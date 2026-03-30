नॉर्थ अमेरिका में 'धुरंधर 2' पर भारी पड़ रही ये फिल्म, बनी नंबर 1

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है और दबाकर करोड़ों छाप रही है. हालांकि इस फिल्म को नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफ़िस पर एक हालिया रिलीज स्पेस एडवेंचर फिल्म से तगड़ी टक्कर मिल रही है. यहां तक कि धुरंधर 2 को इस फिल्म ने कमाई के मामले में पछाड़ दिया है.

‘धुरंधर 2’ को इस हॉलीवुड फिल्म ने दी मात

बता दें कि रविवार को इंडस्ट्री के अनुमानों के मुताबिक, स्पेस एडवेंचर फ़िल्म 'प्रोजेक्ट हेल मैरी' ने लगातार दूसरे हफ़्ते नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफ़िस पर टॉप किया है. इस फिल्म की टिकट सेल USD 54.5 मिलियन रही. इस स्पेस ओडिसी में रयान गोसलिंग एक हाई स्कूल टीचर की भूमिका में हैं, जिन्हें दुनिया को बचाने के लिए चुना जाता है; इस फ़िल्म ने अब तक दुनिया भर में अनुमानित USD 300.8 मिलियन की कमाई की है. फ़िल लॉर्ड और क्रिस्टोफ़र मिलर द्वारा निर्देशित यह फ़िल्म एंडी वियर के एक नॉवेल पर बेस्ड है और इसका प्रोडक्शन बजट यूएसडी 200 मिलियन है.

'हॉपर्स' ने 12.2 मिलियन यूएसडी कमाए

वहीं एक्ज़िबिटर रिलेशंस के मुताबिक दूसरे नंबर पर डिज़्नी/पिक्सार की एनिमेटेड हिट फ़िल्म 'हॉपर्स' मज़बूती से टिकी हुई है. इस फिल्म ने अमेरिका और कनाडा में 12.2 मिलियन USD कमाए हैं. वहीं डेडलाइन के मुताबिक इसकी दुनिया भर की कुल कमाई अभी 297.6 मिलियन यूएसडी है और अगले हफ़्ते की शुरुआत में यह 300 मिलियन यूएसडी का आंकड़ा पार कर लेगी, डिज़्नी के पिक्सार की इस ओरिजिनल फ़िल्म, का बजट 150 मिलियन यूएसडी है.

'दे विल किल यू' तीसरे नंबर पर है

वहीं तीसरे नंबर पर हॉरर फ़िल्म 'दे विल किल यू' है. इस फिल्म ने 5 मिलियन यूएसडी की कमाई के साथ शुरुआत की है. वार्नर ब्रदर्स की इस फ़िल्म में ज़ाज़ी बीट्ज़, 'हैरी पॉटर' फ़ेम टॉम फ़ेल्टन और ऑस्कर विनर पैट्रिशिया आर्क्वेट लीड रोल में हैं. यह फ़िल्म एक ऐसी महिला की कहानी पर बेस्ड है जो न्यूयॉर्क की एक रहस्यमयी इमारत में नौकरानी का काम करती है, जहां लोगों का गायब होना आम बात है.

'धुरंधर 2' चौथे नंबर पर खिसकी

चौथा नंबर पर हिंदी भाषा की स्पाई थ्रिलर फ़िल्म 'धुरंधर 2' है. रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने दूसरे हफ़्ते में यूएसडी 4.75 मिलियन की कमाई की है. नॉर्थ अमेरिका में ओरिजनल फ़िल्म के रिलीज़ होने के ठीक तीन महीने बाद रिलीज़ हुई 'धुरंधर 2', एक इंडियन स्पाई की कहानी को आगे बढ़ाती है जो पाकिस्तानी अपराध सिंडिकेट और राजनीति में घुसपैठ करके एक आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश करता है.डेडलाइ के मुताबिक, इस फ़िल्म ने अब तक नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर कुल मिलाकर लगभग यूएसडी 22.9 मिलियन की कमाई की है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फ़िल्म ने नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा कमाई (यूएसडी 22.9 मिलियन) कर 2017 की 'बाहुबली 2' (के USD 20.8 मिलियन )का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.