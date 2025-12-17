क्या नागा चैतन्य से शादी के एक साल बाद प्रेग्नेंट हैं शोभिता धुलिपाला? नागार्जुन ने किया रिएक्ट

एक्टर शोभिता धुलिपाला और नागा चैतन्य ने दिसंबर 2024 में शादी की थी. उनकी शादी ग्रैंड सेरेमनी में हुई थी. शादी के बाद अब एक्ट्रेस की प्रेग्नेंसी की अफवाहें आई थी. शोभिता के ससुर और एक्टर नागार्जुन ने दादा बनने की खबरों पर रिएक्ट किया था.

क्या प्रेग्नेंट हैं शोभिता धुलिपाला?

सुमन टीवी से बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि क्या वो जल्द ही दादा बनेंगे. इस पर नागार्जुन पहले तो थोड़ी देर चुप रहे और फिर हंसने लगे और फिर वहां से जाने लगे. जब उनसे दोबारा पूछा गया कि क्या इन खबरों में कोई सच्चाई है तो उन्होंने कहा, 'जब सही समय होगा तो मैं आपको बताऊंगा.' एक्टर शोभिता की खबरों को न तो नकारा और न ही उन्हें कंफर्म किया.

बता दें कि शोभिता और नागा चैतन्य की 2022 में डेटिंग की खबरें सामने आई थीं. शोभिता को हैदराबद में नागा चैतन्य के घर पर देखा गया था. इसके बाद वो लंदन में घूमते हुए नजर आए थे. हालांकि, कपल ने अपनी डेटिंग की खबरों पर चुप्पी साधे रखी थी. इसके बाद अगस्त 2024 में उन्होंने सगाई के बाद इन खबरों को कंफर्म किया. फिर 4 दिसंबर को उन्होंने अन्नापूर्णा स्टूडियो में शादी कर ली. उनकी शादी काफी ग्रैंड थी और काफी खबरों में रही थी.

View this post on Instagram A post shared by Sobhita Dhulipala (@sobhitad)

बता दें कि शोभिता संग नागा चैतन्य की ये दूसरी शादी है. इससे पहले उनकी शादी समांथा रूथ प्रभु के साथ हुई थी. समांथा और नागा चैतन्य 2010 में फिल्म सेट पर मिले थे. इसके बाद उन्होंने डेटिंग शुरू की और 2017 में शादी कर ली. लेकिन ये शादी चल नहीं पाई. उन्होंने 2021 में तलाक ले लिया था. अब दोनों अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए हैं.

नागा चैतन्य ने शोभिता धुलिपाला से शादी कर ली है. वहीं समांथा ने हाल ही में राज निदिमोरू संग शादी कर ली है. उन्होंने अपनी शादी को काफी प्राइवेट रखा था.