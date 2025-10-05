जहीर इकबाल के प्यार में दीवानी हुईं सोनाक्षी सिन्हा, पति संग हाथ में बनवाया खास टैटू, शेयर की तस्वीर
Sonakshi Sinha Tattoo: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने अपने पति जहीर इकबाल के साथ एक स्पेशल टैटू बनवाया है. जिसकी तस्वीर अब एक्ट्रेस ने फैंस के साथ भी शेयर की है.
सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल बॉलीवुड के पॉपुलर कपल में से हैं. दोनों कभी अपनी फनी रील्स तो कभी प्यार भरी केमिस्ट्री को लेकर चर्चा में बने रहते हैं. इस वक्त सोना और जहीर अपने नए टैटू को लेकर सुर्खियों में हैं. दरअसल दोनों ने अपने हाथ पर एक प्यारा सा टैटू गुदवाया है. इसकी झलक अब उन्होंने फैंस के साथ भी शेयर की है.
सोनाक्षी-जहीर ने बनवाया स्पेशल टैटू
सोनाक्षी सिन्हा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पति जहीर इकबाल संग एक तस्वीर शेयर की. जो अब तेजी से वायरल हो रही है. तस्वीर में दोनों के हाथ पर टैटू बना हुआ नजर आ रहा है. सोनाक्षी और जहीर ने अपने हाथ पर आधी-आधी लाइन बनवाई है. जो हाथ थामने पर एक हो जाती है. उनका ये प्यार और टैटू देखकर फैंस कमेंट सेक्शन में कपल की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
View this post on Instagram
यूजर्स ने लुटाया कपल की तस्वीर पर प्यार
सोनाक्षी ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, 'एक-दूसरे की लाइफलाइन..' कपल की फोटो पर अभी तक 2 लाख से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं. इसके अलावा कमेंट सेक्शन में फैंस उनकी तारीफों को पूल बांध रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'बेस्ट कपल..आपकी मस्ती भरी वाइब्स बहुत पसंद आती है..' दूसरे ने लिखा,' नजर ना लगे..' एक यूजर ने लिखा, ‘ये बहुत क्यूट है. भगवान आप दोनों को खुश रखें..’
कब हुई थी सोनाक्षी और जहीर की शादी?
सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने सात साल की डेटिंग के बाद जून 2024 में एक-दूजे संग शादी की थी. दोनों बेहद सादगी के साथ रजिस्टर्ड मैरिज की थी. जो मुंबई में ही उनके घर पर हुई थी. बता दें कि जहीर मुस्लिम है. इसको लेकर सोनाक्षी को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था. हालांकि अब दोनों की जोड़ी लोगों को खूब पसंद आती है.
ये भी पढ़ें -
'जिसने बाप को सुपरस्टार बनाया, उसका मजाक उड़ा रहे’, आर्यन खान की सीरीज पर कॉमेडियन सुनील पाल ने कसा तंज
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL