्ट के सपोर्ट में एक्टर प्रकाश राज, बोले- हमें क्यों रोक रहे
'सत्ता परिवर्तन होना ही चाहिए', सीजेपी प्रोटेस्ट के सपोर्ट में एक्टर प्रकाश राज, बोले- हमें क्यों रोक रहे
Advertisement

वीडियोज

Jagadhatri:😮Jagadhatri मिशन के लिए तैयार, Shivay ने घर की देवी को सम्मान देकर भेजा मैदान में! #sbs
Bollywood News: कॉफ़ी विद करण का धमाकेदार आगाज, सलमान खान के बेबाक अंदाज ने शो पर लगाया तड़का! (15.10.26)
VIRAL ROBOT: नाबालिग से 'रोबोट' ने की दरिंदगी! धक्का दिया...हैरान कर देगी ये करतूत! |ABPLIVE
सजा-ए-मौत का नीला ड्रम!
CJP को भी 'हाइजैक' कर लेंगे राहुल ?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
तीसरी आंख’ ग्राम प्रहरी को मिला हक और सम्मान
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
देशद्रोही चंद पैसों के लिए बिके, भारत नहीं ‘बनाना रिपब्लिक’, BJP का पलटवार
देशद्रोही चंद पैसों के लिए बिके, भारत नहीं ‘बनाना रिपब्लिक’, BJP का पलटवार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नीला ड्रम केस: फांसी की सजा सुन साहिल-मुस्कान बेचैन! जेल में कैसी बीती पहली रात?
नीला ड्रम केस: फांसी की सजा सुन साहिल-मुस्कान बेचैन! जेल में कैसी बीती पहली रात?
इंडिया
अंकिता भंडारी केस: जांच पूरी होने तक दुष्यंत गौतम को न दें पदभार, राहुल की राष्ट्रपति को चिट्ठी
अंकिता भंडारी केस: जांच पूरी होने तक दुष्यंत गौतम को न दें पदभार, राहुल की राष्ट्रपति को चिट्ठी
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' 500 करोड़ के पार फिर भी 'हनुमान अंश' से रह गई पीछे, जानें 14वें दिन का कलेक्शन
'दृश्यम 3' 500 करोड़ के पार फिर भी 'हनुमान अंश' से रह गई पीछे, जानें 14वें दिन का कलेक्शन
क्रिकेट
'सचिन-कोहली की तरह वैभव सूर्यवंशी भी...', पूर्व सिलेक्टर के बयान ने चौंकाया
'सचिन-कोहली की तरह वैभव सूर्यवंशी भी...', पूर्व सिलेक्टर के बयान ने चौंकाया
इंडिया
टी पार्टी में राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले- 'डरें नहीं, अगले 10 महीने में...'
टी पार्टी में राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले- 'डरें नहीं, अगले 10 महीने में...'
इंडिया
'बंद करो, दफा हो जाओ...', प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा, नेहा बोरा का ऐलान- ये आंदोलन नहीं रुकेगा
'बंद करो, दफा हो जाओ...', प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा, नेहा बोरा का ऐलान- ये आंदोलन नहीं रुकेगा
बिजनेस
13.38 लाख करोड़ का रिकॉर्ड डायरेक्ट टैक्स: पैसा कहां से आया, कहां गया और आम आदमी को क्या मिला?
13.38 लाख करोड़ का रिकॉर्ड डायरेक्ट टैक्स: जानिए सरकारी खजाने में पैसा कहां से आया, कहां गया
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget