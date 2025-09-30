भाभी शूरा के बेबी शावर में गलती से कार से टकरा गए सोहेल खान, लोग बोले- ज्यादा लग गई क्या?

अरबाज खान और शूरा खान के घर जल्द ही खुशखबरी आने वाली है. ये कपल जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं. हाल ही में शूरा का बेबी शावर हुआ था जहां पर बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए थे. पूरा खान परिवार भी इस खुशी में शामिल हुआ था. अरबाज के छोटे भाई सोहेल भी बेबी शावर में पहुंचे थे. जहां वो बाहर निकलते ही बुरी तरह से कार से टकरा गए. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

अरबाज खान और शूरा ने कुछ समय पहले ही प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी. खान परिवार में लंबे समय के बाद इतनी बड़ी खुशी आने वाली है. आखिरी बार सलमान की बहन अर्पिता ने बेटी को जन्म दिया था. अब फैमिली में आयत से भी छोटा कोई आने वाला है.

सोहेल खान कार से टकराए

वायरल हो रहे वीडियो में सोहेल खान कार से उतरते हैं और पैपराजी को ग्रीट करने लगते हैं. उनका ध्यान नहीं जाता है कि कार का दरवाजा खुला हुआ है. जैसे ही वो वेव करके पलटते हैं तो बुरी तरह से कार से टकरा जाते हैं. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.फैंस को चिंता हो रही है कि सोहेल को कहीं ज्यादा तो नहीं लग गई है.

फैंस ने किए कमेंट

सोशल मीडिया पर फैंस सोहेल खान के वीडियो पर ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा- आप ठीक हो हैं ना. दूसरे ने लिखा- ज्यादा चोट तो नहीं लगी. एक ने लिखा- हो जाता है कभी-कभी.

वर्कफ्रंट की बात करें तो सोहेल लंबे समय से किसी फिल्म में नजर नहीं आए हैं वो अब अपने बिजनेस और प्रोडक्शन हाउस पर ध्यान दे रहे हैं. हालांकि वो इवेंट्स में नजर आ जाते हैं. जहां से उनके वीडियो और फोटो वायरल होते रहते हैं.

