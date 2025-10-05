हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'जिसने बाप को सुपरस्टार बनाया, उसका मजाक उड़ा रहे’, आर्यन खान की सीरीज पर कॉमेडियन सुनील पाल ने कसा तंज

Bads of Bollywood: आर्यन खान की वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' पर कॉमेडियन सुनील पाल का गुस्सा फूटा. उन्होंने इसपर तंज कसते हुए कहा, 'इसी इंडस्ट्री ने आपके पिता को सुपरस्टार बनाया है.'

By : सखी चौधरी | Updated at : 05 Oct 2025 03:26 PM (IST)
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने बतौर डायरेक्टर बॉलीवुड में अपना डेब्य कर लिया है. उनकी पहली सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' है. जो कुछ वक्त पहले ही रिलीज हुई थी. आर्यन ने अपनी सीरीज में बॉलीवुड की दुनिया को एक सरकास्टिक अंदाज में दिखाया. जिसे कुछ लोगों ने खूब पसंद किया, तो वहीं कुछ दर्शकों सीरीज की आलोचना करते भी दिखे. हाल ही में कॉमेडियन सुनील पाल ने भी आर्यन की सीरीज पर तंज कसा है. उन्होंने कहा, 'जिस बॉलीवुड ने आपके बाप को इतना बड़ा सुपरस्टार बनाया, आज उस बॉलीवुड की बुराई आप इस तरह कर रहे हैं.'

सीरीज में कई दिग्गजों का उड़ा है मजाक - सुनील

कॉमेडियन सुनील पाल ने 'हिंदी रश' से बातचीत में सीरीज के बारे में बात की. उन्होंने कहा,  'जिस बॉलीवुड ने आपके बाप को इतना बड़ा सुपरस्टार बनाया, इस सीरीज में वो उसी बॉलीवुड की बुराई कर रहे हैं. सीरीज में शाहरुख खान ने भी कैमियो किया, जबकि इसमें उन्हीं के कई बॉलीवुड साथियों का मजाक उड़ाया गया है.’

 
 
 
 
 
आर्यन खान कुछ और भी बना सकते थे

सुनील पाल ने आगे कहा, 'आर्यन इतने बड़े सुपरस्टार के बेटे हैं. उनके पास शोहरत, पैसे और मंच की कोई कमी नहीं थी. उन्हें 5 साल और मेहनत करनी चाहिए, फिर वो ऐसा कुछ बनाते, जिसे देख खुद संजय लीला भंसाली भी करते. लेकिन वो कतो गाली-गलौज को प्रमोट कर रहे हैं. समाज में भले ही गालियां सुनने को मिले. लेकिन आर्ट, स्टेज और फिल्मों में इसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए..'

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' स्टारकास्ट

बता दें कि आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. इसमें कई बड़े सितारों ने एक्टिंग की थी. इस लिस्ट में लक्ष्य,सहर बंबा, बॉबी देओल, राघव जुयाल, अन्या सिंह, मोना सिंह, शाहरुख खान, करण जौहर का नाम शामिल है. वहीं शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और इमरान हाशमी ने भी सीरीज में कैमियो किया था.

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Published at : 05 Oct 2025 03:25 PM (IST)
Aryan Khan Sunil Pal Shah Rukh Khan Bollywood Bads Of Bollywood
Embed widget