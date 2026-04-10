'डार्क सर्कल्स जिंदाबाद...', मां बनने के बाद रात भर जाग रही हैं सोनम कपूर, दिखाया अपना हाल

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर इन दिनों अपनी मदरहुड लाइफ को खुलकर एंजॉय कर रही हैं. लेकिन इसके साथ ही उन्हें कुछ मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा है,जो हर नई मां को करना पड़ता है. हाल ही में सोनम कपूर ने अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है है,जिसमें वो अपने बेटे को गोद में लेकर बैठी नजर आ रही हैं.

इस फोटो में उनका बिना मेकअप लुक और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स साफ दिखाई दे रहे हैं.अपनी लेटेस्ट फोटो को शेयर करते हुए सोनम कपूर ने कैप्शन में लिखा,'डार्क सर्कल्स जिंदाबाद'.एक्ट्रेस का ये कैप्शन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फीमेल फैंस को ये काफी रिलेटेबल भी लगा.

सोनम कपूर अपने बेटे के संग गुजार रही हैं सुकून भरे पल

सोनम की इस पोस्ट ने ये भी दिखाया कि वो अपनी जिंदगी के इस फेज को बिना किसी दिखावे के जी रही हैं. जहां ज्यादातर सेलेब्स परफेक्ट तस्वीरें शेयर करते हैं. वहीं सोनम ने अपनी असली और रियल साइड को दिखाकर फैंस का दिल जीत लिया.

फोटो में सोनम बेहद सुकून भरे अंदाज में अपने बेटे को सीने से लगाए नजर आ रही हैं.मां और बच्चे के बीच का ये बॉन्ड काफी पसंद आ रहा है. हालांकि, एक्ट्रेस की आंखों के नीचे डार्क सर्कल क्लियर दिख रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि वो अपने बच्चे को अपना पूरा वक्त दे रही हैं.





बता दें सोनम कपूर ने अपने दूसरे बेटेको 29 मार्च 2026 को जन्म दिया था.इससे पहले भी वो एक बेटे की मां थीं.सोनम कपूर के बड़े बेटे का नाम वायु है,जिसका जन्म 20 अगस्त 2022 में हुआ था.दोनों भाईयों में लगभग चार साल का गैप है.बता दें सोनम कपूर ने 8 मई 2018 को बिजनेसमैन आनंद आहूजा के संग शादी की थी.

इस कपल की शादी सिख रीति-रिवाजों से हुई थी.सोनम और आनंद की वेडिंग काफी लैविश और ग्रैंड थी, जिसमें बॉलीवुड जगत के तमाम बड़े सेलेब्स ने शिरकत की थी.वर्क फ्रंट की बात करें तो सोनम कपूर को आखिरी बार क्राइम थ्रिलर फिल्म ब्लाइंड में देखा गया था, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज हुई थी.

ये भी पढ़ें:-Dhurandhar 2 BO Day 22: 'धुरंधर 2' की अब घट रही कमाई, 22वें दिन किया अब तक का सबसे कम कलेक्शन, क्या बन पाएगी 11 सौ करोड़ी?