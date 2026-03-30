सोनम कपूर vs आनंद आहूजा, किसके पास है ज्यादा दौलत? जानिए कपल की नेटवर्थ
Sonam-Anand Networth: सोनम कपूर और उनके पति आनंद आहुजा अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल की लेकर चर्चा में रहते है. दोनों ही अपने करियर में सक्सेस है. आइए जानते हैं कि दोनों में से किसकी नेटवर्थ ज्यादा है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर दूसरी बार मां बनी है, उन्होंने फिर से एक बेटे को जन्म दिया है. सोनम कपूर और उनके पति आनंद आहुजा ने इंस्टाग्राम और पोस्ट शेयर कर फैंस के साथ ये गुड न्यूज शेयर की है. ये कपल इन दिनों चर्चा में है.
बता दें सोनम कपूर ने साल 2018 में आनंद आहुजा से शादी की थी. आनंद आहुजा काफी बड़े बिजनेस मैन है. ये कपल अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर चर्चा में रहता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अमीर के मामले में दोनों में से कौन आगे है.
सोनम कपूर की नेटवर्थ
- सोनम कपूर करोड़ों की मालकिन हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस की नेटवर्थ 115 करोड़ रुपये है.
- वो साल में 12 करोड़ रुपये तक की कमाई कर लेती हैं.
- सोनम फिल्म के अलावा प्रीमियम ब्रांडों के साथ एंडोर्समेंट से भी 1 से 1.5 करोड़ की कमाई कर लेती हैं.
- उनका मुंबई और लंदन में एक आलीशान घर भी हैं.
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आनंद आहुजा की नेटवर्थ
- अनिल कपूर के दमाद और सोनम कपूर के पति आनंद एक सक्सेजफुल बिजनेसमैन हैं. वो दिल्ली के बिजनेसमैन सुनील आहूजा के बेटे हैं
- आनंद आहूजा शाही एक्सपोर्ट्स, Bhaane नाम का एक क्लोदिंग ब्रैंड और स्नीकर रिटेलर VegNonVeg के को-फाउंडर है.
- इन सब बिजनेस से उनकी नेटवर्थ करीब 4500 से 5000 करोड़ के बीच बताई जाती है.
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ऐसे में देखा जाए तो सोनम कपूर नेटवर्थ के मामले में अपने पति आनंद आहूजा से काफी पीछे है. बता दें एक्ट्रेस काफी टाइम से बड़े पर्दे पर नहीं नजर आई है.
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Source: IOCL