Dhurandhar Worldwide Box Office: दुनियाभर में बजा धुरंधर का डंका, इन तीन फिल्मों को छोड़ा पीछे, बनाए ये रिकॉर्ड
Dhurandhar Worldwide Box Office: धुरंधर दुनियाभर में जबरदस्त कमाई कर रही है. फिल्म ने 600 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है.
आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' दुनियाभर में धमाका कर रही है. फिल्म हर गुजरते दिन के साथ बॉक्स ऑफिस पर नए-नए रिकॉर्ड्स बना रही है. दुनियाभर में धुरंधर ने 600 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. सेकंड वीक में ओवरसीज मार्केट में धुरंधर ने शानदार परफॉर्म किया. आइए जानते हैं धुरंधर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा है.
धुरंधर का वर्ल्डवाइड कलेक्शन
Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने 12 दिनों में 16 मिलियन डॉलर की कमाई की थी. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 639 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. इसी के साथ फिल्म ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है.
इन फिल्मों को धुरंधर ने छोड़ा पीछे
धुरंधर ने लियो (605 करोड़), जेलर (607 करोड़) और सुल्तान (622 करोड़) को पीछे छोड़ दिया है. अब फिल्म बाहुबली का लाइफटाइम कलेक्शन पछाड़ने की रेस में हैं. बाहुबली ने 650 करोड़ का लाइफटाइम कलेक्शन किया था और जिस हिसाब से धुरंधर कमा रही है फिल्म जल्द ही ये आंकड़ा पार कर लेगी.
धुरंधर का डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
वहीं घरेलू बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म ने सोमवार को 30.50 करोड़ और मंगलवार को 30 करोड़ की कमाई की. सेकंड वीक में फिल्म ने गर्दे उड़ा दिए. फिल्म ने 411.25 करोड़ नेट और 493.50 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन किया है.
मालूम हो कि धुरंधर ने पहले दिन 28 करोड़ की कमाई की थी. फिर दूसरे दिन फिल्म की कमाई बढ़ी और फिल्म ने 32 करोड़ कमाए. तीसरे दिन और कमाई में इजाफा हुआ और फिल्म ने 43 करोड़ कमाए. चौथे दिन फिल्म ने 23.25 करोड़, पांचवें दिन 27 करोड़, छठे दिन 27 करोड़ और सातवें दिन 27 करोड़ कमाए.
पहले हफ्ते में फिल्म ने 207.25 करोड़ की कमाई की. आठवें दिन फिल्म ने 32.5 करोड़ का कलेक्शन किया. नौवें दिन फिल्म ने 53 करोड़ और दसवें दिन 58 करोड़ का कलेक्शन किया.
बता दें कि इस फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. वहीं अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल अहम रोल में हैं. फिल्म में सारा अर्जुन फीमेल लीड रोल में हैं.
