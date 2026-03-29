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'धुरंधर 2' की 'यालिना' पहुंची पैरेंट्स के साथ IPL मैच देखने, ये सेलेब्स भी हुए स्पॉट
MI vs KKR IPL 2026: आईपीएल में खिलाड़ियों के साथ-साथ सेलेब्स भी सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेते है. इसी बीच सारा अर्जुन से नीता अंबानी तक, कई सेलेब्स ने आज के दिन को खास बना दिया है.
हर साल आईपीएल का क्रेज सिर्फ लोगों में नहीं, बल्कि सेलेब्स में भी देखने को मिलता है. आज MI vs KKR के बीच जबरदस्त मुकाबला है, जहां एक तरफ स्टेडियम में चौके-छक्कों की गूंज सुनाई देती है, वहीं दूसरी ओर सितारों की मौजूदगी इस शाम को और खास बनाती है. इसी बीच आज के मैच को देखने के लिए सारा अर्जुन, राज अर्जुन, नीता अंबानी और हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड और बेटा समेत कई सेलेब्स पहुंचे है.
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Published at : 29 Mar 2026 11:18 PM (IST)
Tags :MI Vs KKR Neeta Ambani IPL 2026 Sara Arjun
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