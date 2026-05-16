फिल्म 'जन्नत' से लोगों के दिल में जगह बनाने वाली एक्ट्रेस सोनल चौहान इन दिनों भले ही बड़े पर्दे पर कम नजर आ रही हों, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके लुक्स और फैशन के चर्चे रहते हैं. उनका नाम बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेसेस में शुमार है. सोनल चौहान 16 मई, 2026 को अपना 39वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. आइए इस मौके पर जानते हैं एक्ट्रेस को उनकी डेब्यू फिल्म कैसे मिली थी.

रॉयल फैमिली से रखती हैं ताल्लुक

सोनल चौहान का जन्म 16 मई, 1987 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था. वो रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखती हैं. हालांकि, अपने परिवार की वजह से फिल्मों में उनकी एंट्री नहीं हुई. दरअसल, सोनल की खूबसूरती पर एक फिल्ममेकर फिदा हो गया था. सोनल चौहान ने बतौर मॉडल अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. एक दिन अचानक ही उनकी किस्मत खुल गई.

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कुणाल देशमुख की पड़ी सोनल चौहान पर नजर

इंडिया टुडे के अनुसार, किस्सा कुछ यूं है कि डायरेक्टर कुणाल देशमुख अपनी अपकमिंग फिल्म 'जन्नत' के लिए फ्रेश चेहरे की तलाश में थे. एक दिन उनकी नजर रेस्टोरेंट मे बैठीं सोनल चौहान पर पड़ी और वो उनकी खूबसूरती पर फिदा हो गए. उसी दौरान उन्होंने फैसला कर लिया कि ये लड़की ही उनकी फिल्म की हीरोइन बनेगी. महज सात दिन में उन्होंने सोनल को फिल्म के लिए कास्ट कर लिया.

'जन्नत' से बॉलीवुड में रखा कदम

सोनल चौहान ने साल 2008 में आई फिल्म 'जन्नत' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसके लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला. इस फिल्म में उनकी जोड़ी इमरान हाशमी के साथ बनी थी. 'जन्नत' के रिलीज होते ही सोनल रातोंरात स्टार बन गईं. ये फिल्म 16 मई, 2008 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 41.5 करोड़ रुपये का कारोबार किया था, जबकि फिल्म का बजट 10 करोड़ रुपये था.





इन फिल्मों में कर चुकीं काम

इसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जिनमें 'रेनबो', 'चेलूवेये निन्ने नोदालु', 'बुड्ढा होगा तेरा बाप', 'पहला सितारा', '3जी', 'लीजेंड', 'पनडागा चेस्को', 'शेर', 'साइज जीरो', 'आदिपुरुष' और 'द घोस्ट' जैसी फिल्में शामिल हैं. बता दें कि सोनल हिंदी फिल्मों के साथ-साथ तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी अपने अभिनय का जलवा दिखा चुकी हैं.

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