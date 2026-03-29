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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'रहमान डकैत' की पत्नी ने ग्रीन गाउन में बिखेरा जलवा, सौम्या टंडन के ग्लैमरस लुक ने लगाई आग

'रहमान डकैत' की पत्नी ने ग्रीन गाउन में बिखेरा जलवा, सौम्या टंडन के ग्लैमरस लुक ने लगाई आग

Saumya Tandon Look: 'धुरंधर 2' के रहमान डकैत की पत्नी उर्फ सौम्या टंडन इन दिनों अपने तस्वीरों को लेकर चर्चा में है. हाल ही में उन्होंने कई ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की है, जिसे फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Mar 2026 11:08 PM (IST)
Saumya Tandon Look: 'धुरंधर 2' के रहमान डकैत की पत्नी उर्फ सौम्या टंडन इन दिनों अपने तस्वीरों को लेकर चर्चा में है. हाल ही में उन्होंने कई ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की है, जिसे फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं.

एक्ट्रेस सौम्या टंडन एक बार फिर अपने स्टाइल और ग्लैमरस अंदाज को लेकर चर्चा में आ गई हैं. हाल ही में वो अपनी फिल्म 'धुरंधर 2' में रहमान डकैत की पत्नी उल्फत के किरदार में नजर आई थी, जिसमें उनकी खूब तारीफ हुई. इसी बीच सोशल मीडिया पर उनकी नई तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें उनका एलिगेंट और कॉन्फिडेंट लुक देखने को मिल रहा है. फैंस उनकी इन तस्वीरों को खूब पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स में उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे.

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इन फोटोज में सौम्या ने डार्क ग्रीन रंग का खूबसूरत गाउन पहना है. गाउन का डिजाइन बहुत यूनिक है, जो उनके लुक को अलग और खास बना रहा है.
इन फोटोज में सौम्या ने डार्क ग्रीन रंग का खूबसूरत गाउन पहना है. गाउन का डिजाइन बहुत यूनिक है, जो उनके लुक को अलग और खास बना रहा है.
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उनकी ड्रेस का वन-शोल्डर पैटर्न और डिजाइन उनके लुक को बोल्ड और मॉडर्न बना रहा है. यह स्टाइल उनके फिगर को भी खूबसूरती से हाइलाइट कर रहा है.
उनकी ड्रेस का वन-शोल्डर पैटर्न और डिजाइन उनके लुक को बोल्ड और मॉडर्न बना रहा है. यह स्टाइल उनके फिगर को भी खूबसूरती से हाइलाइट कर रहा है.
Published at : 29 Mar 2026 11:08 PM (IST)
Tags :
Saumya Tandon Dhurandhar The Revenge

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