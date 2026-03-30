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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धुरंधर 2' के लिए इस एक्टर ने मुंडवा लिया था अपना सिर, कई महीनों तक दिए ऑडिशन

'धुरंधर 2' के लिए इस एक्टर ने मुंडवा लिया था अपना सिर, कई महीनों तक दिए ऑडिशन

Dhurandhar 2: आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 लगातार सुर्खियां बटोर रही है. फिल्म के सभी कलाकार चर्चा में हैं. हाल ही में फिल्म के एक्टर बिमल ओबेरॉय ने बताया कि फिल्म में उन्हे रोल कैसे मिला.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 30 Mar 2026 12:24 PM (IST)
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डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. फिल्म की स्टारकास्ट की भी जमकर तारीफ हो रही है. फिल्म में बिमल ओबेरॉय ने बलूचिस्तान यूनाइटेड फोर्स के नेता शिरानी का किरदार निभाया है. दर्शक उनके काम को काफी पसंद कर रहे हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में बिमल ने बताया कि आखिर उन्हें 'धुरंधुर 2' में शिरानी का रोल कैसे मिला.

बिमल ने कई बार दिए ऑडिशन
NDTV के साथ खास बातचीत में बिमल ने बताया कि उन्होंने 'धुरंधर 2' के लिए कई महीनों तक ऑडिशन दिया. उन्होंने कहा, 'मैं फिल्म की कास्ट में काफी देर में शामिल हुआ. फिल्म का ज्यादातर हिस्सा पहले ही शूट हो चुका था और टीम शिरानी के लिए एक्टर की तलाश में थी. मैंने कई महीनों तक कई बार ऑडिशन दिए. वे मेरा ऑडिशन देखकर फीडबैक देते, फिर मुझे दोबारा बुलाते, ये सिलसिला चलता रहा.'

'धुरंधर 2' के लिए की कड़ी मेहनत 
बिमल ने बताया कि उन्होंने 'धुरंधर 2' में रोल पाने के लिए अपना सिर मुंडवा लिया था. एक्टर ने कहा, 'कई ऑडिशन देने के बाद मेरी मुलाकात आदित्य धर से हुई और उन्होंने मुझे असली दाढ़ी बढ़ाने और सिर मुंडवाने के लिए कहा. मैंने तुरंत हां कर दी, क्योंकि यह एक शानदार रोल था. इसके लिए मैंने काफी तैयारी भी की. 2018 में दोबारा एक्टिंग शुरू करने के बाद ये बड़ा मौका मिला.'

 
 
 
 
 
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बिमल ने की रणवीर सिंह की तारीफ
बिमल ने 'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह के साथ काम करने का अपना एक्सीपिरियंस शेयर किया और उनकी खूब तारीफ की. उन्होंने कहा, 'रणवीर फिल्म में पूरी तरह डूबे हुए थे. उन्होंने फिल्म को अपना बना लिया था. शूटिंग के दौरान वह असिस्टेंट डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे. शूटिंग के पहले दिन एक खास सीन के लिए हम दोनों के बीच बहुत ही इमोशनल बातचीत हुई. वह 'आइस-ब्रेकिंग' (शुरुआती झिझक तोड़ना) बहुत जरूरी होती है. वह उम्र में मुझझे छोटे हैं, लेकिन वह एक सीनियर प्रोफेशनल की तरह पेश आए.'

'धुरंधर 2' का कलेक्शन
स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर 2' में अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी भी हैं. फिल्म ने अब तक भारत में 846.47 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है, वहीं दुनियाभर में इसने 1,361 करोड़ रुपये कमाए है. 'धुरंधर 2' पिछले साल 5 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' का सीक्वल है, जिसने दुनियाभर में 1,300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी.

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Published at : 30 Mar 2026 12:24 PM (IST)
Tags :
Aditya Dhar Ranveer SIngh Dhurandhar 2 Bimal Oberoi
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