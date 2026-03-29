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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'धुरंधर 2' की 'यालिना' पहुंची पैरेंट्स के साथ IPL मैच देखने, ये सेलेब्स भी हुए स्पॉट

'धुरंधर 2' की 'यालिना' पहुंची पैरेंट्स के साथ IPL मैच देखने, ये सेलेब्स भी हुए स्पॉट

MI vs KKR IPL 2026: आईपीएल में खिलाड़ियों के साथ-साथ सेलेब्स भी सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेते है. इसी बीच सारा अर्जुन से नीता अंबानी तक, कई सेलेब्स ने आज के दिन को खास बना दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Mar 2026 11:18 PM (IST)
MI vs KKR IPL 2026: आईपीएल में खिलाड़ियों के साथ-साथ सेलेब्स भी सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेते है. इसी बीच सारा अर्जुन से नीता अंबानी तक, कई सेलेब्स ने आज के दिन को खास बना दिया है.

हर साल आईपीएल का क्रेज सिर्फ लोगों में नहीं, बल्कि सेलेब्स में भी देखने को मिलता है. आज MI vs KKR के बीच जबरदस्त मुकाबला है, जहां एक तरफ स्टेडियम में चौके-छक्कों की गूंज सुनाई देती है, वहीं दूसरी ओर सितारों की मौजूदगी इस शाम को और खास बनाती है. इसी बीच आज के मैच को देखने के लिए सारा अर्जुन, राज अर्जुन, नीता अंबानी और हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड और बेटा समेत कई सेलेब्स पहुंचे है.

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'धुरंधर 2' में अपने किरदार से पहचान बना चुकी सारा अर्जुन भी अपने टीम के लिए स्टेडियम पहुंचीं.
'धुरंधर 2' में अपने किरदार से पहचान बना चुकी सारा अर्जुन भी अपने टीम के लिए स्टेडियम पहुंचीं.
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सारा अकेले नहीं, बल्कि अपने पिता और एक्टर राज अर्जुन और मां सान्या अर्जुन के साथ नजर आई.
सारा अकेले नहीं, बल्कि अपने पिता और एक्टर राज अर्जुन और मां सान्या अर्जुन के साथ नजर आई.
Published at : 29 Mar 2026 11:18 PM (IST)
Tags :
MI Vs KKR Neeta Ambani IPL 2026 Sara Arjun

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